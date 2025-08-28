Сибіга відповів Угорщині на заборону в’їзду українському командиру: "Якщо російський нафтопровід важливіший за вбитих українських дітей - це моральний занепад"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко розкритикував рішення Угорщини заборонити в’їзд командиру української військової частини, причетному до атаки на нафтопровід "Дружба".

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що таке рішення ухвалено у відповідь на український удар по нафтопроводу, який він назвав "атакою на суверенітет Угорщини".

Сибіга назвав заяву Будапешта безсоромною, особливо на тлі ранкових російських атак по Україні. "Петере, якщо російський нафтопровід для тебе важливіший за українських дітей, вбитих Росією сьогодні вранці, це моральний занепад. Угорщина стоїть на неправильній стороні історії", - наголосив міністр.

Він також повідомив, що Україна вживе дзеркальних заходів у відповідь на угорську заборону.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.

Що передувало?

Уранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.

