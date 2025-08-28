Украина требует решительной международной реакции после массированных ударов России по Киеву и другим городам, - Сибига
Министр иностранных дел Андрей Сибига после массированного удара РФ призвал международное сообщество отреагировать на жестокие таки России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке главы МИД в Х.
"Мы настаиваем на решительной международной реакции на жестокий удар России по Киеву и другим городам. Россия убила по меньшей мере 8 человек, включая ребенка, и ударила по гражданской инфраструктуре. Что бы ни сказал Путин на Аляске, его реальные действия отрицают дипломатию, диалог и мирные усилия", - написал глава украинской дипломатии.
Напомним, россияне ночью нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. По состоянию на 10:30, в столице двенадцать человек погибли, еще более 48 получили ранения.
