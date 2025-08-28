Венгрия ответила на критику Украины: "Прекратите провокации. Это не наша война"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, который ранее раскритиковал решение Будапешта ввести санкции против командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Броуди.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Ранее Сибига написал, что для Сийярто "российский трубопровод важнее украинских детей, убитых Россией".
В ответ на это венгерский министр попросил Киев не "втягивать" Венгрию в войну.
"Это не наша война! Мы не несем за нее ответственности, мы ее не начинали, мы в ней не участвуем. Прекратите провоцировать нас, прекратите ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность и прекратите пытаться втянуть нас в вашу войну!" - призвал Сийярто.
Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.
Позже командир Сил беспилотных систем Мадяр прокомментировал запрет властей Венгрии.
Президент Владимир Зеленский заявил, что венгерские чиновники пытаются переложить на Украину вину за продолжающуюся войну.
Впоследствии на фоне этого Министерство иностранных дел Украины 28 августа вызвало посла Венгрии в Киеве.
З табличкою "мадьярськими рунами".
... треба так вдарити по Унечі, щоб вже ніколи не відновили перекачку рашистської нафти до Угорщини.
якщо поритися в архівах, можна знайти, як їхні війська стояли в 22 році на кордоні і чекали, як нам буде срака
шакал сраний
ТО ТО НЕ НАША ТРУБА
ПІШЛИ В БУДКУ
нехай пояснить цю фразу : "stop provoking us" - це звучить як кинута перчатка
А тепер угорці Закарпаття, чисельність громади яких скоротилася десь відсотків на 30-40, бо повиїжджали цілими сім'ями (раніше було 150 тис., тепер до 100), перші ненавидять Орбана за його поведінку щодо України, тобто по суті щодо них.
Цікавий ефект - етнічні росіяни сходу і півдня України після цієї війни будуть ненавидіти росію куди більше за свідомих западенців. Так само етнічні угорці (а якщо так далі буде йти, то і словаки та поляки) з українськими паспортами будуть більшими українськими націоналістами за Львів чи Київ.