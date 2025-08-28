РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10267 посетителей онлайн
Новости Венгрия запретила въезд Мадяру
2 247 27

МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за санкций против Мадяра, - Сибига

Санкции Венгрии против Мадяра: МИД Украины вызвало посла

Министерство иностранных дел Украины 28 августа вызвало посла Венгрии в Киеве после решения Будапешта запретить въезд командующему Сил беспилотных систем Роберту Бровди (Мадьяру).

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Послу вручили ноту протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства в Украине, в частности - нашего защитника венгерского происхождения, которому запретили въезд в страну его предков", - подчеркнул он.

В МИД Украины призвали Венгрию и в дальнейшем "воздерживаться от недружественных действий и вместо этого участвовать в конструктивном диалоге, к которому Украина остается готовой".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия запретила въезд Мадьяру: Зеленский поручил МИД "реагировать соответственно"

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.

Позже командир Сил беспилотных систем Мадьяр прокомментировал запрет властей Венгрии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что венгерские чиновники пытаются переложить на Украину вину за продолжающуюся войну.

Автор: 

Венгрия (2085) МИД (7080) посол (1831) Сибига Андрей (621) Бровди Роберт Мадяр (41)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
28.08.2025 19:30 Ответить
+5
Роберт Бровді майбутній президент Угорщини
показать весь комментарий
28.08.2025 19:33 Ответить
+4
Бровді різко відреагував на заяви угорських чиновників.

"Запхайте в дупу, пане "танцюристе на кістках", ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я - Українець, і прибуду на Батьківщину мого Батька вже після вас. Справжніх Мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм набриднете", - написав він.
показать весь комментарий
28.08.2025 19:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
28.08.2025 19:30 Ответить
фсьо гаплик піаритися Стерненком! Настала пора для справді Героя .
Отак було з Будановим після вагнергейту. Став генралалом одразу ж... А треба Мадяру бути обережним з цими МАРОДЕРАМИ
показать весь комментарий
28.08.2025 19:32 Ответить
Роберт Бровді майбутній президент Угорщини
показать весь комментарий
28.08.2025 19:33 Ответить
Було б непогано но це фантастика.
показать весь комментарий
28.08.2025 19:34 Ответить
Комік 95 кварталу, це була також фантастика?
показать весь комментарий
28.08.2025 20:11 Ответить
Це .ув довбоїбізм.
Громадянство.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:40 Ответить
Або України ...
показать весь комментарий
28.08.2025 19:38 Ответить
Або президент Ес чи єврокомісії.
показать весь комментарий
28.08.2025 19:45 Ответить
Можно подумати що він би поїхав у прорузьку державу шукати собі на дупу пригоди?
показать весь комментарий
28.08.2025 19:35 Ответить
я правильно понимаю что запрет автоматом распространяется на все страны Шенгена?
показать весь комментарий
28.08.2025 19:53 Ответить
Це Орбан так хоче. А ще Орбан хоче російських грошей. Але час назад не поверниш, Скоро вибори і Орбан може навіть сяде за корупцію(з конфіскацією)
показать весь комментарий
28.08.2025 20:38 Ответить
Так буває, коли хтось вдало вдарив по власним кишеням Орбана та Сіярто.
показать весь комментарий
28.08.2025 19:35 Ответить
Бровді різко відреагував на заяви угорських чиновників.

"Запхайте в дупу, пане "танцюристе на кістках", ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я - Українець, і прибуду на Батьківщину мого Батька вже після вас. Справжніх Мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм набриднете", - написав він.
показать весь комментарий
28.08.2025 19:36 Ответить
Україна мала напружені відносини із Угорщиною ще до повномасштабного вторгнення, і з роками вони не стали кращими.

Угорщина послідовно блокує рішення ЄС про початок переговорів із Україною про вступ у блок.
показать весь комментарий
28.08.2025 19:38 Ответить
показать весь комментарий
28.08.2025 19:44 Ответить
BBC

26 червня на саміті ЄС в Брюсселі 26 із 27 держав-членів висловили підтримку початку переговорів про вступ України.
Єдиним винятком знову стала Угорщина.
Всі члени ЄС, окрім Угорщини, погодилися взяти до уваги висновок Єврокомісії про готовність України до відкриття першого переговорного кластера. Однак для офіційного відкриття переговорів необхідна одностайна згода усіх 27 країн-членів, тож позиція Будапешта фактично його заблокувала.

"Якщо ми інтегруємо Україну в Європейський Союз, ми інтегруємо війну. А ми не хочемо бути в одній спільноті з країною, яка перебуває у стані війни і становить неминучу загрозу для нас", - сказав Орбан перед початком саміту в Брюсселі. Орбан навіть провів бутафорський референдум і заявив, що угорці проти України в ЄС.

Про те, що Будапешт блокуватиме вступ України в Євросоюз, Угорщина повідомила на початку року, але й до того неодноразово використовувала право вето проти України.
показать весь комментарий
28.08.2025 19:49 Ответить
Щоб переконати угорців розблокувати відкриття першого кластера, українці діють як на дипломатичному рівні, так і військовими методами. Це фактично підтвердив Зеленський, коли заявив, що "існування "Дружби" залежить від позиції Угорщини" - натякнувши на те, що Україна може припинити удари по російських нафтових об'єктах, якщо Угорщина дозволить розпочати переговори з ЄС.
показать весь комментарий
28.08.2025 19:51 Ответить
Мадяр: "Маслаючи за нафтопровід "Дружбу", ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною, купуючи котру, ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та шахедами по мирним містам України і лише сьогодні, 28 серпня 2025 року, вбили десятки українців у Києві.

Ваші кінцівки - по лікоть у українській крові. І ми те памʼятатимемо."
показать весь комментарий
28.08.2025 20:03 Ответить
Мабуть не з Угорщиною, а з деякими тимчасовими представниками угорської влади, придбаними путлєром за дрібний прайс. Угорці розберуться з цими негідниками - латентними ворогами України та Угорщини.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:18 Ответить
Молодці , красиво зробили - одразу і "відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні" і гідний захист своїх громадян !
А найграще буде , якщо завтра-післязавтра , той нафтопровід знову бомбануть !
показать весь комментарий
28.08.2025 19:41 Ответить
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запросив командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді "Мадяра" до Польщі
показать весь комментарий
28.08.2025 19:42 Ответить
"Командире Мадяр: якщо вам потрібний відпочинок і Угорщина не впускає вас, будь ласка, приїжджайте до Польщі", - написав він.
показать весь комментарий
28.08.2025 19:46 Ответить
чего столько чести им? ну запретите въїезд их чинушам к нам... а Мадяру всрался сейчас тот Мядярастан???
показать весь комментарий
28.08.2025 19:44 Ответить
І тією нотою по .балу, щоб з перекладом труднощів не виникало.
показать весь комментарий
28.08.2025 19:58 Ответить
Того посла треба було заставити їсти гуляш без паприки, шоб запам'ятав на все життя.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:04 Ответить
Та правильно торбан запретил с точки зрения нахождения у власти. Если бы Роберт Бровди пересёк границу Венгрии, его бы народ венгерский на руках бы нёс до Будапешта! А в кацапии бы рыгать бы стали все в кгб кровью.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:38 Ответить
Мадяра на міністра ЗС. Хлопака поставить мудаків на своє місце.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:48 Ответить
 
 