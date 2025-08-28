РУС
В Словакии возобновили поставки нефти по нефтепроводу "Дружба"

Российская нефть

Вице-премьер и министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила о возобновлении поставок нефти через трубопровод "Дружба".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ее заявление в фейсбуке.

Транспортировка российской нефти в Словакию возобновилась в четверг, 28 августа.

"Надеюсь, что работа трубопровода будет стабильной и что больше не будет атак на энергетическую инфраструктуру", - отметила Сакова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия запрещает въезд командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". ВИДЕО

Что предшествовало?

Напомним, утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мировые цены на нефть падают, рынки ждут реакции Индии на новые пошлины США

нефть (1980) Словакия (1038)
+7
Зелений цирк. Словаччина репетує, дрони б'ють по кацапні, а шмат труби в кілька сотень кілометрів на власній землі буцімто невидимий.
показать весь комментарий
28.08.2025 12:04 Ответить
+7
І головне, ні Фіцо ні Орбан ні разу не засудили рашистські удари по цивільним в Україні.
Навіть сьогодні, коли загинули десятки людей в Києві, в тому числі діти.
Але, коли була розбомблена навтоперекачувальна станція в брянський області, то підняли хай на весь світ і проклинали українців.
Тобто вони українців не рахують за людей.
Чому тоді українці їм повинні прокачувати рашистську нафту по своїй території?
показать весь комментарий
28.08.2025 12:09 Ответить
+6
Славаччина подасть в євросуд на Україну і виграє справу, бо у нас є договір. Все правильно роблять, треба їбашити на кацапії, кацапи відповідають за непостачання нафти. Бо в договорі нікого не їбе чому не виконується договір.
показать весь комментарий
28.08.2025 12:09 Ответить
"Сподіваюся, що робота трубопроводу буде стабільною і що більше не буде атак на енергетичну інфраструктуру", - зазначила Сакова. Джерело: https://censor.net/ua/n3570973

Ага. Чмокни прутня. Унеча чекає добрих дронів.

Ага. Чмокни прутня. Унеча чекає добрих дронів.
показать весь комментарий
28.08.2025 12:00 Ответить
Заробляння нафтогрошей, на життях Українців та їх крові, це стала практика, у фіцо-недострєльонного та орбана!
показать весь комментарий
28.08.2025 12:02 Ответить
І в ЗЕскота теж, чому замовчуєш?
показать весь комментарий
28.08.2025 12:06 Ответить
Оманські гадять Україні, як і бакай з кучмою!!
показать весь комментарий
28.08.2025 12:22 Ответить
Там нормально заробляють і ті, хто прокачує нафту через Україну по Дружбі. Ладно б іще нафта йшла до союзників. Великобританія наприклад, чи Германії. Але нафта йде до двох самих кончених країн, після рашки, прямих ворогів фактично.
показать весь комментарий
28.08.2025 12:08 Ответить
Заради можливості на наживі на рашистський нафті, ці режими Фіцо та Орбана готові маму рідну зарізати.
... Цей ''бізнес" на крові українців вже давно пора закінчувати.
Припинити транспортування рашистської нафти по нашій території.
І ще вдобавок повністю розбомбити навтоперекачувальну станцію у Брянський області.
показать весь комментарий
28.08.2025 12:04 Ответить
показать весь комментарий
28.08.2025 12:04 Ответить
Зелений цирк. Словаччина репетує, дрони б'ють по кацапні, а шмат труби в кілька сотень кілометрів на власній землі буцімто невидимий.
показать весь комментарий
28.08.2025 12:04 Ответить
Дело в том что в Унече той труба разделяется на несколько направлений - на Беломордор на Новополоцкий НПЗ, на Усть-Лугу для погрузки в танкеры - и в Украину.
показать весь комментарий
28.08.2025 12:06 Ответить
100%
показать весь комментарий
28.08.2025 12:10 Ответить
І що?
Угорщина та Словаччина можуть отримувати рашистську нафту тільки через територію України.
Ніяк інакше.
показать весь комментарий
28.08.2025 12:12 Ответить
Славаччина подасть в євросуд на Україну і виграє справу, бо у нас є договір. Все правильно роблять, треба їбашити на кацапії, кацапи відповідають за непостачання нафти. Бо в договорі нікого не їбе чому не виконується договір.
показать весь комментарий
28.08.2025 12:09 Ответить
І він по 2029 рік..
показать весь комментарий
28.08.2025 12:13 Ответить
Соболєзнуєм 😁
показать весь комментарий
28.08.2025 12:06 Ответить
Забаньте цього рашиста зверху.
показать весь комментарий
28.08.2025 12:10 Ответить
Їбаште
показать весь комментарий
28.08.2025 12:07 Ответить
Щось швидко вони ремонтують. Потрібно бити ракетами. Бо кожен день прокачки це +день війни.
показать весь комментарий
28.08.2025 12:08 Ответить
І не забуваємо також що нафта з Недружби також йде Бульбофюреру який постачає бензин і ********** рашистам
показать весь комментарий
28.08.2025 12:10 Ответить
І зможе постачати м'ясо..як що шось
показать весь комментарий
28.08.2025 12:15 Ответить
Так. Рано чи пізно дійде і до цього, якщо Бульбофюрер побачить що ***** перемагає а Европа здає задню. Бульбофюрер давно мріяв і собі відірвати в України пару областей з рабами. Правда він обісрався коли побачив що ***** обісрався в 2022 році. Але Бульбофюрер може змінити свою думку побачивши що ***** добився свого
показать весь комментарий
28.08.2025 12:19 Ответить
Коли ж вони вже здохнуть..
показать весь комментарий
28.08.2025 12:28 Ответить
І головне, ні Фіцо ні Орбан ні разу не засудили рашистські удари по цивільним в Україні.
Навіть сьогодні, коли загинули десятки людей в Києві, в тому числі діти.
Але, коли була розбомблена навтоперекачувальна станція в брянський області, то підняли хай на весь світ і проклинали українців.
Тобто вони українців не рахують за людей.
Чому тоді українці їм повинні прокачувати рашистську нафту по своїй території?
показать весь комментарий
28.08.2025 12:09 Ответить
Треба знову вʼїбати по "дружбі"
показать весь комментарий
28.08.2025 12:13 Ответить
.., зрадники-какаразніци Європи, не дратуйте Мадяра..
показать весь комментарий
28.08.2025 12:33 Ответить
Угорщина заборонила в'їзд Мадяру за удари по нафтопроводу Дружба
тут еще нет этой новости но это ******
показать весь комментарий
28.08.2025 12:39 Ответить
 
 