Світові ринки почали зростати на тлі торговельної домовленості США та Китаю

Світові фінансові ринки почали зростати після того, як Сполучені Штати Америки та Китай домовилися суттєво знизити рівень мит на свої товари на 90 днів.

Як пише Financial Times, ф’ючерси на S&P 500 і Nasdaq зросли на 2,7% і 3,5% відповідно. Індекс Hang Seng у Гонконзі додав 0,8%, а китайський CSI 300 зріс на 0,6%, передає Укрінформ.

Курс долара США зміцнився на 1% до кошика основних валют. Юань укріпився на 0,1%, до 7,23 юаня за долар. Водночас інвестори почали розпродавати золото – його ціна впала на 2,8%.

Ф’ючерси на нафту Brent зросли на 2,8% – до $65,71 за барель.

Як повідомлялося, згідно із повідомленням на сайті Білого дому, США призупинять дію всіх рішень про підвищення мит на китайські товари, ухвалених із 2 квітня. Своєю чергою, уряд КНР призупинить дію всіх мит, запроваджених у відповідь на ці рішення США.

"Після вжиття вищезазначених заходів сторони створять механізм для продовження обговорень економічних та торговельних відносин", – заявили у Білому домі.

Таким чином, США знизять тарифи на китайський імпорт до 30% зі 145%, а китайські мита на імпорт США знизяться до 10% зі 125%