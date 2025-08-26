США і Китай активізують торговельні переговори, – WSJ

Лі Ченґґан, заступник міністра комерції Китаю та ключовий помічник головного переговорника Хе Ліфена, цього тижня зустрінеться у Вашингтоні з заступниками торгового представника США Джемісона Ґріра, посадовцями Мінфіну та представниками американського бізнесу.

Візит має закріпити регулярні контакти на тлі пролонгованого до початку листопада "перемир’я" щодо підвищення тарифів і часткового пом’якшення обмежень на окремі товари – від рідкоземельних магнітів до певної американської техпродукції, пише The Wall Street Journal.

Адміністрація Дональда Трампа останнім часом пом’якшує тон, просуваючи економічну угоду з Пекіном і допускаючи зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном. Водночас напруга зберігається, оскільки Вашингтон вимагає від Китаю збільшити закупівлі американської сої та готується посилити контроль імпорту сталі, міді й літію.

За даними співрозмовників, Лі Ченґґан порушить тему імпорту сої, але Пекін перед взяттям на себе великих зобов’язань наполягає на знятті 20% тарифів, пов’язаних із фентанілом. Однак США вважають нинішні китайські пропозиції боротьби з трафіком недостатніми. Китайська сторона також прагне послаблення експортних обмежень на технології – на тлі дискусій у Вашингтоні після липневого рішення дозволити продаж чипів Nvidia H20 до КНР.

Американський бізнес вітає прямі переговори.

"Є можливості рухатися вперед у питаннях, що виходять за межі тарифів і експортного контролю", – зазначив Шон Стайн, президент U.S.-China Business Council.

Раніше повідомлялось, що уряд Канади скасовує низку мит, запроваджених у відповідь на американські, для товарів, що підпадають під дію угоди USMCA.