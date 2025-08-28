Світові ціни на нафту падають, ринки чекають реакції Індії на нові мита США

Ціни на нафту знизилися після вчорашнього зростання, оскільки ринок переоцінює сезонне послаблення попиту у США та стежить за реакцією Індії на підвищення американських тарифів.

Вранці у четвер еталонна нафта марки Brent знижувалася на 0,91% – до $67,43, а американська нафта WTI – на 0,97%, до $63,55, повідомляє Reuters.

Зазначається, що першочергова підтримка цін від звіту EIA виявилася обмеженою. Запаси сирої нафти в США скоротилися на 2,4 млн барелів, перевищивши прогноз у 1,9 млн, однак темпи зниження були нижчими, ніж тижнем раніше, що значно охолодило цінове ралі.

У фокусі трейдерів також позиція Нью-Делі після того, як США подвоїли мита на імпорт з Індії до 50%. Очікується, що Індія короткостроково збереже закупівлі російської нафти, обмежуючи вплив тарифів на глобальну пропозицію. Водночас додатковий тиск на ціни створює збільшення видобутку після зняття частини добровільних скорочень великими виробниками, що нівелює підтримку цінам внаслідок посилення українських атака на енергетичну інфраструктуру РФ.

Також важливим фактором залишаються очікування швидкого зниження ставок у США, які частково підтримують ринок. Однак голова ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що ставки, ймовірно, зменшать, але рішення залежатиме від найближчих даних напередодні засідання 16–17 вересня.

Раніше повідомлялось, що Goldman Sachs спрогнозував падіння цін на нафту до $50 за барель до кінця 2026 року.