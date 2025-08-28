РУС
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
Украина требует решительной международной реакции после массированных ударов России по Киеву и другим городам, - Сибига

Последствия обстрела Киева

Министр иностранных дел Андрей Сибига после массированного удара РФ призвал международное сообщество отреагировать на жестокие таки России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке главы МИД в Х.

"Мы настаиваем на решительной международной реакции на жестокий удар России по Киеву и другим городам. Россия убила по меньшей мере 8 человек, включая ребенка, и ударила по гражданской инфраструктуре. Что бы ни сказал Путин на Аляске, его реальные действия отрицают дипломатию, диалог и мирные усилия", - написал глава украинской дипломатии.

Напомним, россияне ночью нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. По состоянию на 10:30, в столице двенадцать человек погибли, еще более 48 получили ранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис "Украинской правды" поврежден в результате удара РФ по Киеву. ФОТОрепортаж

Беде рішуча стурбованість
28.08.2025 10:38 Ответить
і занепокоєння
28.08.2025 11:39 Ответить
Ти від кого вимагаєш - від імпотентів ?
28.08.2025 11:03 Ответить
Зельоні вимагає, щоб хтось почав реагувати. А де вимога України скликати Радбез ООН з цього приводу? Сибіга хотів, але Єрмак сказав сісти на дупу, не рипатись, і валити все на папєрєдніков партнерів?
28.08.2025 11:18 Ответить
українці вимагають фламінго, де воно?
28.08.2025 11:42 Ответить
найраща рекація - в'їбати фламінгами по мацвабаду
28.08.2025 12:37 Ответить
 
 