Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба Угорщина заборонила в’їзд Мадяру
2 833 8

Сікорський відповів Сійярто: Угорщина може отримувати нафту з неросійських джерел

Сікорський про Росію та риторику Трампа

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Угорщина має можливість отримувати нафту з альтернативних джерел, не фінансуючи російську воєнну машину.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Сікорський відреагував на емоційні слова глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, який різко відповів колегам з України та Польщі через критику рішення Будапешта запровадити санкції проти командира Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

"Петре, як Європейська Комісія неодноразово заявляла, Угорщина може отримувати нафту з неросійських джерел, не фінансуючи військову машину Путіна", - зазначив глава польського МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина порушує права угорської меншини через загравання з Росією, - Сибіга

Він закликав Будапешт до солідарності з Україною та нагадав про події 1956 року, коли угорці повстали проти комуністичної диктатури.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.

Пізніше командир Сил безпілотних систем Мадяр прокоментував заборону влади Угорщини.

Президент Володимир Зеленський заявив, що угорські посадовці намагаються перекласти на Україну провину за війну, що триває.

Згодом на тлі цього Міністерство закордонних справ України 28 серпня викликало посла Угорщини в Києві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина відповіла на критику України: "Припиніть провокації. Це не наша війна"

нафта (5785) Сікорський Радослав (299) Сійярто Петер (392)
Для Орбана нафта з РФ буде завжди "смачнішою" - в ціні нафти від Кремля закладена корупційна складова Орбану, його режиму - криголаму Європи.
29.08.2025 12:55 Відповісти
29.08.2025 13:00 Відповісти
29.08.2025 13:02 Відповісти
29.08.2025 13:04 Відповісти
Поляки вроде теж купують російську нафту - у них гілка цієї Дружби до Гданська йде.
Або мутять реверсом зі Cловакії. Азербайджанську нафту вже спробували купити, далі бажання нема.
29.08.2025 13:11 Відповісти
Не может ВИТЯ брать нефть в другом месте м
Путин ему яйца оторвёт и съесть заставит
Причем не фигурально
А в прямом смысле слова
Вот вы все удивляетесь поведению ТРАМПА
А вы вспомните ЛЕСИНА !!!!!!
Ему Америка обещала защиту
Чтобы он свидетельствовал против путина
Америка обосралась по полной
ЛЕСИНА эфэсбэшники убили в американском отеле
Перед этим страшно пытали
И убили самым диким образом
Агенты ФБР были в шоке от того ,что они увидели
И закрыли матермалы дела
И помалкивает в тряпочку
Витя Орбан очень хорошо понимает - с кем имеет дело
И хочет жить
А не лежать в луже своей крови
Со своими гениталиями во рту
29.08.2025 14:12 Відповісти
Так не только венгрия. Франция с Бельгией тоже может не покупать у кацапов.
29.08.2025 14:44 Відповісти
 
 