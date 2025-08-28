РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9355 посетителей онлайн
Новости Поставки нефти через российскую трубу Чехия Венгрия запретила въезд Мадяру
8 563 31

Мадяр ответил властям Венгрии на запрет въезда: Засуньте в задницу ваши санкции и ограничения

Мадяр прокомментировал запрет Венгрии на въезд

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) прокомментировал запрет Венгрии на въезд.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Редкий птах имитирует ранения, защищая от нападающего свое гнездо. Тогда, когда это имеет смысл. Украинский Птах в момент опасности предпочитает АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ на отпор врагу.

Засуньте в задницу, господин "танцор на костях", ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я - Украинец, и прибуду на Родину моего Отца уже после вас. Настоящих Мадьяр в Венгрии хватает, и когда-то вы им настопи#дите. А за ограничения Шенгена - не берите на себя больше, чем можете потянуть, - странный у вас юмор. И спецагенты не в Топ-10, поэтому пока станьте в очередь", - подчеркнул он.

Читайте также: 20-летний киевлянин выдавал себя за Мадяра в TikTok и собирал средства "на ВСУ". Его задержала полиция. ФОТОрепортаж

"Что касается популизма вокруг названных угроз суверенитету Венгрии,- продавайте это и дальше местному люмпену, пока он еще существует в каком-то количестве и на это "бла-бла" ведется. Но помните черно-белую позицию этнического венгра, украинского военного, командира Птах ВСУ:

умасливая за нефтепровод "Дружбу", вы защищаете не суверенитет Венгрии, а собственные грязные карманы, наполненные подсанкционным дешевым сырьем, покупая которое, вы причастны к приумножению кровавых денег, летящих в обратную сторону ракетами и шахедами по мирным городам Украины и только сегодня, 28 августа 2025 года, убивших десятки украинцев в Киеве.

Ваши конечности - по локоть в украинской крови. И мы это будем помнить. Без претензий на политику. Чисто реакция военнослужащего, гражданина Украины, на обнародованное заявление. RUSZKIK HAZA (Россияне, идите домой. - Ред.)", - подытожил он.

Мадяр прокомментировал запрет Венгрии на въезд

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.

Что предшествовало?

Утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.

Автор: 

Венгрия (2085) Бровди Роберт Мадяр (41)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
о це по нашому
показать весь комментарий
28.08.2025 15:47 Ответить
+35
Гідно. 👍🔱
показать весь комментарий
28.08.2025 15:52 Ответить
+32
Мадяр - Красава!
показать весь комментарий
28.08.2025 15:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
о це по нашому
показать весь комментарий
28.08.2025 15:47 Ответить
Гідно. 👍🔱
показать весь комментарий
28.08.2025 15:52 Ответить
Мадяр - Красава!
показать весь комментарий
28.08.2025 15:52 Ответить
Сильно!Слава Україні!
показать весь комментарий
28.08.2025 15:52 Ответить
То це Мадяр "один з командирів операції" (С) якому заборонили вʼїзд??? Ідіоти! А шоб Зєля не був таке сцикло, то у відповідь вислав би посла і зробив Орбана персоною нонграта.
показать весь комментарий
28.08.2025 15:54 Ответить
З.І. а Мадяр відповів гідно. І напевне по трубопроводу знову шось прилетить зовсім скоро.
показать весь комментарий
28.08.2025 15:56 Ответить
Cупер
показать весь комментарий
28.08.2025 15:56 Ответить
👏👏👏
показать весь комментарий
28.08.2025 15:57 Ответить
показать весь комментарий
28.08.2025 15:57 Ответить
Достойно. От тільки я би на втримався, щоб назвати їх підарами і послати нах.
Мадяр втримався... дивно....
показать весь комментарий
28.08.2025 15:59 Ответить
13 ********...згадалось...
показать весь комментарий
28.08.2025 16:26 Ответить
От і крапка у казці про "піклувальника угорців". Мадяр заборонив в'їзд в Угорщину "Мадяру". Кремлівські гроші, на які орбан збудував собі маєток, не смердять. Ні орбану ні сіярто.
показать весь комментарий
28.08.2025 16:00 Ответить
Якщо би його заарештували?
показать весь комментарий
28.08.2025 16:01 Ответить
Громадянин!
показать весь комментарий
28.08.2025 16:02 Ответить
https://uk.tgstat.com/fa/channel/WS-sxYQhm_JdVgFq/22265 Олег Шарп:
ОК, Гашека цитувати більше не буду, процитую Петера Сійярто виданню Mandiner:

"Угорщина ніколи не підтримає вступу України до ЄС, бо Київ надасть смертельного удару Євросоюзу… Якби Україна приєдналася до нас, всі європейські фонди довелося би віддати їй, жорстока українська мафія вільно б розгулювала по Європі, а вкрай неякісна українська продукція вбила б сільське господарство нашого континенту».

Куди там старому сатиричному саперу Водічкє до нинішнього керівництва маленької, але такої гордої Угорщини.
показать весь комментарий
28.08.2025 16:02 Ответить
Гарна відповідь Мадяра хробачиним підтанцьовникам!
показать весь комментарий
28.08.2025 16:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=78eRlurY4SE&t=26s

Тут відповідь дружку хйломадяра в США !!! прямо з-під Білого Дому - й нарешті це відбувається.

текст українського та американського вченого професора університету Нью-Йорка Ігоря Айзенберга
показать весь комментарий
28.08.2025 16:08 Ответить
По-нашому відстібав Трумпа у овальному кабінеті, а потім на виході з білого Дому на підході до журналістів в Вашингтоні губернатор штату Іллінойс Пріцкер (історія українських предків його відома) . Ось лиш короктий відрізок з цитати перетндента на майбутні вибори Президента , його відповіді 5 разів відкосившому від армії Трампу ( не нагадує нам нічого?)
"Містер Президент, Ваші дії та ваші зусилля котрі ви останнім часом застосовуєте свідчать про різке зниження ваших розумових здібностей... " ну і т д і т п
Там ще їдка жорстка промова сенаторки бувшої віськової - й звичайно згадували Україну...
показать весь комментарий
28.08.2025 16:12 Ответить
Слава Україні Мадяру честь. Гідно.
показать весь комментарий
28.08.2025 16:08 Ответить
Нажаль немає яєць у янелохабоневтіка, щоб так відповідати тим проросійським покидькам з Угорщини,Польші,Словатчини ,які хейтять Україну.
показать весь комментарий
28.08.2025 16:13 Ответить
оце справжній козак і справжній мадяр !
респект !
показать весь комментарий
28.08.2025 16:14 Ответить
показать весь комментарий
28.08.2025 16:15 Ответить
У самісіньку сраку! Молодець, аплодую! 👏
показать весь комментарий
28.08.2025 16:18 Ответить
Правильно сказав цим "танцюристам на крові'' Сіярто і Орбану.
І ніякий Сіярто ****** чи Орбан ******** не зупинить українського командувача Роберта Броуді (Мадяра) від відвідин батьківщини свого батька.
Та їх скоро і не буде при владі в Угорщині.
показать весь комментарий
28.08.2025 16:25 Ответить
Гідна відповідь,гідної людини і Воїна..
показать весь комментарий
28.08.2025 16:30 Ответить
Навіщо ти так, в дупу їм буде приємно.
А відповідь дійсно гідна воїна
показать весь комментарий
28.08.2025 16:37 Ответить
свого міністра не пускають о то докотилися🤣
показать весь комментарий
28.08.2025 16:59 Ответить
Мад'яр може змінити владу в Венгрії зі своїм батальоном за 24 години. Більш поваги örömlány.
показать весь комментарий
28.08.2025 17:04 Ответить
Уже намекал как то. Роберт Бровди и сам без батальона сможет. На выборы пойти в Венгрии от венгров Украины! Кстати в 26 г выборы. Предполагаю что на руках его занесут венгры! Кацапов разорвёт на объедки!
показать весь комментарий
28.08.2025 17:29 Ответить
Браво захиснику України Мадяру, і нам дуже потрібні дружні сусіди на заході, якщо вже таким чудовиськом виявився сусід на сході. На жаль, у кризові часи вилазить з нутрощів справжнє ставлення наших сусідів до України, Угорщина виявила себе як максимальний ворог, який нашкодив і шкодить Україні максимально, наскільки можливо допомогти Московщині, аби знищити Україну.
Хто зна, коли Мадяр поїде на Батьківщину батька, Х-уйлу 73 роки, а Орбану 62, до того ж свої політичні режими вони намагатимуться передати найближчим поплічникам.
показать весь комментарий
28.08.2025 17:07 Ответить
РЕСПЕКТ!
показать весь комментарий
28.08.2025 17:30 Ответить
 
 