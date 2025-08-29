Сікорський відповів Сійярто: Угорщина може отримувати нафту з неросійських джерел
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Угорщина має можливість отримувати нафту з альтернативних джерел, не фінансуючи російську воєнну машину.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Сікорський відреагував на емоційні слова глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, який різко відповів колегам з України та Польщі через критику рішення Будапешта запровадити санкції проти командира Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.
"Петре, як Європейська Комісія неодноразово заявляла, Угорщина може отримувати нафту з неросійських джерел, не фінансуючи військову машину Путіна", - зазначив глава польського МЗС.
Він закликав Будапешт до солідарності з Україною та нагадав про події 1956 року, коли угорці повстали проти комуністичної диктатури.
Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.
Пізніше командир Сил безпілотних систем Мадяр прокоментував заборону влади Угорщини.
Президент Володимир Зеленський заявив, що угорські посадовці намагаються перекласти на Україну провину за війну, що триває.
Згодом на тлі цього Міністерство закордонних справ України 28 серпня викликало посла Угорщини в Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Або мутять реверсом зі Cловакії. Азербайджанську нафту вже спробували купити, далі бажання нема.
Путин ему яйца оторвёт и съесть заставит
Причем не фигурально
А в прямом смысле слова
Вот вы все удивляетесь поведению ТРАМПА
А вы вспомните ЛЕСИНА !!!!!!
Ему Америка обещала защиту
Чтобы он свидетельствовал против путина
Америка обосралась по полной
ЛЕСИНА эфэсбэшники убили в американском отеле
Перед этим страшно пытали
И убили самым диким образом
Агенты ФБР были в шоке от того ,что они увидели
И закрыли матермалы дела
И помалкивает в тряпочку
Витя Орбан очень хорошо понимает - с кем имеет дело
И хочет жить
А не лежать в луже своей крови
Со своими гениталиями во рту