Новини Митна війна США та Китаю
681 19

Трамп шукає компромісу з Китаєм: пропонує продаж спрощених чипів Nvidia для штучного інтелекту

трамп,сі,цзіньпінь

США можуть дозволити Nvidia постачати до Китаю "урізану" версію свого найновішого чипа покоління GPU Blackwell для роботи штучного інтелекту (АІ).

Президент Дональд Трамп заявив, що йдеться про варіант із зниженими на 30–50% можливостями порівняно з флагманом, повідомляє Reuters.

Водночас критики такої пропозиції попереджають, що навіть урізані версії можуть у великих обсягах дати Китаю змогу будувати потужні AI-суперкомп’ютери, що становитиме загрозу домінуванню США.

Водночас напередодні адміністрація США погодила безпрецедентну угоду з Nvidia та AMD, які перераховуватимуть державі 15% виручки від продажів окремих чипів у Китаї.

AMD повідомила, що отримала дозволи на експорт частини AI-процесорів до Китаю, водночас компанії наголошують на дотриманні поточних правил експортного контролю США.

Читайте також: Трамп продовжив надзвичайний стан для обмеження технологічного розвитку Китаю

При цьому, Китай раніше звинувачував Вашингтон у спробах "стримувати" технологічний розвиток країни через торгові та технічні обмеження.

Нагадаємо, що президент Дональд Трамп відклав запровадження високих мит на імпорт товарів з Китаю ще на 90 днів. Відповідний указ був підписаний за кілька годин до закінчення терміну попередньої відстрочки.

Автор: 

Китай (2198) США (5053) тарифи (1349) Nvidia (14)


Топ коментарі
+3
трампон невдовзі запропонує китаьозам
не 100% мита
а доплату 25%
казьол
12.08.2025 20:08 Відповісти
12.08.2025 20:08 Відповісти
+2
Якби не США, вони б і зараз жерли горобців та чавун у дворах виплавляли.
12.08.2025 20:15 Відповісти
12.08.2025 20:15 Відповісти
+2
Він думає, що чипи - це такі маленькі чипси.
12.08.2025 20:15 Відповісти
12.08.2025 20:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп шукає компромісу з Китаєм

Компроміс - це скомпрометована дівчина!
)))
12.08.2025 20:07 Відповісти
12.08.2025 20:07 Відповісти
12.08.2025 20:16 Відповісти
12.08.2025 20:16 Відповісти
Неповнолітня, якщо мова про трампа.
12.08.2025 20:34 Відповісти
12.08.2025 20:34 Відповісти
трампон невдовзі запропонує китаьозам
не 100% мита
а доплату 25%
казьол
12.08.2025 20:08 Відповісти
12.08.2025 20:08 Відповісти
Хоч в китайців найкоротші члени за статистикою,на ньому вони його вертіли)І для нормальночленів))Хтось ріс лиш в член,як африканці,а хтось ріс мозком ,як китайці,японці,сингапурці,пояснювати не треба хто як живе?)))
12.08.2025 20:11 Відповісти
12.08.2025 20:11 Відповісти
Ти мабуть всі події пов'язуєш з довжиною члена.
12.08.2025 20:36 Відповісти
12.08.2025 20:36 Відповісти
Як дотепно)))))
12.08.2025 20:40 Відповісти
12.08.2025 20:40 Відповісти
Колись китайці їли горобців.....
12.08.2025 20:13 Відповісти
12.08.2025 20:13 Відповісти
Якби не США, вони б і зараз жерли горобців та чавун у дворах виплавляли.
12.08.2025 20:15 Відповісти
12.08.2025 20:15 Відповісти
Він думає, що чипи - це такі маленькі чипси.
12.08.2025 20:15 Відповісти
12.08.2025 20:15 Відповісти
12.08.2025 20:24 Відповісти
12.08.2025 20:24 Відповісти
Это ж надо до такого дожиться.
Технологии продали, заводы перенесли.
Осталось отрыть китайские заводы в самом США и нанять туда американцев.
12.08.2025 20:29 Відповісти
12.08.2025 20:29 Відповісти
О! А взькоокі підлі обезяни перепродують кацапам для виготовлення зборї...
12.08.2025 20:30 Відповісти
12.08.2025 20:30 Відповісти
Доні рудий всрався де тільки міг.Знищити обличчя такої країни як США це треба зуміти
12.08.2025 20:55 Відповісти
12.08.2025 20:55 Відповісти
Трамп повторює дії Чемберлена в Мюнхені де Гітлер отримав все для війни в Європі.
12.08.2025 20:55 Відповісти
12.08.2025 20:55 Відповісти
Аляска-це Мюнхен де США втатить лице і отримає ганьбу в величезному маштабі.Ящик Пандори буде відкритий.
12.08.2025 20:58 Відповісти
12.08.2025 20:58 Відповісти
...Точно продадуть вірьовку, на якій їх потім повісять... (с)
12.08.2025 21:01 Відповісти
12.08.2025 21:01 Відповісти
За 15 відсотків відкату Трампу можна продавати Китаю другосортні чіпи. А чіпи першого класу якого відкату потребують, таварісчь Трамп?
12.08.2025 21:05 Відповісти
12.08.2025 21:05 Відповісти
А далі до рашки з китаю? Нє?
12.08.2025 21:09 Відповісти
12.08.2025 21:09 Відповісти

