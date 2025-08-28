Сибіга відповів Угорщині на заборону в’їзду українському командиру: "Якщо російський нафтопровід важливіший за вбитих українських дітей - це моральний занепад"
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко розкритикував рішення Угорщини заборонити в’їзд командиру української військової частини, причетному до атаки на нафтопровід "Дружба".
Про це він написав у четвер у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що таке рішення ухвалено у відповідь на український удар по нафтопроводу, який він назвав "атакою на суверенітет Угорщини".
Сибіга назвав заяву Будапешта безсоромною, особливо на тлі ранкових російських атак по Україні. "Петере, якщо російський нафтопровід для тебе важливіший за українських дітей, вбитих Росією сьогодні вранці, це моральний занепад. Угорщина стоїть на неправильній стороні історії", - наголосив міністр.
Він також повідомив, що Україна вживе дзеркальних заходів у відповідь на угорську заборону.
Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.
Що передувало?
Уранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.
У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.
Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".
Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.
Відріжте метрів 500 (там де не дуже подовбано дронами), покладіть у коробку, прив'яжіть червоний бантик і пошліть Орбану на день народження.🎁🎁🎁
А що нафта? Яка може бути нафта з рашки, якщо 500 метрів нафтопроводу довелося подарувати Орбану (всі питання до нього)🤡🤡🤡
Можна було б нагадати угорцям, як вони вбили у квітні 1943 р. 7 тисяч жителів Корюківки на Чернігівщині, такого злочину проти мирних жителів ніде більше не було зафіксовано під час II WW, але Сралін за покірність навіть не пограбував Угорщину, як він зробив з окупованою частиною Німеччини, адже угорці погодилися після війни лизати його зад, ттому репарації пробачили. Чи Сибіга сподівається, що Угорщина стане іншою після виборів у квітні 2026 р. Наївні мрії.
ОК, Гашека цитувати більше не буду, процитую Петера Сійярто виданню Mandiner:
"Угорщина ніколи не підтримає вступу України до ЄС, бо Київ надасть смертельного удару Євросоюзу… Якби Україна приєдналася до нас, всі європейські фонди довелося би віддати їй, жорстока українська мафія вільно б розгулювала по Європі, а вкрай неякісна українська продукція вбила б сільське господарство нашого континенту».
Куди там старому сатиричному саперу Водічкє до нинішнього керівництва маленької, але такої гордої Угорщини..
З БУДАНОВА У ВІДНІ ЗНЯЛИ ШТАНИ! У Буданова дна нема - відправив у Відень, на замовлення єврейського ОЗУ, командира піарного Артана, щоб той порішав з пацанами сербського ОЗУ за смертний вирок Міндічу , що вже проплачений кимось з найближчого оточення самого Зеленського. А ви ще не вірите, що недавня смерть офіцерів ССО у Чорному морі не пов'язана з візитом Буданова на вишки Бойка , а я впевнений , що і два калібри по Мукачево не випадковість.
Це ж якими йолопами треба бути, щоб Артан розрекламувати всесвітньо, а потім "таємно" відправити у Відень до сусідніх бандитів! Австрія вичистила свої служби від кремлівських гогілашвіллі - там сьогодні тверезо розуміють, що і єврейські озу, і європейські контролюються кремлем.Відень не став терпіти бандитську наглість злочинців і видав Зелі ноту.
І як, ви українці ,вважаєте ,завтра Зеленський спробує знову врятувати міндіча чи чергове село на сході Дніпровщини? Звичайно міндіча.
Ніхто не збирається громити ворога!
Буданов рятує своїм спецназом міндіча від неминучої розправи за провалені явки,а Малюк теж про війну забув,та вже місяць зі всіма власними нюхачами біжить слідом за флешками прослушки Міндіча,оскільки вони законні.
Впродовж всієї війни Буданов провів багато нищівних, длявиконавців, операцій. Паралельно відправляв групи спецназівців в Іран,Ємен,Судан,Сирію- в інтересах яких ОЗУ і що він там робив, адже зовсім забув про нагальну необхідність заблокувати 6млн штук снарядів з Кореї на безлюдних просторах Сибіру?
Суспільство має вимагати , негайно зняти з посад обох озушних шестірок.
@Bob Handel.