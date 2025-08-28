Мадяр ответил властям Венгрии на запрет въезда: Засуньте в задницу ваши санкции и ограничения
Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) прокомментировал запрет Венгрии на въезд.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Редкий птах имитирует ранения, защищая от нападающего свое гнездо. Тогда, когда это имеет смысл. Украинский Птах в момент опасности предпочитает АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ на отпор врагу.
Засуньте в задницу, господин "танцор на костях", ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я - Украинец, и прибуду на Родину моего Отца уже после вас. Настоящих Мадьяр в Венгрии хватает, и когда-то вы им настопи#дите. А за ограничения Шенгена - не берите на себя больше, чем можете потянуть, - странный у вас юмор. И спецагенты не в Топ-10, поэтому пока станьте в очередь", - подчеркнул он.
"Что касается популизма вокруг названных угроз суверенитету Венгрии,- продавайте это и дальше местному люмпену, пока он еще существует в каком-то количестве и на это "бла-бла" ведется. Но помните черно-белую позицию этнического венгра, украинского военного, командира Птах ВСУ:
умасливая за нефтепровод "Дружбу", вы защищаете не суверенитет Венгрии, а собственные грязные карманы, наполненные подсанкционным дешевым сырьем, покупая которое, вы причастны к приумножению кровавых денег, летящих в обратную сторону ракетами и шахедами по мирным городам Украины и только сегодня, 28 августа 2025 года, убивших десятки украинцев в Киеве.
Ваши конечности - по локоть в украинской крови. И мы это будем помнить. Без претензий на политику. Чисто реакция военнослужащего, гражданина Украины, на обнародованное заявление. RUSZKIK HAZA (Россияне, идите домой. - Ред.)", - подытожил он.
Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.
Что предшествовало?
Утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.
В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.
Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".
В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.
Мадяр втримався... дивно....
ОК, Гашека цитувати більше не буду, процитую Петера Сійярто виданню Mandiner:
"Угорщина ніколи не підтримає вступу України до ЄС, бо Київ надасть смертельного удару Євросоюзу… Якби Україна приєдналася до нас, всі європейські фонди довелося би віддати їй, жорстока українська мафія вільно б розгулювала по Європі, а вкрай неякісна українська продукція вбила б сільське господарство нашого континенту».
Куди там старому сатиричному саперу Водічкє до нинішнього керівництва маленької, але такої гордої Угорщини.
Тут відповідь дружку хйломадяра в США !!! прямо з-під Білого Дому - й нарешті це відбувається.
текст українського та американського вченого професора університету Нью-Йорка Ігоря Айзенберга
"Містер Президент, Ваші дії та ваші зусилля котрі ви останнім часом застосовуєте свідчать про різке зниження ваших розумових здібностей... " ну і т д і т п
Там ще їдка жорстка промова сенаторки бувшої віськової - й звичайно згадували Україну...
респект !
І ніякий Сіярто ****** чи Орбан ******** не зупинить українського командувача Роберта Броуді (Мадяра) від відвідин батьківщини свого батька.
Та їх скоро і не буде при владі в Угорщині.
А відповідь дійсно гідна воїна
Хто зна, коли Мадяр поїде на Батьківщину батька, Х-уйлу 73 роки, а Орбану 62, до того ж свої політичні режими вони намагатимуться передати найближчим поплічникам.