МЗС України викликало посла Угорщини через санкції проти Мадяра, - Сибіга
Міністерство закордонних справ України 28 серпня викликало посла Угорщини в Києві після рішення Будапешта заборонити в'їзд командувачу Сил безпілотних систем Роберту Бровді (Мадяру).
Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
"Послу вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили в'їзд до країни його предків", - наголосив він.
У МЗС України закликали Угорщину і надалі "утримуватися від недружніх дій та натомість долучатися до конструктивного діалогу, до якого Україна залишається готовою".
Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.
Пізніше командир Сил безпілотних систем Мадяр прокоментував заборону влади Угорщини.
Президент Володимир Зеленський заявив, що угорські посадовці намагаються перекласти на Україну провину за війну, що триває.
Отак було з Будановим після вагнергейту. Став генралалом одразу ж... А треба Мадяру бути обережним з цими МАРОДЕРАМИ
Громадянство.
"Запхайте в дупу, пане "танцюристе на кістках", ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я - Українець, і прибуду на Батьківщину мого Батька вже після вас. Справжніх Мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм набриднете", - написав він.
Угорщина послідовно блокує рішення ЄС про початок переговорів із Україною про вступ у блок.
26 червня на саміті ЄС в Брюсселі 26 із 27 держав-членів висловили підтримку початку переговорів про вступ України.
Єдиним винятком знову стала Угорщина.
Всі члени ЄС, окрім Угорщини, погодилися взяти до уваги висновок Єврокомісії про готовність України до відкриття першого переговорного кластера. Однак для офіційного відкриття переговорів необхідна одностайна згода усіх 27 країн-членів, тож позиція Будапешта фактично його заблокувала.
"Якщо ми інтегруємо Україну в Європейський Союз, ми інтегруємо війну. А ми не хочемо бути в одній спільноті з країною, яка перебуває у стані війни і становить неминучу загрозу для нас", - сказав Орбан перед початком саміту в Брюсселі. Орбан навіть провів бутафорський референдум і заявив, що угорці проти України в ЄС.
Про те, що Будапешт блокуватиме вступ України в Євросоюз, Угорщина повідомила на початку року, але й до того неодноразово використовувала право вето проти України.
