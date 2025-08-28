РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9994 посетителя онлайн
Новости Антиукраинские заявления в Венгрии Венгрия запретила въезд Мадяру
3 844 38

Венгрия ответила на критику Украины: "Прекратите провокации. Это не наша война"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, который ранее раскритиковал решение Будапешта ввести санкции против командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Броуди.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Сибига написал, что для Сийярто "российский трубопровод важнее украинских детей, убитых Россией".

В ответ на это венгерский министр попросил Киев не "втягивать" Венгрию в войну.

"Это не наша война! Мы не несем за нее ответственности, мы ее не начинали, мы в ней не участвуем. Прекратите провоцировать нас, прекратите ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность и прекратите пытаться втянуть нас в вашу войну!" - призвал Сийярто.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за санкций против Мадяра, - Сибига

Сьянйарто ответил на заявление Сибиги о запрете Мадяру

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.

Позже командир Сил беспилотных систем Мадяр прокомментировал запрет властей Венгрии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что венгерские чиновники пытаются переложить на Украину вину за продолжающуюся войну.

Впоследствии на фоне этого Министерство иностранных дел Украины 28 августа вызвало посла Венгрии в Киеве.

Также читайте: Сийярто после ударов по нефтепроводу "Дружба": Венгрия может ограничить поставки электроэнергии Украине

Автор: 

Венгрия (2085) Сибига Андрей (621) Сийярто Петер (352) война в Украине (5856)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Але це наша, українська, екзистенційна війна. І угорщина не повинна стояти у нас на дорозі, як кацапський загороджувальний засіб.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:28 Ответить
+19
Це не ваша війна, а нафтопровід "Дружба", то не наша енергобезрека. Не втягуйте нас в ваші барижницькі ігри з Московією.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:31 Ответить
+14
Це ваша війна на стороні пуйла.
... треба так вдарити по Унечі, щоб вже ніколи не відновили перекачку рашистської нафти до Угорщини.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але це наша, українська, екзистенційна війна. І угорщина не повинна стояти у нас на дорозі, як кацапський загороджувальний засіб.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:28 Ответить
це екзистенційна війна, боротьба за наше існування, але вона не наша, а Х-уйла, який прагне нас знищити, слова "наша, українська" - фейк, але нам нічого іншого не залишається, як чинити опір Х-уйлу, який вирішив знищити нас, це війна Мордору проти мирної країни, що захищається, чого не бажає збагнути 80-річна потвора, обрана 77-мільйонами американців президентом
показать весь комментарий
28.08.2025 20:51 Ответить
Сциярто дебіл
показать весь комментарий
28.08.2025 20:28 Ответить
Йому треба якось спробувати пояснити, що по території обрізаної Трианоном Угорщини Україна жодного удару не нанесла. Може він все-таки не настільки тупий?, 🤔
показать весь комментарий
28.08.2025 20:44 Ответить
Для цього стриженого обмилка у пеклі окремий казан заготований.

З табличкою "мадьярськими рунами".
показать весь комментарий
28.08.2025 20:29 Ответить
та шо ві как дети в этих твиттерах....
показать весь комментарий
28.08.2025 20:29 Ответить
Заявив нащадок союзника нацистів
показать весь комментарий
28.08.2025 20:29 Ответить
Це ваша війна на стороні пуйла.
... треба так вдарити по Унечі, щоб вже ніколи не відновили перекачку рашистської нафти до Угорщини.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:30 Ответить
Можна підірвати під час чергового обстрілу кацапами України і списати на кацапську балістику , а відновлення визнати неможливим бо кацапи обстрілюють і плювати на ту унечу , по цій трубі кацапи не пролізуть , діаметр не той ((
показать весь комментарий
28.08.2025 21:05 Ответить
Це не ваша війна, а нафтопровід "Дружба", то не наша енергобезрека. Не втягуйте нас в ваші барижницькі ігри з Московією.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:31 Ответить
💯
показать весь комментарий
28.08.2025 20:54 Ответить
в Германии правые уже наезжают на Мерца шо б спросил с Украины за Северные потоки
показать весь комментарий
28.08.2025 20:33 Ответить
Праві??? По моєму "голубі" расейскага міра, до правих їм як Трамп у до Рейгана.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:42 Ответить
Коли Угорщина купує російську нафту то це і її війна і виступає вона на російському боці.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:35 Ответить
Дивлюсь на фото цього Сіряйто, і в голові питання крутиться - навіщо зал...пі вуха?
показать весь комментарий
28.08.2025 20:37 Ответить
А мені здається навпаки, Вугорщина вступила в війну на боці Сосії. Те що вугорська армія ще не встигла перетнути кордон УКраїни так це тому що злякаласа шо отримає по зубах
показать весь комментарий
28.08.2025 20:38 Ответить
Малоосвічені Сіярто, Навроцький id. Одурманені ідеєю придбати чужі землі, які обіцяв пуйло. Ці дегенерати не розуміють, що це кацапська приманка. Отримавши клапоть чужого вони не згледяться ,як їхні країни стануть московськими колоніями.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:39 Ответить
Треба бути чесними - ми самі винні ... якби ще 3 роки тому Україна припинила транзит кацапського газу і нафти - жодних Фіцо чи Орбанів вже давно б не було !
показать весь комментарий
28.08.2025 20:46 Ответить
ах ти ж поц
якщо поритися в архівах, можна знайти, як їхні війська стояли в 22 році на кордоні і чекали, як нам буде срака
шакал сраний
ТО ТО НЕ НАША ТРУБА
ПІШЛИ В БУДКУ
показать весь комментарий
28.08.2025 20:49 Ответить
От дурне. Війна - то як пожежа. Сусіди кидають все і біжать допомагати гасити не через любов до сусіда.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:50 Ответить
То припиніть в ній приймати участь на стороні агресора. Як завили від відключення життєзабезпечення корупційним баблом.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:51 Ответить
Ти,сучий виродок,ти фінансуєш цю війну і хочеш-не хочеш ти втягнутий в неї,бо за твої гроші ерефія вбиває українців.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:51 Ответить
війна і нафта не ваша і нафта теж не наша,а ворога нашого .так що ідіть накуй і не вказуйте Україні.як їй воювати із своїми ворогами ....
показать весь комментарий
28.08.2025 20:51 Ответить
Долбить нефтепровод ежедневно, пусть венгры научатся покупать нефть не у кацапов...тогда меньше будет этого *******...
показать весь комментарий
28.08.2025 20:52 Ответить
Оно ясно, покемон шо це не твоя війна, но ти ж стоїш на боці Параши на цієй не твоєй війні. Як колись стояла твоя МУДЬЯрія на боці Гитлера.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:52 Ответить
Виходить, що ваша.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:56 Ответить
про які провокації заїкається сійярто ?

нехай пояснить цю фразу : "stop provoking us" - це звучить як кинута перчатка
показать весь комментарий
28.08.2025 20:58 Ответить
Ви її фінансуєте. Йдіть *****.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:04 Ответить
колись таки русня завітає в гості до ситих *******-тобіків … а ми коротку дорогу покажем…
показать весь комментарий
28.08.2025 21:08 Ответить
Мегеройобик, пириводицца с мастосраного - он правый. 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
28.08.2025 21:12 Ответить
звісно, не Угорщина розпочала. Але Угорщина фінансує вбивцю - і це беззаперечний факт. І хоче, прагне фінансувати
показать весь комментарий
28.08.2025 21:12 Ответить
То знайдіть надійного постачальника, який не розв'язує війни.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:24 Ответить
козлине яйце, тупо підстрижене!!! Ви берете БЕЗПОСЕРЕДНЮ участь І понесете повну відповідальність морально-пекельну, якщо не на цьому світі то на тому без варіантів.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:28 Ответить
Він абсолютно правий. Це не їхня війна, бо нелюдей, як він, чуже горе не турбує.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:30 Ответить
Довбойобік!!!
показать весь комментарий
28.08.2025 21:35 Ответить
Ну якщо це не ваша війна, то чого ви вказуєте як воювати?
показать весь комментарий
28.08.2025 21:46 Ответить
Раніше Угорщина мала добрі позиції в Закарпатті, бо фінансувала освіту, культуру, охорону здоров'я, давала кредити і гранти місцевим підприємцям, роздавала паспорти, з якими можна було їздити по світу до безвізу, платила пенсії місцевим пенсіонерам з подвійним громадянством чи оформленим ПМЖ в Угорщині (а по факту люди і далі тут жили). Розумні люди усвідомлювали, що "прикормлює", але на загал відношення було таке, що "Україна своїх затискає, а Орбан нам, іноземцям допомагає, от молодець".

А тепер угорці Закарпаття, чисельність громади яких скоротилася десь відсотків на 30-40, бо повиїжджали цілими сім'ями (раніше було 150 тис., тепер до 100), перші ненавидять Орбана за його поведінку щодо України, тобто по суті щодо них.
Цікавий ефект - етнічні росіяни сходу і півдня України після цієї війни будуть ненавидіти росію куди більше за свідомих западенців. Так само етнічні угорці (а якщо так далі буде йти, то і словаки та поляки) з українськими паспортами будуть більшими українськими націоналістами за Львів чи Київ.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:53 Ответить
 
 