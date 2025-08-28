В Словакии возобновили поставки нефти по нефтепроводу "Дружба"

Вице-премьер и министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила о возобновлении поставок нефти через трубопровод "Дружба".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ее заявление в фейсбуке.

Транспортировка российской нефти в Словакию возобновилась в четверг, 28 августа.

"Надеюсь, что работа трубопровода будет стабильной и что больше не будет атак на энергетическую инфраструктуру", - отметила Сакова.

Что предшествовало?

Напомним, утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.

