У Словаччині відновили постачання нафти через нафтопровід "Дружба"
Віцепрем’єрка та міністерка економіки Словаччини Дениса Сакова повідомила про відновлення постачання нафти через трубопровід "Дружба".
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на її заяву у фейсбуці.
Транспортування російської нафти до Словаччини відновилося у четвер, 28 серпня.
"Сподіваюся, що робота трубопроводу буде стабільною і що більше не буде атак на енергетичну інфраструктуру", - зазначила Сакова.
Що передувало?
Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.
У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.
Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".
Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ага. Чмокни прутня. Унеча чекає добрих дронів.
... Цей ''бізнес" на крові українців вже давно пора закінчувати.
Припинити транспортування рашистської нафти по нашій території.
І ще вдобавок повністю розбомбити навтоперекачувальну станцію у Брянський області.
Угорщина та Словаччина можуть отримувати рашистську нафту тільки через територію України.
Ніяк інакше.
Навіть сьогодні, коли загинули десятки людей в Києві, в тому числі діти.
Але, коли була розбомблена навтоперекачувальна станція в брянський області, то підняли хай на весь світ і проклинали українців.
Тобто вони українців не рахують за людей.
Чому тоді українці їм повинні прокачувати рашистську нафту по своїй території?
тут еще нет этой новости но это ******