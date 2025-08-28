УКР
Мадяр відповів владі Угорщини на заборону в’їзду: Запхайте в дупу ваші санкції та обмеження

Мадяр прокоментував заборону Угорщини на в’їзд

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) прокоментував заборону Угорщини на в'їзд.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Рідкий птах імітує поранення, захищаючи від нападника своє гніздо. Тоді, коли це має сенс. Український Птах у момент небезпеки віддає перевагу АКТИВНИМ ДІЯМ на відсіч ворога.

Запхайте в дупу, пане "танцюристе на кістках", ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я-Українець, і прибуду на Батьківщину мого Батька вже після вас. Справжніх Мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм настопи#дите. А за обмеження Шенгену- не беріть на себе більше, ніж можете потягнути, - дивний у вас гумор. І спецагенти не в Топ-10, тому поки станьте в чергу", - наголосив він.

Читайте також: 20-річний киянин видавав себе за Мадяра у TikTok та збирав кошти "на ЗСУ". Його затримала поліція. ФОТОрепортаж

"Що стосується популізму навколо названих загроз суверенітету Угорщини,- продавайте це і далі місцевому люмпену, поки він ще існує у якійсь кількості і на те "бла-бла" ведеться. Але памʼятайте чорно-білу позицію етнічного угорця, українського військового, командира Птахів ЗСУ:

маслаючи за нафтопровід "Дружбу", ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною, купуючи котру, ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та шахедами по мирним містам України і лише сьогодні, 28 серпня 2025 року, вбили десятки українців у Києві.

Ваші кінцівки- по лікоть у українській крові. І ми те памʼятатимемо. Без претензії на політику. Чисто реакція військовослужбовця, громадянина України, на оприлюднену заяву. RUSZKIK HAZA (Росіяни, йдіть додому. - Ред.)", - підсумував він.

Мадяр прокоментував заборону Угорщини на в’їзд

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.

Що передувало?

Уранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.

о це по нашому
28.08.2025 15:47
Гідно. 👍🔱
28.08.2025 15:52
Мадяр - Красава!
28.08.2025 15:52
о це по нашому
28.08.2025 15:47
Гідно. 👍🔱
28.08.2025 15:52
Мадяр - Красава!
28.08.2025 15:52
Сильно!Слава Україні!
Сильно!Слава Україні!
28.08.2025 15:52
То це Мадяр "один з командирів операції" (С) якому заборонили вʼїзд??? Ідіоти! А шоб Зєля не був таке сцикло, то у відповідь вислав би посла і зробив Орбана персоною нонграта.
показати весь коментар
28.08.2025 15:54
З.І. а Мадяр відповів гідно. І напевне по трубопроводу знову шось прилетить зовсім скоро.
показати весь коментар
28.08.2025 15:56
Cупер
Cупер
28.08.2025 15:56
👏👏👏
👏👏👏
28.08.2025 15:57
показати весь коментар
28.08.2025 15:57
Достойно. От тільки я би на втримався, щоб назвати їх підарами і послати нах.
Мадяр втримався... дивно....
показати весь коментар
28.08.2025 15:59
13 ********...згадалось...
13 ********...згадалось...
28.08.2025 16:26
От і крапка у казці про "піклувальника угорців". Мадяр заборонив в'їзд в Угорщину "Мадяру". Кремлівські гроші, на які орбан збудував собі маєток, не смердять. Ні орбану ні сіярто.
показати весь коментар
28.08.2025 16:00
Якщо би його заарештували?
Якщо би його заарештували?
28.08.2025 16:01
Громадянин!
Громадянин!
28.08.2025 16:02
https://uk.tgstat.com/fa/channel/WS-sxYQhm_JdVgFq/22265 Олег Шарп:
ОК, Гашека цитувати більше не буду, процитую Петера Сійярто виданню Mandiner:

"Угорщина ніколи не підтримає вступу України до ЄС, бо Київ надасть смертельного удару Євросоюзу… Якби Україна приєдналася до нас, всі європейські фонди довелося би віддати їй, жорстока українська мафія вільно б розгулювала по Європі, а вкрай неякісна українська продукція вбила б сільське господарство нашого континенту».

Куди там старому сатиричному саперу Водічкє до нинішнього керівництва маленької, але такої гордої Угорщини.
показати весь коментар
28.08.2025 16:02
Гарна відповідь Мадяра хробачиним підтанцьовникам!
показати весь коментар
28.08.2025 16:04
https://www.youtube.com/watch?v=78eRlurY4SE&t=26s

Тут відповідь дружку хйломадяра в США !!! прямо з-під Білого Дому - й нарешті це відбувається.

текст українського та американського вченого професора університету Нью-Йорка Ігоря Айзенберга
показати весь коментар
28.08.2025 16:08
По-нашому відстібав Трумпа у овальному кабінеті, а потім на виході з білого Дому на підході до журналістів в Вашингтоні губернатор штату Іллінойс Пріцкер (історія українських предків його відома) . Ось лиш короктий відрізок з цитати перетндента на майбутні вибори Президента , його відповіді 5 разів відкосившому від армії Трампу ( не нагадує нам нічого?)
"Містер Президент, Ваші дії та ваші зусилля котрі ви останнім часом застосовуєте свідчать про різке зниження ваших розумових здібностей... " ну і т д і т п
Там ще їдка жорстка промова сенаторки бувшої віськової - й звичайно згадували Україну...
показати весь коментар
28.08.2025 16:12
Слава Україні Мадяру честь. Гідно.
показати весь коментар
28.08.2025 16:08
Нажаль немає яєць у янелохабоневтіка, щоб так відповідати тим проросійським покидькам з Угорщини,Польші,Словатчини ,які хейтять Україну.
показати весь коментар
28.08.2025 16:13
оце справжній козак і справжній мадяр !
респект !
показати весь коментар
28.08.2025 16:14
показати весь коментар
28.08.2025 16:15
У самісіньку сраку! Молодець, аплодую! 👏
показати весь коментар
28.08.2025 16:18
Правильно сказав цим "танцюристам на крові'' Сіярто і Орбану.
І ніякий Сіярто ****** чи Орбан ******** не зупинить українського командувача Роберта Броуді (Мадяра) від відвідин батьківщини свого батька.
Та їх скоро і не буде при владі в Угорщині.
показати весь коментар
28.08.2025 16:25
Гідна відповідь,гідної людини і Воїна..
показати весь коментар
28.08.2025 16:30
Навіщо ти так, в дупу їм буде приємно.
А відповідь дійсно гідна воїна
показати весь коментар
28.08.2025 16:37
 
 