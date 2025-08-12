Трамп шукає компромісу з Китаєм: пропонує продаж спрощених чипів Nvidia для штучного інтелекту

США можуть дозволити Nvidia постачати до Китаю "урізану" версію свого найновішого чипа покоління GPU Blackwell для роботи штучного інтелекту (АІ).

Президент Дональд Трамп заявив, що йдеться про варіант із зниженими на 30–50% можливостями порівняно з флагманом, повідомляє Reuters.

Водночас критики такої пропозиції попереджають, що навіть урізані версії можуть у великих обсягах дати Китаю змогу будувати потужні AI-суперкомп’ютери, що становитиме загрозу домінуванню США.

Водночас напередодні адміністрація США погодила безпрецедентну угоду з Nvidia та AMD, які перераховуватимуть державі 15% виручки від продажів окремих чипів у Китаї.

AMD повідомила, що отримала дозволи на експорт частини AI-процесорів до Китаю, водночас компанії наголошують на дотриманні поточних правил експортного контролю США.

При цьому, Китай раніше звинувачував Вашингтон у спробах "стримувати" технологічний розвиток країни через торгові та технічні обмеження.

Нагадаємо, що президент Дональд Трамп відклав запровадження високих мит на імпорт товарів з Китаю ще на 90 днів. Відповідний указ був підписаний за кілька годин до закінчення терміну попередньої відстрочки.