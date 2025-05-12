Apple підвищить ціни на нову лінійку iPhone, але уникатиме критики нових тарифів Трампа, – WSJ

Американська корпорація Apple планує підвищити ціни на нову лінійку iPhone, презентація якої традиційно відбудеться восени.

Водночас компанія прагне уникнути будь-якої прив'язки підвищення цін із запровадженими адміністрацією президента США Дональда Трампа тарифами на імпорт з Китаю, де збирається більшість її пристроїв, передає Reuters із посиланням на Wall Street Journal.

Підвищення цін може допомогти Apple пом'якшити зростання витрат, пов'язаних із тарифами. На початку травня в Apple визнавали, що підвищення тарифів збільшить витрати компанії у другому кварталі приблизно на $900 мільйонів, хоча більшість iPhone, проданих у США в цей період, вона виробить в Індії.

За даними WSJ, Apple намагатиметься виправдати підвищення цін новим функціоналом та змінами дизайну смартфонів, які стануть ще тоншими.

Аналітики місяцями припускали підвищення цін з боку Apple, але попереджали, що такий крок може коштувати їй частки ринку на користь південнокорейської Samsung.

Найдешевша модель iPhone 16 була випущена в США за ціною $799, але її вартість може зрости до $1142 через нові тарифи, згідно з прогнозами Rosenblatt Securities, опублікованими минулого місяця.

Читайте також: Світові ринки почали зростати на тлі торговельної домовленості США та Китаю

Як повідомлялося, США та Китай домовилися призупинити дію рішень про взаємне підвищення мит на 90 днів.

Таким чином, США знизять тарифи на китайський імпорт до 30% зі 145%, а китайські мита на імпорт США знизяться до 10% зі 125%.

Після цієї домовленості акції Apple зросли на 7% на передринкових торгах.