Венгрия ответила на критику Украины: "Прекратите провокации. Это не наша война"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, который ранее раскритиковал решение Будапешта ввести санкции против командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Броуди.

Ранее Сибига написал, что для Сийярто "российский трубопровод важнее украинских детей, убитых Россией".

В ответ на это венгерский министр попросил Киев не "втягивать" Венгрию в войну.

"Это не наша война! Мы не несем за нее ответственности, мы ее не начинали, мы в ней не участвуем. Прекратите провоцировать нас, прекратите ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность и прекратите пытаться втянуть нас в вашу войну!" - призвал Сийярто.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.

Позже командир Сил беспилотных систем Мадяр прокомментировал запрет властей Венгрии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что венгерские чиновники пытаются переложить на Украину вину за продолжающуюся войну.

Впоследствии на фоне этого Министерство иностранных дел Украины 28 августа вызвало посла Венгрии в Киеве.

