Канада і США скасували більшу частину взаємних мит, – прем’єр

Уряд Канади скасовує низку мит, запроваджених у відповідь на американські, для товарів, що підпадають під дію угоди USMCA.

Про це прем’єр-міністр країни Марк Карні заявив напередодні після розмови з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Reuters.

Він пояснив, що США не запроваджуватимуть тарифи на канадські товари, які підпадають під дію тристоронньої угоди про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою. Він назвав це позитивним розвитком подій і додав, що своєю чергою Канада відмовится від оголошених раніше мит на американські товари, що підпадають під дію угоди.

"Канада та США відновили вільну торгівлю для переважної більшості наших товарів", – зауважив Карні, наголосивши, що порівняно з іншими торговельними партнерами, канадський експорт все ще загалом підлягає низькому рівню тарифів США.

Він зауважив, що таке рішення уряду Канади дасть поштовх переговорам із адміністрацією Трампа щодо нової торговельної угоди.

Водночас Оттава зберігає мита на імпорт зі США сталі, алюмінію та автомобілів та "інтенсивно" працюватиме з Вашингтоном над вирішенням питань у цих стратегічних секторах, зауважив голова канадського уряду.

Канада та Китай – єдині країни, які запровадили мита на американські товари у відповідь на тарифи Дональда Трампа, що роздратувало адміністрацію США. Марк Карні очолив уряд країни у квітні, пообіцявши протистояти тарифам Трампа, але з того часу поступово пом'якшував тон.

Наприкінці червня Карні скасував запропонований податок на цифрові послуги, який категорично не подобався американським компаніям, а в липні відмовився від обговорення подальших заходів, якщо обидві сторони не зможуть досягти угоди до 1 серпня.

Як повідомлялося, 1 серпня Трамп підвищив загальні тарифи для Канади з 25% до 35%, однак пільговий режим для товарів за угодою USMCA лишається чинним. Оттава вимагає зниження або скасування частини мит, але визнає, що прибрати їх повністю не вдасться.

Раніше Канада провела три раунди заходів у відповідь на нові мита США: 25% на продукцію США на близько $30 млрд (зокрема мотоцикли й апельсиновий сік), ще 25% – на металовироби та товари широкого вжитку ще на $30 млрд, а також 25% на автомобілі (за винятком виробників із потужностями в Канаді). Згодом частину обмежень пом’якшили, передбачивши винятки для сировини та матеріалів американського походження, що використовуються канадською промисловістю.