Украина требует решительной международной реакции после массированных ударов России по Киеву и другим городам, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига после массированного удара РФ призвал международное сообщество отреагировать на жестокие таки России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке главы МИД в Х.

"Мы настаиваем на решительной международной реакции на жестокий удар России по Киеву и другим городам. Россия убила по меньшей мере 8 человек, включая ребенка, и ударила по гражданской инфраструктуре. Что бы ни сказал Путин на Аляске, его реальные действия отрицают дипломатию, диалог и мирные усилия", - написал глава украинской дипломатии.

Напомним, россияне ночью нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. По состоянию на 10:30, в столице двенадцать человек погибли, еще более 48 получили ранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис "Украинской правды" поврежден в результате удара РФ по Киеву. ФОТОрепортаж