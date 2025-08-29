Сикорский ответил Сийярто: Венгрия может получать нефть из нероссийских источников
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия имеет возможность получать нефть из альтернативных источников, не финансируя российскую военную машину.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Сикорский отреагировал на эмоциональные слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который резко ответил коллегам из Украины и Польши из-за критики решения Будапешта ввести санкции против командира Сил беспилотных систем Роберта (Мадяра) Бровди.
"Петер, как Европейская Комиссия неоднократно заявляла, Венгрия может получать нефть из нероссийских источников, не финансируя военную машину Путина", - отметил глава польского МИД.
Он призвал Будапешт к солидарности с Украиной и напомнил о событиях 1956 года, когда венгры восстали против коммунистической диктатуры.
Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.
Позже командир Сил беспилотных систем Мадяр прокомментировал запрет властей Венгрии.
Президент Владимир Зеленский заявил, что венгерские чиновники пытаются переложить на Украину вину за продолжающуюся войну.
Впоследствии на фоне этого Министерство иностранных дел Украины 28 августа вызвало посла Венгрии в Киеве.
Або мутять реверсом зі Cловакії. Азербайджанську нафту вже спробували купити, далі бажання нема.
Путин ему яйца оторвёт и съесть заставит
Причем не фигурально
А в прямом смысле слова
Вот вы все удивляетесь поведению ТРАМПА
А вы вспомните ЛЕСИНА !!!!!!
Ему Америка обещала защиту
Чтобы он свидетельствовал против путина
Америка обосралась по полной
ЛЕСИНА эфэсбэшники убили в американском отеле
Перед этим страшно пытали
И убили самым диким образом
Агенты ФБР были в шоке от того ,что они увидели
И закрыли матермалы дела
И помалкивает в тряпочку
Витя Орбан очень хорошо понимает - с кем имеет дело
И хочет жить
А не лежать в луже своей крови
Со своими гениталиями во рту