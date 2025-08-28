Мадяр відповів владі Угорщини на заборону в’їзду: Запхайте в дупу ваші санкції та обмеження
Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) прокоментував заборону Угорщини на в'їзд.
Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Рідкий птах імітує поранення, захищаючи від нападника своє гніздо. Тоді, коли це має сенс. Український Птах у момент небезпеки віддає перевагу АКТИВНИМ ДІЯМ на відсіч ворога.
Запхайте в дупу, пане "танцюристе на кістках", ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я-Українець, і прибуду на Батьківщину мого Батька вже після вас. Справжніх Мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм настопи#дите. А за обмеження Шенгену- не беріть на себе більше, ніж можете потягнути, - дивний у вас гумор. І спецагенти не в Топ-10, тому поки станьте в чергу", - наголосив він.
"Що стосується популізму навколо названих загроз суверенітету Угорщини,- продавайте це і далі місцевому люмпену, поки він ще існує у якійсь кількості і на те "бла-бла" ведеться. Але памʼятайте чорно-білу позицію етнічного угорця, українського військового, командира Птахів ЗСУ:
маслаючи за нафтопровід "Дружбу", ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною, купуючи котру, ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та шахедами по мирним містам України і лише сьогодні, 28 серпня 2025 року, вбили десятки українців у Києві.
Ваші кінцівки- по лікоть у українській крові. І ми те памʼятатимемо. Без претензії на політику. Чисто реакція військовослужбовця, громадянина України, на оприлюднену заяву. RUSZKIK HAZA (Росіяни, йдіть додому. - Ред.)", - підсумував він.
Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.
Що передувало?
Уранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.
У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.
Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".
Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мадяр втримався... дивно....
ОК, Гашека цитувати більше не буду, процитую Петера Сійярто виданню Mandiner:
"Угорщина ніколи не підтримає вступу України до ЄС, бо Київ надасть смертельного удару Євросоюзу… Якби Україна приєдналася до нас, всі європейські фонди довелося би віддати їй, жорстока українська мафія вільно б розгулювала по Європі, а вкрай неякісна українська продукція вбила б сільське господарство нашого континенту».
Куди там старому сатиричному саперу Водічкє до нинішнього керівництва маленької, але такої гордої Угорщини.
Тут відповідь дружку хйломадяра в США !!! прямо з-під Білого Дому - й нарешті це відбувається.
текст українського та американського вченого професора університету Нью-Йорка Ігоря Айзенберга
"Містер Президент, Ваші дії та ваші зусилля котрі ви останнім часом застосовуєте свідчать про різке зниження ваших розумових здібностей... " ну і т д і т п
Там ще їдка жорстка промова сенаторки бувшої віськової - й звичайно згадували Україну...
респект !
І ніякий Сіярто ****** чи Орбан ******** не зупинить українського командувача Роберта Броуді (Мадяра) від відвідин батьківщини свого батька.
Та їх скоро і не буде при владі в Угорщині.
А відповідь дійсно гідна воїна