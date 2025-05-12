БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Торгові війни Трампа Митна війна США та Китаю
2 047 9

Apple підвищить ціни на нову лінійку iPhone, але уникатиме критики нових тарифів Трампа, – WSJ

Apple підвищить ціни на нову лінійку iPhone

Американська корпорація Apple планує підвищити ціни на нову лінійку iPhone, презентація якої традиційно відбудеться восени.

Водночас компанія прагне уникнути будь-якої прив'язки підвищення цін із запровадженими адміністрацією президента США Дональда Трампа тарифами на імпорт з Китаю, де збирається більшість її пристроїв, передає Reuters із посиланням на Wall Street Journal.

Підвищення цін може допомогти Apple пом'якшити зростання витрат, пов'язаних із тарифами. На початку травня в Apple визнавали, що підвищення тарифів збільшить витрати компанії у другому кварталі приблизно на $900 мільйонів, хоча більшість iPhone, проданих у США в цей період, вона виробить в Індії.

За даними WSJ, Apple намагатиметься виправдати підвищення цін новим функціоналом та змінами дизайну смартфонів, які стануть ще тоншими.

Аналітики місяцями припускали підвищення цін з боку Apple, але попереджали, що такий крок може коштувати їй частки ринку на користь південнокорейської Samsung.

Найдешевша модель iPhone 16 була випущена в США за ціною $799, але її вартість може зрости до $1142 через нові тарифи, згідно з прогнозами Rosenblatt Securities, опублікованими минулого місяця.

Читайте також: Світові ринки почали зростати на тлі торговельної домовленості США та Китаю

Як повідомлялося, США та Китай домовилися призупинити дію рішень про взаємне підвищення мит на 90 днів.

Таким чином, США знизять тарифи на китайський імпорт до 30% зі 145%, а китайські мита на імпорт США знизяться до 10% зі 125%.

Після цієї домовленості акції Apple зросли на 7% на передринкових торгах.

Автор: 

Apple (623) Китай (2202) мито (870) iPhone (185)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну, ще пару рочків можете поуникати, а потім вже можно буде безпечно доєднатись до хору незадоволених.
показати весь коментар
12.05.2025 20:20 Відповісти
як легко схлопується американська демократія
показати весь коментар
12.05.2025 20:26 Відповісти
Більшість айфонів, які продаються в США, будуть вироблені в Індії, а айпади та макбуки - у В'єтнамі, заявив голова Apple Тім Кук.

При цьому Китай залишиться основним виробником продукції Apple, яка продається за межами США.

У березні 2025 року 97,6% айфонів у США були експортовані з Індії - в порівнянні з 81,9% в період з грудня 2024 по лютий 2025 року.
показати весь коментар
12.05.2025 20:46 Відповісти
Дивно, макбуки завжди вироблялися в Китаї...
показати весь коментар
12.05.2025 21:51 Відповісти
Виконавчий директор Moor Insights & Strategy Патрик Мурхед назвав перенесення виробництва айфонів до Індії вражаючим кроком, враховуючи, що кілька років тому Тім Кук говорив, що збирати айфони можна тільки в Китаї.
показати весь коментар
12.05.2025 22:03 Відповісти
А взагалі цікаво. Я ще думав, ого це якість яблочної продукції впала. А вони перенесли зборку в Індію . Там менталітет трошки інший ніж в китайців...
показати весь коментар
12.05.2025 22:05 Відповісти
«Ми очікуємо, що в цьому кварталі більшість айфонів, які продаються в США, будуть виготовлені в Індії, а майже всі iPad, Mac, Apple Watch і AirPods - у В'єтнамі», - розповів під час обговорення фінансових показників Apple за перші три місяці 2025 року виконавчий директор компанії Тім Кук.
показати весь коментар
12.05.2025 22:05 Відповісти
342$ заплатили америке те кто грабил и наживался на сша годами по логике трампа, теперь понятно откуда он про триллионы в бюджет хрюкает, своих же лохов стрижет!
показати весь коментар
12.05.2025 20:59 Відповісти
"але уникатиме критики нових тарифів Трампа"
ще б пак

"А будеш киздіти ми тобі і голову в масло засунемо" (С) Митець
показати весь коментар
12.05.2025 21:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 