В Словакии возобновили поставки нефти по нефтепроводу "Дружба"
Вице-премьер и министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила о возобновлении поставок нефти через трубопровод "Дружба".
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ее заявление в фейсбуке.
Транспортировка российской нефти в Словакию возобновилась в четверг, 28 августа.
"Надеюсь, что работа трубопровода будет стабильной и что больше не будет атак на энергетическую инфраструктуру", - отметила Сакова.
Что предшествовало?
Напомним, утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.
В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.
Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".
В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ага. Чмокни прутня. Унеча чекає добрих дронів.
... Цей ''бізнес" на крові українців вже давно пора закінчувати.
Припинити транспортування рашистської нафти по нашій території.
І ще вдобавок повністю розбомбити навтоперекачувальну станцію у Брянський області.
Угорщина та Словаччина можуть отримувати рашистську нафту тільки через територію України.
Ніяк інакше.
Навіть сьогодні, коли загинули десятки людей в Києві, в тому числі діти.
Але, коли була розбомблена навтоперекачувальна станція в брянський області, то підняли хай на весь світ і проклинали українців.
Тобто вони українців не рахують за людей.
Чому тоді українці їм повинні прокачувати рашистську нафту по своїй території?
тут еще нет этой новости но это ******