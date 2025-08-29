Сікорський відповів Сійярто: Угорщина може отримувати нафту з неросійських джерел

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Угорщина має можливість отримувати нафту з альтернативних джерел, не фінансуючи російську воєнну машину.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Сікорський відреагував на емоційні слова глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, який різко відповів колегам з України та Польщі через критику рішення Будапешта запровадити санкції проти командира Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

"Петре, як Європейська Комісія неодноразово заявляла, Угорщина може отримувати нафту з неросійських джерел, не фінансуючи військову машину Путіна", - зазначив глава польського МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина порушує права угорської меншини через загравання з Росією, - Сибіга

Він закликав Будапешт до солідарності з Україною та нагадав про події 1956 року, коли угорці повстали проти комуністичної диктатури.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.

Пізніше командир Сил безпілотних систем Мадяр прокоментував заборону влади Угорщини.

Президент Володимир Зеленський заявив, що угорські посадовці намагаються перекласти на Україну провину за війну, що триває.

Згодом на тлі цього Міністерство закордонних справ України 28 серпня викликало посла Угорщини в Києві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина відповіла на критику України: "Припиніть провокації. Це не наша війна"