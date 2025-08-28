УКР
Новини Угорщина заборонила в’їзд Мадяру
МЗС України викликало посла Угорщини через санкції проти Мадяра, - Сибіга

Санкції Угорщини проти Мадяра: МЗС України викликало посла

Міністерство закордонних справ України 28 серпня викликало посла Угорщини в Києві після рішення Будапешта заборонити в'їзд командувачу Сил безпілотних систем Роберту Бровді (Мадяру).

Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Послу вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили в'їзд до країни його предків", - наголосив він.

У МЗС України закликали Угорщину і надалі "утримуватися від недружніх дій та натомість долучатися до конструктивного діалогу, до якого Україна залишається готовою".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина заборонила в’їзд Мадяру: Зеленський доручив МЗС "реагувати відповідно"

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.

Пізніше командир Сил безпілотних систем Мадяр прокоментував заборону влади Угорщини.

Президент Володимир Зеленський заявив, що угорські посадовці намагаються перекласти на Україну провину за війну, що триває.

Топ коментарі
+6
28.08.2025 19:30 Відповісти
+2
фсьо гаплик піаритися Стерненком! Настала пора для справді Героя .
Отак було з Будановим після вагнергейту. Став генралалом одразу ж... А треба Мадяру бути обережним з цими МАРОДЕРАМИ
28.08.2025 19:32 Відповісти
+2
Роберт Бровді майбутній президент Угорщини
28.08.2025 19:33 Відповісти
28.08.2025 19:30 Відповісти
фсьо гаплик піаритися Стерненком! Настала пора для справді Героя .
Отак було з Будановим після вагнергейту. Став генралалом одразу ж... А треба Мадяру бути обережним з цими МАРОДЕРАМИ
28.08.2025 19:32 Відповісти
Роберт Бровді майбутній президент Угорщини
28.08.2025 19:33 Відповісти
Було б непогано но це фантастика.
28.08.2025 19:34 Відповісти
Комік 95 кварталу, це була також фантастика?
28.08.2025 20:11 Відповісти
Це .ув довбоїбізм.
Громадянство.
28.08.2025 20:40 Відповісти
Або України ...
28.08.2025 19:38 Відповісти
Або президент Ес чи єврокомісії.
28.08.2025 19:45 Відповісти
Можно подумати що він би поїхав у прорузьку державу шукати собі на дупу пригоди?
28.08.2025 19:35 Відповісти
я правильно понимаю что запрет автоматом распространяется на все страны Шенгена?
28.08.2025 19:53 Відповісти
Це Орбан так хоче. А ще Орбан хоче російських грошей. Але час назад не поверниш, Скоро вибори і Орбан може навіть сяде за корупцію(з конфіскацією)
28.08.2025 20:38 Відповісти
Так буває, коли хтось вдало вдарив по власним кишеням Орбана та Сіярто.
28.08.2025 19:35 Відповісти
Бровді різко відреагував на заяви угорських чиновників.

"Запхайте в дупу, пане "танцюристе на кістках", ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я - Українець, і прибуду на Батьківщину мого Батька вже після вас. Справжніх Мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм набриднете", - написав він.
28.08.2025 19:36 Відповісти
Україна мала напружені відносини із Угорщиною ще до повномасштабного вторгнення, і з роками вони не стали кращими.

Угорщина послідовно блокує рішення ЄС про початок переговорів із Україною про вступ у блок.
28.08.2025 19:38 Відповісти
28.08.2025 19:44 Відповісти
BBC

26 червня на саміті ЄС в Брюсселі 26 із 27 держав-членів висловили підтримку початку переговорів про вступ України.
Єдиним винятком знову стала Угорщина.
Всі члени ЄС, окрім Угорщини, погодилися взяти до уваги висновок Єврокомісії про готовність України до відкриття першого переговорного кластера. Однак для офіційного відкриття переговорів необхідна одностайна згода усіх 27 країн-членів, тож позиція Будапешта фактично його заблокувала.

"Якщо ми інтегруємо Україну в Європейський Союз, ми інтегруємо війну. А ми не хочемо бути в одній спільноті з країною, яка перебуває у стані війни і становить неминучу загрозу для нас", - сказав Орбан перед початком саміту в Брюсселі. Орбан навіть провів бутафорський референдум і заявив, що угорці проти України в ЄС.

Про те, що Будапешт блокуватиме вступ України в Євросоюз, Угорщина повідомила на початку року, але й до того неодноразово використовувала право вето проти України.
28.08.2025 19:49 Відповісти
Щоб переконати угорців розблокувати відкриття першого кластера, українці діють як на дипломатичному рівні, так і військовими методами. Це фактично підтвердив Зеленський, коли заявив, що "існування "Дружби" залежить від позиції Угорщини" - натякнувши на те, що Україна може припинити удари по російських нафтових об'єктах, якщо Угорщина дозволить розпочати переговори з ЄС.
28.08.2025 19:51 Відповісти
Мадяр: "Маслаючи за нафтопровід "Дружбу", ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною, купуючи котру, ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та шахедами по мирним містам України і лише сьогодні, 28 серпня 2025 року, вбили десятки українців у Києві.

Ваші кінцівки - по лікоть у українській крові. І ми те памʼятатимемо."
28.08.2025 20:03 Відповісти
Мабуть не з Угорщиною, а з деякими тимчасовими представниками угорської влади, придбаними путлєром за дрібний прайс. Угорці розберуться з цими негідниками - латентними ворогами України та Угорщини.
показати весь коментар
Молодці , красиво зробили - одразу і "відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні" і гідний захист своїх громадян !
А найграще буде , якщо завтра-післязавтра , той нафтопровід знову бомбануть !
28.08.2025 19:41 Відповісти
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запросив командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді "Мадяра" до Польщі
28.08.2025 19:42 Відповісти
"Командире Мадяр: якщо вам потрібний відпочинок і Угорщина не впускає вас, будь ласка, приїжджайте до Польщі", - написав він.
показати весь коментар
чего столько чести им? ну запретите въїезд их чинушам к нам... а Мадяру всрался сейчас тот Мядярастан???
показати весь коментар
І тією нотою по .балу, щоб з перекладом труднощів не виникало.
показати весь коментар
Того посла треба було заставити їсти гуляш без паприки, шоб запам'ятав на все життя.
показати весь коментар
Та правильно торбан запретил с точки зрения нахождения у власти. Если бы Роберт Бровди пересёк границу Венгрии, его бы народ венгерский на руках бы нёс до Будапешта! А в кацапии бы рыгать бы стали все в кгб кровью.
показати весь коментар
