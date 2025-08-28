Мадяр ответил властям Венгрии на запрет въезда: Засуньте в задницу ваши санкции и ограничения

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) прокомментировал запрет Венгрии на въезд.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Редкий птах имитирует ранения, защищая от нападающего свое гнездо. Тогда, когда это имеет смысл. Украинский Птах в момент опасности предпочитает АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ на отпор врагу.

Засуньте в задницу, господин "танцор на костях", ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я - Украинец, и прибуду на Родину моего Отца уже после вас. Настоящих Мадьяр в Венгрии хватает, и когда-то вы им настопи#дите. А за ограничения Шенгена - не берите на себя больше, чем можете потянуть, - странный у вас юмор. И спецагенты не в Топ-10, поэтому пока станьте в очередь", - подчеркнул он.

"Что касается популизма вокруг названных угроз суверенитету Венгрии,- продавайте это и дальше местному люмпену, пока он еще существует в каком-то количестве и на это "бла-бла" ведется. Но помните черно-белую позицию этнического венгра, украинского военного, командира Птах ВСУ:

умасливая за нефтепровод "Дружбу", вы защищаете не суверенитет Венгрии, а собственные грязные карманы, наполненные подсанкционным дешевым сырьем, покупая которое, вы причастны к приумножению кровавых денег, летящих в обратную сторону ракетами и шахедами по мирным городам Украины и только сегодня, 28 августа 2025 года, убивших десятки украинцев в Киеве.

Ваши конечности - по локоть в украинской крови. И мы это будем помнить. Без претензий на политику. Чисто реакция военнослужащего, гражданина Украины, на обнародованное заявление. RUSZKIK HAZA (Россияне, идите домой. - Ред.)", - подытожил он.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.

Что предшествовало?

Утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.