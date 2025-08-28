МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за санкций против Мадяра, - Сибига

Министерство иностранных дел Украины 28 августа вызвало посла Венгрии в Киеве после решения Будапешта запретить въезд командующему Сил беспилотных систем Роберту Бровди (Мадьяру).

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Послу вручили ноту протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства в Украине, в частности - нашего защитника венгерского происхождения, которому запретили въезд в страну его предков", - подчеркнул он.

В МИД Украины призвали Венгрию и в дальнейшем "воздерживаться от недружественных действий и вместо этого участвовать в конструктивном диалоге, к которому Украина остается готовой".

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.

Позже командир Сил беспилотных систем Мадьяр прокомментировал запрет властей Венгрии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что венгерские чиновники пытаются переложить на Украину вину за продолжающуюся войну.