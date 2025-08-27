БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Американська Exxon таємно обговорює повернення до Росії, – WSJ

Після зустрічі Дональда Трампа й Володимира Путіна на Алясці з’ясувалося, що за лаштунками американська Exxon Mobil і російська "Роснєфть" вже пропрацювали попередній план відновлення співпраці на проєкті "Сахалін-1".

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників видання, конфіденційні контакти з росіянами у 2025 році вів старший віцепрезидент Exxon Ніл Чапман, а в Білому домі СЕО компанії Даррен Вудс обговорював потенційне повернення в Росію з президентом США. Юридичну рамку для таких діалогів забезпечували чинні дозволи Мінфіну США на переговори щодо "застряглих" у РФ активів американських компаній.

Окремі зустрічі проходили й у Досі – на нейтральному майданчику, де "Росн'фть" традиційно контактує з іноземними партнерами. Остаточні параметри для Exxon залишаються ключовою інтригою, оскільки компанія прагне принаймні частково компенсувати збитки від виходу з Росії, а будь-яке рішення стане можливим лише за політичного "зеленого світла" від влади США та РФ.

"Сахалін-1" був одним із найбільших капіталовкладень Exxon від 1990-х років: компанія керувала консорціумом і мала у ньому 30%, іншими акціонерами були  "Роснєфть", а також японські та індійські партнери. Після вторгнення РФ у 2022-му Exxon згорнула діяльність, списала понад $4 млрд інвестицій у проєкт і намагалася продати свою частку, але Москва заблокувала угоду та перевела актив під російське управління.

Тепер Кремль зацікавлений повернути західний капітал – у день аляскинського саміту Путін підписав указ, який відкриває іноземцям шлях до повернення часток у компанії-операторі "Сахалін-1" за умови постачання обладнання та лобіювання зняття санкцій.

Читайте також: США і Китай активізують торговельні переговори, – WSJ

Інтенсивності контактам додали й політичні сигнали, оскільки відбувся публічний старт діалогу США та РФ щодо припинення війни, а також кулуарні ідеї "енергетичних стимулів" у пакеті потенційної угоди. Водночас повернення Exxon не гарантоване, оскільки воно залежить від того, чи вдасться просунутися в мирному врегулюванні, або ж Вашингтон, навпаки, посилить тиск на Москву.

Для Росії прихід Exxon означав би доступ до капіталу, технологій та управлінських практик, яких бракує країні під санкціями. Для Exxon – це шанс мінімізувати втрати від виходу та повернутися до перевірених запасів на родовищах, що орієнтовані на азійські ринки.

Водночас бізнес-середовище також змінилося, економіка РФ сповільнилася, інфляція висока, випадки примусового вилучення активів почастішали, а держава ще тісніше контролює енергетичний сектор, зауважує WSJ. Європа майже відмовилася від російської нафти, тоді як основними покупцями стали Індія та Китай, а торгівля значною мірою перемістилася в непрозорі структури в ОАЕ.

Раніше повідомлялось, що США пропонували Росії спільні проєкти в енергетиці під час перемовин про мир в Україні, – Reuters.

інвестиції (1607) нафта (4991) росія (14965) санкції (4670) США (5077) інвестори (311) Exxon Mobil (41)
Топ коментарі
+6
Гниди. Тільки під американським прапором.
27.08.2025 15:02
+2
так було завжди, якщо комусь вигідно торгувати з чортом - він буде торгувати. Американським компаніям вигідно торгувати з кацапстаном.
27.08.2025 15:04
+1
так ось у чому справа... тому й Трамп й ніс різну х#ню, коли річ заходила про війну між Укрвїною та рашкою..., його просто найняли, щоб він якось домовився про повернення серйозних американських грошей на росію...
27.08.2025 15:08
Гниди. Тільки під американським прапором.
27.08.2025 15:02
так було завжди, якщо комусь вигідно торгувати з чортом - він буде торгувати. Американським компаніям вигідно торгувати з кацапстаном.
27.08.2025 15:04
так ось у чому справа... тому й Трамп й ніс різну х#ню, коли річ заходила про війну між Укрвїною та рашкою..., його просто найняли, щоб він якось домовився про повернення серйозних американських грошей на росію...
27.08.2025 15:08
ми на них наложемо санкції у вигляді добрих снкційних дронів
27.08.2025 15:10
С Америкой-проще вспомнить кого она не предала,чем то-в каких странах довела все до ума и логического конца...Кроме Южной Кореи-все просрали и предали установленные режимы,рано или поздно позорно бежав или побросав все на самотек..Вроде световой гегемон,но редкие таки ******,которым доверия нет и быть не может.Союзник-говно!А уж к раше,с конца 19 века века,питают просто какую то тайную любовь...А кто любит кацапов-априори не может быть нормальным психологически...
27.08.2025 15:11
це було спрогнозовано, дивлячись яке лайно трамп та його команда - що його цікавлять тількі гроші
27.08.2025 15:14
Ексон навіть забула сором коли її гнали сцяними ганчірками з Сахаліну ще на початку правління *****. Поки кацапи не віджали частку на користь кремлівської молі.
27.08.2025 15:15
Та не! трамп не агент *****, він його шістка...
27.08.2025 15:16
тобто сша будуть допомогати добувати нафту, яку згодом будуть продавати і грошу будуть йти на війну ?
27.08.2025 15:17
ракети з чіпами сша вже 3 роки летять
27.08.2025 16:20
Трамп наш слоняра!
Так дибіли?
27.08.2025 15:46

