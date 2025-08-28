Угорщина відповіла на критику України: "Припиніть провокації. Це не наша війна"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відповів на заяву глави МЗС України Андрія Сибіги, який раніше розкритикував рішення Будапешта ввести санкції проти командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Сибіга написав, що для Сійярто "російський трубопровід важливіший за українських дітей, вбитих Росією".

У відповідь на це угорський міністр попросив Київ не "втягувати" Угорщину у війну.

"Це не наша війна! Ми не несемо за неї відповідальності, ми її не розпочинали, ми в ній не беремо участі. Припиніть провокувати нас, припиніть ставити під загрозу нашу енергетичну безпеку і припиніть намагатися втягнути нас у вашу війну!" - закликав Сійярто.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.

Пізніше командир Сил безпілотних систем Мадяр прокоментував заборону влади Угорщини.

Президент Володимир Зеленський заявив, що угорські посадовці намагаються перекласти на Україну провину за війну, що триває.

Згодом на тлі цього Міністерство закордонних справ України 28 серпня викликало посла Угорщини в Києві.

