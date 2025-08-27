Американська Exxon таємно обговорює повернення до Росії, – WSJ

Після зустрічі Дональда Трампа й Володимира Путіна на Алясці з’ясувалося, що за лаштунками американська Exxon Mobil і російська "Роснєфть" вже пропрацювали попередній план відновлення співпраці на проєкті "Сахалін-1".

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників видання, конфіденційні контакти з росіянами у 2025 році вів старший віцепрезидент Exxon Ніл Чапман, а в Білому домі СЕО компанії Даррен Вудс обговорював потенційне повернення в Росію з президентом США. Юридичну рамку для таких діалогів забезпечували чинні дозволи Мінфіну США на переговори щодо "застряглих" у РФ активів американських компаній.

Окремі зустрічі проходили й у Досі – на нейтральному майданчику, де "Росн'фть" традиційно контактує з іноземними партнерами. Остаточні параметри для Exxon залишаються ключовою інтригою, оскільки компанія прагне принаймні частково компенсувати збитки від виходу з Росії, а будь-яке рішення стане можливим лише за політичного "зеленого світла" від влади США та РФ.

"Сахалін-1" був одним із найбільших капіталовкладень Exxon від 1990-х років: компанія керувала консорціумом і мала у ньому 30%, іншими акціонерами були "Роснєфть", а також японські та індійські партнери. Після вторгнення РФ у 2022-му Exxon згорнула діяльність, списала понад $4 млрд інвестицій у проєкт і намагалася продати свою частку, але Москва заблокувала угоду та перевела актив під російське управління.

Тепер Кремль зацікавлений повернути західний капітал – у день аляскинського саміту Путін підписав указ, який відкриває іноземцям шлях до повернення часток у компанії-операторі "Сахалін-1" за умови постачання обладнання та лобіювання зняття санкцій.

Інтенсивності контактам додали й політичні сигнали, оскільки відбувся публічний старт діалогу США та РФ щодо припинення війни, а також кулуарні ідеї "енергетичних стимулів" у пакеті потенційної угоди. Водночас повернення Exxon не гарантоване, оскільки воно залежить від того, чи вдасться просунутися в мирному врегулюванні, або ж Вашингтон, навпаки, посилить тиск на Москву.

Для Росії прихід Exxon означав би доступ до капіталу, технологій та управлінських практик, яких бракує країні під санкціями. Для Exxon – це шанс мінімізувати втрати від виходу та повернутися до перевірених запасів на родовищах, що орієнтовані на азійські ринки.

Водночас бізнес-середовище також змінилося, економіка РФ сповільнилася, інфляція висока, випадки примусового вилучення активів почастішали, а держава ще тісніше контролює енергетичний сектор, зауважує WSJ. Європа майже відмовилася від російської нафти, тоді як основними покупцями стали Індія та Китай, а торгівля значною мірою перемістилася в непрозорі структури в ОАЕ.

Раніше повідомлялось, що США пропонували Росії спільні проєкти в енергетиці під час перемовин про мир в Україні, – Reuters.