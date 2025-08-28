Україна вимагає рішучої міжнародної реакції після масованих ударів Росії по Києву та інших містах, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після масованого удару РФ закликав міжнародну спільноту відреагувати на жорстокі таки Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі глави МЗС у Х.

"Ми наполягаємо на рішучій міжнародній реакції на жорстокий удар Росії по Києву та інших містах. Росія вбила щонайменше 8 людей, включаючи дитину, та вдарила по цивільній інфраструктурі. Що б не сказав Путін на Алясці, його реальні дії заперечують дипломатію, діалог та мирні зусилля", - написав глава української дипломатії.

Нагадаємо, росіяни вночі завдали масованого комбінованого удару по Києву. Станом на 10:30 у столиці дванадцять людей загинули, ще по понад 48 дістали поранення.

