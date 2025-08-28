УКР
Новини
936 26

У Словаччині відновили постачання нафти через нафтопровід "Дружба"

Російська нафта

Віцепрем’єрка та міністерка економіки Словаччини Дениса Сакова повідомила про відновлення постачання нафти через трубопровід "Дружба".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на її заяву у фейсбуці.

Транспортування російської нафти до Словаччини відновилося у четвер, 28 серпня.

"Сподіваюся, що робота трубопроводу буде стабільною і що більше не буде атак на енергетичну інфраструктуру", - зазначила Сакова.

Що передувало?

Нагадаємо, вранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.

28.08.2025 12:04 Відповісти
+4
28.08.2025 12:09 Відповісти
+3
28.08.2025 12:02 Відповісти
"Сподіваюся, що робота трубопроводу буде стабільною і що більше не буде атак на енергетичну інфраструктуру", - зазначила Сакова.

Ага. Чмокни прутня. Унеча чекає добрих дронів.

Ага. Чмокни прутня. Унеча чекає добрих дронів.
28.08.2025 12:00 Відповісти
28.08.2025 12:02 Відповісти
І в ЗЕскота теж, чому замовчуєш?
28.08.2025 12:06 Відповісти
Оманські гадять Україні, як і бакай з кучмою!!
28.08.2025 12:22 Відповісти
Там нормально заробляють і ті, хто прокачує нафту через Україну по Дружбі. Ладно б іще нафта йшла до союзників. Великобританія наприклад, чи Германії. Але нафта йде до двох самих кончених країн, після рашки, прямих ворогів фактично.
28.08.2025 12:08 Відповісти
Заради можливості на наживі на рашистський нафті, ці режими Фіцо та Орбана готові маму рідну зарізати.
... Цей ''бізнес" на крові українців вже давно пора закінчувати.
Припинити транспортування рашистської нафти по нашій території.
І ще вдобавок повністю розбомбити навтоперекачувальну станцію у Брянський області.
28.08.2025 12:04 Відповісти
28.08.2025 12:04 Відповісти
Зелений цирк. Словаччина репетує, дрони б'ють по кацапні, а шмат труби в кілька сотень кілометрів на власній землі буцімто невидимий.
28.08.2025 12:04 Відповісти
Дело в том что в Унече той труба разделяется на несколько направлений - на Беломордор на Новополоцкий НПЗ, на Усть-Лугу для погрузки в танкеры - и в Украину.
28.08.2025 12:06 Відповісти
100%
28.08.2025 12:10 Відповісти
І що?
Угорщина та Словаччина можуть отримувати рашистську нафту тільки через територію України.
Ніяк інакше.
28.08.2025 12:12 Відповісти
Славаччина подасть в євросуд на Україну і виграє справу, бо у нас є договір. Все правильно роблять, треба їбашити на кацапії, кацапи відповідають за непостачання нафти. Бо в договорі нікого не їбе чому не виконується договір.
28.08.2025 12:09 Відповісти
І він по 2029 рік..
28.08.2025 12:13 Відповісти
Соболєзнуєм 😁
28.08.2025 12:06 Відповісти
Забаньте цього рашиста зверху.
28.08.2025 12:10 Відповісти
Їбаште
28.08.2025 12:07 Відповісти
Щось швидко вони ремонтують. Потрібно бити ракетами. Бо кожен день прокачки це +день війни.
28.08.2025 12:08 Відповісти
І не забуваємо також що нафта з Недружби також йде Бульбофюреру який постачає бензин і ********** рашистам
28.08.2025 12:10 Відповісти
І зможе постачати м'ясо..як що шось
28.08.2025 12:15 Відповісти
Так. Рано чи пізно дійде і до цього, якщо Бульбофюрер побачить що ***** перемагає а Европа здає задню. Бульбофюрер давно мріяв і собі відірвати в України пару областей з рабами. Правда він обісрався коли побачив що ***** обісрався в 2022 році. Але Бульбофюрер може змінити свою думку побачивши що ***** добився свого
28.08.2025 12:19 Відповісти
Коли ж вони вже здохнуть..
28.08.2025 12:28 Відповісти
І головне, ні Фіцо ні Орбан ні разу не засудили рашистські удари по цивільним в Україні.
Навіть сьогодні, коли загинули десятки людей в Києві, в тому числі діти.
Але, коли була розбомблена навтоперекачувальна станція в брянський області, то підняли хай на весь світ і проклинали українців.
Тобто вони українців не рахують за людей.
Чому тоді українці їм повинні прокачувати рашистську нафту по своїй території?
28.08.2025 12:09 Відповісти
Треба знову вʼїбати по "дружбі"
28.08.2025 12:13 Відповісти
.., зрадники-какаразніци Європи, не дратуйте Мадяра..
28.08.2025 12:33 Відповісти
Угорщина заборонила в'їзд Мадяру за удари по нафтопроводу Дружба
тут еще нет этой новости но это ******
28.08.2025 12:39 Відповісти
 
 