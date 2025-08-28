МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за санкций против Мадяра, - Сибига
Министерство иностранных дел Украины 28 августа вызвало посла Венгрии в Киеве после решения Будапешта запретить въезд командующему Сил беспилотных систем Роберту Бровди (Мадьяру).
Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
"Послу вручили ноту протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства в Украине, в частности - нашего защитника венгерского происхождения, которому запретили въезд в страну его предков", - подчеркнул он.
В МИД Украины призвали Венгрию и в дальнейшем "воздерживаться от недружественных действий и вместо этого участвовать в конструктивном диалоге, к которому Украина остается готовой".
Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.
Позже командир Сил беспилотных систем Мадьяр прокомментировал запрет властей Венгрии.
Президент Владимир Зеленский заявил, что венгерские чиновники пытаются переложить на Украину вину за продолжающуюся войну.
Угорщина послідовно блокує рішення ЄС про початок переговорів із Україною про вступ у блок.
26 червня на саміті ЄС в Брюсселі 26 із 27 держав-членів висловили підтримку початку переговорів про вступ України.
Єдиним винятком знову стала Угорщина.
Всі члени ЄС, окрім Угорщини, погодилися взяти до уваги висновок Єврокомісії про готовність України до відкриття першого переговорного кластера. Однак для офіційного відкриття переговорів необхідна одностайна згода усіх 27 країн-членів, тож позиція Будапешта фактично його заблокувала.
"Якщо ми інтегруємо Україну в Європейський Союз, ми інтегруємо війну. А ми не хочемо бути в одній спільноті з країною, яка перебуває у стані війни і становить неминучу загрозу для нас", - сказав Орбан перед початком саміту в Брюсселі. Орбан навіть провів бутафорський референдум і заявив, що угорці проти України в ЄС.
Про те, що Будапешт блокуватиме вступ України в Євросоюз, Угорщина повідомила на початку року, але й до того неодноразово використовувала право вето проти України.
