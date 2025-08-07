Трамп анонсував 100% мита на імпорт чипів. Але пообіцяв виняток для тих, хто інвестуватиме у США

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження 100% тарифу на ввезення мікросхем і напівпровідників.

Однак ті компанії, які інвестуватимуть у виробництво всередині країни, уникнуть нових зборів, пише Financial Times.

Трамп сказав: "Ми будемо накладати мито близько 100% на чіпи та напівпровідники, але якщо ви будуєте в США, то мита не буде".

Заява Трампа була зроблена в той час, коли інвестори чекають результатів розслідування щодо глобальної торгівлі чипами та продуктами, що їх містять – включаючи пристрої Apple – що може призвести до нових точкових мит.

На цьому тлі Apple пообіцяла збільшити свої інвестиції в США на додаткові $100 млрд (таким чином загальна програма зросте до $600 млрд у 2025–2028 роках), щоб потрапити під пільговий режим. Кошти підуть на розширення співпраці з 10 компаніями в США, зокрема Applied Materials, Corning, Samsung, Broadcom, GlobalWafers і Texas Instruments.

Виробники чипів Nvidia та TSMC, що вже будують фабрики в Аризоні, також очікувано потраплять під це виключення.

На фоні цих новин акції TSMC зросли більш як на 4%, Samsung – майже на 2%, а папери Apple додали 3% після позабіржових торгів.

Раніше повідомлялось, що Трамп підписав указ про запровадження мит до 50% для десятків країн. Для України тариф може становити 10%.