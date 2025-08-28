У Словаччині відновили постачання нафти через нафтопровід "Дружба"

Віцепрем’єрка та міністерка економіки Словаччини Дениса Сакова повідомила про відновлення постачання нафти через трубопровід "Дружба".

Транспортування російської нафти до Словаччини відновилося у четвер, 28 серпня.

"Сподіваюся, що робота трубопроводу буде стабільною і що більше не буде атак на енергетичну інфраструктуру", - зазначила Сакова.

Що передувало?

Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.

