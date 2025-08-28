УКР
Угорщина відповіла на критику України: "Припиніть провокації. Це не наша війна"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відповів на заяву глави МЗС України Андрія Сибіги, який раніше розкритикував рішення Будапешта ввести санкції проти командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Сибіга написав, що для Сійярто "російський трубопровід важливіший за українських дітей, вбитих Росією".

У відповідь на це угорський міністр попросив Київ не "втягувати" Угорщину у війну.

"Це не наша війна! Ми не несемо за неї відповідальності, ми її не розпочинали, ми в ній не беремо участі. Припиніть провокувати нас, припиніть ставити під загрозу нашу енергетичну безпеку і припиніть намагатися втягнути нас у вашу війну!" - закликав Сійярто.

Сійярто відповів на заяву Сибіги щодо заборони Мадяру

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.

Пізніше командир Сил безпілотних систем Мадяр прокоментував заборону влади Угорщини.

Президент Володимир Зеленський заявив, що угорські посадовці намагаються перекласти на Україну провину за війну, що триває.

Згодом на тлі цього Міністерство закордонних справ України 28 серпня викликало посла Угорщини в Києві.

Угорщина (2439) Сибіга Андрій (630) Сійярто Петер (390) війна в Україні (5898)
Топ коментарі
+26
Але це наша, українська, екзистенційна війна. І угорщина не повинна стояти у нас на дорозі, як кацапський загороджувальний засіб.
28.08.2025 20:28 Відповісти
+23
Це не ваша війна, а нафтопровід "Дружба", то не наша енергобезрека. Не втягуйте нас в ваші барижницькі ігри з Московією.
28.08.2025 20:31 Відповісти
+18
Це ваша війна на стороні пуйла.
... треба так вдарити по Унечі, щоб вже ніколи не відновили перекачку рашистської нафти до Угорщини.
28.08.2025 20:30 Відповісти
Але це наша, українська, екзистенційна війна. І угорщина не повинна стояти у нас на дорозі, як кацапський загороджувальний засіб.
28.08.2025 20:28 Відповісти
це екзистенційна війна, боротьба за наше існування, але вона не наша, а Х-уйла, який прагне нас знищити, слова "наша, українська" - фейк, але нам нічого іншого не залишається, як чинити опір Х-уйлу, який вирішив знищити нас, це війна Мордору проти мирної країни, що захищається, чого не бажає збагнути 80-річна потвора, обрана 77-мільйонами американців президентом
28.08.2025 20:51 Відповісти
Сциярто дебіл
28.08.2025 20:28 Відповісти
Йому треба якось спробувати пояснити, що по території обрізаної Трианоном Угорщини Україна жодного удару не нанесла. Може він все-таки не настільки тупий?, 🤔
28.08.2025 20:44 Відповісти
Для цього стриженого обмилка у пеклі окремий казан заготований.

З табличкою "мадьярськими рунами".
28.08.2025 20:29 Відповісти
та шо ві как дети в этих твиттерах....
28.08.2025 20:29 Відповісти
Заявив нащадок союзника нацистів
28.08.2025 20:29 Відповісти
Це ваша війна на стороні пуйла.
... треба так вдарити по Унечі, щоб вже ніколи не відновили перекачку рашистської нафти до Угорщини.
28.08.2025 20:30 Відповісти
Можна підірвати під час чергового обстрілу кацапами України і списати на кацапську балістику , а відновлення визнати неможливим бо кацапи обстрілюють і плювати на ту унечу , по цій трубі кацапи не пролізуть , діаметр не той ((
28.08.2025 21:05 Відповісти
Це не ваша війна, а нафтопровід "Дружба", то не наша енергобезрека. Не втягуйте нас в ваші барижницькі ігри з Московією.
28.08.2025 20:31 Відповісти
💯
28.08.2025 20:54 Відповісти
в Германии правые уже наезжают на Мерца шо б спросил с Украины за Северные потоки
28.08.2025 20:33 Відповісти
Праві??? По моєму "голубі" расейскага міра, до правих їм як Трамп у до Рейгана.
28.08.2025 20:42 Відповісти
Коли Угорщина купує російську нафту то це і її війна і виступає вона на російському боці.
28.08.2025 20:35 Відповісти
Дивлюсь на фото цього Сіряйто, і в голові питання крутиться - навіщо зал...пі вуха?
28.08.2025 20:37 Відповісти
А мені здається навпаки, Вугорщина вступила в війну на боці Сосії. Те що вугорська армія ще не встигла перетнути кордон УКраїни так це тому що злякаласа шо отримає по зубах
28.08.2025 20:38 Відповісти
Малоосвічені Сіярто, Навроцький id. Одурманені ідеєю придбати чужі землі, які обіцяв пуйло. Ці дегенерати не розуміють, що це кацапська приманка. Отримавши клапоть чужого вони не згледяться ,як їхні країни стануть московськими колоніями.
28.08.2025 20:39 Відповісти
Треба бути чесними - ми самі винні ... якби ще 3 роки тому Україна припинила транзит кацапського газу і нафти - жодних Фіцо чи Орбанів вже давно б не було !
28.08.2025 20:46 Відповісти
ах ти ж поц
якщо поритися в архівах, можна знайти, як їхні війська стояли в 22 році на кордоні і чекали, як нам буде срака
шакал сраний
ТО ТО НЕ НАША ТРУБА
ПІШЛИ В БУДКУ
28.08.2025 20:49 Відповісти
От дурне. Війна - то як пожежа. Сусіди кидають все і біжать допомагати гасити не через любов до сусіда.
28.08.2025 20:50 Відповісти
То припиніть в ній приймати участь на стороні агресора. Як завили від відключення життєзабезпечення корупційним баблом.
28.08.2025 20:51 Відповісти
Ти,сучий виродок,ти фінансуєш цю війну і хочеш-не хочеш ти втягнутий в неї,бо за твої гроші ерефія вбиває українців.
28.08.2025 20:51 Відповісти
війна і нафта не ваша і нафта теж не наша,а ворога нашого .так що ідіть накуй і не вказуйте Україні.як їй воювати із своїми ворогами ....
28.08.2025 20:51 Відповісти
Долбить нефтепровод ежедневно, пусть венгры научатся покупать нефть не у кацапов...тогда меньше будет этого *******...
28.08.2025 20:52 Відповісти
Оно ясно, покемон шо це не твоя війна, но ти ж стоїш на боці Параши на цієй не твоєй війні. Як колись стояла твоя МУДЬЯрія на боці Гитлера.
28.08.2025 20:52 Відповісти
Виходить, що ваша.
28.08.2025 20:56 Відповісти
про які провокації заїкається сійярто ?

нехай пояснить цю фразу : "stop provoking us" - це звучить як кинута перчатка
28.08.2025 20:58 Відповісти
Ви її фінансуєте. Йдіть *****.
28.08.2025 21:04 Відповісти
колись таки русня завітає в гості до ситих *******-тобіків … а ми коротку дорогу покажем…
28.08.2025 21:08 Відповісти
Мегеройобик, пириводицца с мастосраного - он правый. 🤣🤣🤣
28.08.2025 21:12 Відповісти
звісно, не Угорщина розпочала. Але Угорщина фінансує вбивцю - і це беззаперечний факт. І хоче, прагне фінансувати
28.08.2025 21:12 Відповісти
То знайдіть надійного постачальника, який не розв'язує війни.
28.08.2025 21:24 Відповісти
козлине яйце, тупо підстрижене!!! Ви берете БЕЗПОСЕРЕДНЮ участь І понесете повну відповідальність морально-пекельну, якщо не на цьому світі то на тому без варіантів.
28.08.2025 21:28 Відповісти
Він абсолютно правий. Це не їхня війна, бо нелюдей, як він, чуже горе не турбує.
28.08.2025 21:30 Відповісти
Довбойобік!!!
28.08.2025 21:35 Відповісти
Ну якщо це не ваша війна, то чого ви вказуєте як воювати?
28.08.2025 21:46 Відповісти
Раніше Угорщина мала добрі позиції в Закарпатті, бо фінансувала освіту, культуру, охорону здоров'я, давала кредити і гранти місцевим підприємцям, роздавала паспорти, з якими можна було їздити по світу до безвізу, платила пенсії місцевим пенсіонерам з подвійним громадянством чи оформленим ПМЖ в Угорщині (а по факту люди і далі тут жили). Розумні люди усвідомлювали, що "прикормлює", але на загал відношення було таке, що "Україна своїх затискає, а Орбан нам, іноземцям допомагає, от молодець".

А тепер угорці Закарпаття, чисельність громади яких скоротилася десь відсотків на 30-40, бо повиїжджали цілими сім'ями (раніше було 150 тис., тепер до 100), перші ненавидять Орбана за його поведінку щодо України, тобто по суті щодо них.
Цікавий ефект - етнічні росіяни сходу і півдня України після цієї війни будуть ненавидіти росію куди більше за свідомих западенців. Так само етнічні угорці (а якщо так далі буде йти, то і словаки та поляки) з українськими паспортами будуть більшими українськими націоналістами за Львів чи Київ.
28.08.2025 21:53 Відповісти
Точно, це не ваша війна.
Тому свої поради, що нам можна бомбити, залиш при собі, курва.
28.08.2025 22:32 Відповісти
Місцеві моніторинги заявляють про активну роботу Пе-Ве-О в районі н.п. Унєча, де знаходиться нафтопровід «Дружба»

Посилаючись на ці дані, атака проводилась з застосуванням БПЛА та РСЗВ(імовірно, Хаймарс). Повідомляють, що є наслідки. (с)
28.08.2025 22:52 Відповісти
А хто сказав, що Україна має надавати свою землю для транспортування нафти?
28.08.2025 23:18 Відповісти
Ваш постачальник нафти почав війну і не має сил виконувати свої комерційні зобов'язання. Просто змініть вашого контрагента на адекватного. Наполягаючи на своєму бажанні вести бізнес саме з московитами ви самі робите цю війну вашою. Не вертіть сракою, всі все чудово бачать.
28.08.2025 23:25 Відповісти
 
 