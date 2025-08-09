Трамп продовжив надзвичайний стан для обмеження технологічного розвитку Китаю

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік дію надзвичайного стану, запровадженого в серпні 2023 року указом Джо Байдена, який був спрямований на уповільнення технологічного розвитку "країн, що викликають занепокоєння", насамперед Китаю.

Обмеження реалізуються шляхом контролю за американськими інвестиціями за кордон, йдеться в указі, опублікованому на сайті Білого Дому.

У документі зазначається, що зовнішні інвестиції зі США, включно з нематеріальними вигодами, які їх супроводжують, можуть допомагати іноземним компаніям і посилювати загрозу національній безпеці. Продовження режиму має на меті обмежити такі ризики для національної безпеки США та зберегти чинні інструменти контролю.

Раніше повідомлялось, що Трамп призупинив обмеження на експорт технологій до Китаю, щоб забезпечити зустріч із Сі.