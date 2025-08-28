МЗС України викликало посла Угорщини через санкції проти Мадяра, - Сибіга

Міністерство закордонних справ України 28 серпня викликало посла Угорщини в Києві після рішення Будапешта заборонити в'їзд командувачу Сил безпілотних систем Роберту Бровді (Мадяру).

Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Послу вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили в'їзд до країни його предків", - наголосив він.

У МЗС України закликали Угорщину і надалі "утримуватися від недружніх дій та натомість долучатися до конструктивного діалогу, до якого Україна залишається готовою".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина заборонила в’їзд Мадяру: Зеленський доручив МЗС "реагувати відповідно"

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.

Пізніше командир Сил безпілотних систем Мадяр прокоментував заборону влади Угорщини.

Президент Володимир Зеленський заявив, що угорські посадовці намагаються перекласти на Україну провину за війну, що триває.