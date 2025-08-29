РУС
Сикорский ответил Сийярто: Венгрия может получать нефть из нероссийских источников

Сикорский о России и риторике Трампа

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия имеет возможность получать нефть из альтернативных источников, не финансируя российскую военную машину.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Сикорский отреагировал на эмоциональные слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который резко ответил коллегам из Украины и Польши из-за критики решения Будапешта ввести санкции против командира Сил беспилотных систем Роберта (Мадяра) Бровди.

"Петер, как Европейская Комиссия неоднократно заявляла, Венгрия может получать нефть из нероссийских источников, не финансируя военную машину Путина", - отметил глава польского МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия нарушает права венгерского меньшинства из-за заигрывания с Россией, - Сибига

Он призвал Будапешт к солидарности с Украиной и напомнил о событиях 1956 года, когда венгры восстали против коммунистической диктатуры.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.

Позже командир Сил беспилотных систем Мадяр прокомментировал запрет властей Венгрии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что венгерские чиновники пытаются переложить на Украину вину за продолжающуюся войну.

Впоследствии на фоне этого Министерство иностранных дел Украины 28 августа вызвало посла Венгрии в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия ответила на критику Украины: "Прекратите провокации. Это не наша война"

нефть (1981) Сикорский Радослав (457) Сийярто Петер (353)
Для Орбана нафта з РФ буде завжди "смачнішою" - в ціні нафти від Кремля закладена корупційна складова Орбану, його режиму - криголаму Європи.
показать весь комментарий
29.08.2025 12:55
показать весь комментарий
29.08.2025 13:00
показать весь комментарий
29.08.2025 13:02
показать весь комментарий
29.08.2025 13:04
Поляки вроде теж купують російську нафту - у них гілка цієї Дружби до Гданська йде.
Або мутять реверсом зі Cловакії. Азербайджанську нафту вже спробували купити, далі бажання нема.
показать весь комментарий
29.08.2025 13:11
Не может ВИТЯ брать нефть в другом месте м
Путин ему яйца оторвёт и съесть заставит
Причем не фигурально
А в прямом смысле слова
Вот вы все удивляетесь поведению ТРАМПА
А вы вспомните ЛЕСИНА !!!!!!
Ему Америка обещала защиту
Чтобы он свидетельствовал против путина
Америка обосралась по полной
ЛЕСИНА эфэсбэшники убили в американском отеле
Перед этим страшно пытали
И убили самым диким образом
Агенты ФБР были в шоке от того ,что они увидели
И закрыли матермалы дела
И помалкивает в тряпочку
Витя Орбан очень хорошо понимает - с кем имеет дело
И хочет жить
А не лежать в луже своей крови
Со своими гениталиями во рту
показать весь комментарий
29.08.2025 14:12
 
 