Сибига ответил Венгрии на запрет въезда украинскому командиру: "Если российский нефтепровод важнее убитых украинских детей - это моральный упадок"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко раскритиковал решение Венгрии запретить въезд командиру украинской воинской части, причастному к атаке на нефтепровод "Дружба".

Об этом он написал в четверг в соцсети Х.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что такое решение принято в ответ на украинский удар по нефтепроводу, который он назвал "атакой на суверенитет Венгрии".

Сибига назвал заявление Будапешта бесстыдным, особенно на фоне утренних российских атак по Украине. "Петер, если российский нефтепровод для тебя важнее украинских детей, убитых Россией сегодня утром, это моральный упадок. Венгрия стоит на неправильной стороне истории", - подчеркнул министр.

Он также сообщил, что Украина примет зеркальные меры в ответ на венгерский запрет.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.

Что предшествовало?

Утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.

