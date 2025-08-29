РУС
Новости Венгрия запретила въезд Мадяру
1 724 7

Венгрия нарушает права венгерского меньшинства из-за заигрывания с Россией, - Сибига

сибіга

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Будапешт в нарушении прав представителей венгерского национального меньшинства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал в соцсети Х.

"Официальный Будапешт в своем заигрывании с агрессором зашел так далеко, что начал угрожать и нарушать права представителей венгерского национального меньшинства. Причины блокирования пути Украины в ЕС сейчас становятся совершенно очевидными", - заявил Сибига.

Его слова стали реакцией на запрет Венгрии на въезд командиру Сил беспилотных систем ВСУ Роберту "Мадяру" Бровди. По мнению главы МИД, этот шаг демонстрирует, что действия Будапешта согласуются с интересами России и вредят как Украине, так и самой венгерской общине.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия ответила на критику Украины: "Прекратите провокации. Это не наша война"

Автор: 

Венгрия (2092) Сибига Андрей (621) Бровди Роберт Мадяр (41)
BBC
В Угорщині за допомогою безпілотника зняли кадри, що демонструють територію маєтка, пов'язаного із сім'єю прем'єр-міністра Віктора Орбана. Кадри оприлюднило місцеве видання Telex. На відео видно багатоповерхові будівлі з ліфтами, підземний паркінг і басейн, розташовані на великій ділянці в Гатванпушті.

Сам Орбан стверджує, що цей об'єкт належить не йому, а є сільськогосподарським володінням його батька.

За словами прем'єр-міністра, це - батьківська ферма, яка ще навіть не добудована.
Відео з дрона, яке оприлюднило видання Telex, показують масштаб і розмах маєтку.
29.08.2025 08:47 Ответить
29.08.2025 08:47 Ответить
29.08.2025 08:48 Ответить
29.08.2025 08:48 Ответить
Тим часом лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив: якщо його партія прийде до влади, перше, що вона зробить, - почне розслідування щодо колишніх прем'єр-міністрів та їхніх сімей.
29.08.2025 08:50 Ответить
29.08.2025 08:50 Ответить
Орбани граються з вогнем - Європа не може їх переварити - тягне їх назад історична минувщина
29.08.2025 08:50 Ответить
29.08.2025 08:50 Ответить
Витончено.
29.08.2025 09:06 Ответить
29.08.2025 09:06 Ответить
Згідно з останнім переписом населення Угорщини, проведеним у 2022 році, українцями себе визнали 24 609 осіб. Але про їх права ні слова, як з їхньої, так і з нашої сторони.
29.08.2025 09:07 Ответить
29.08.2025 09:07 Ответить
А чого цікаво не має нових ударів по нафтопроводу "дружба" після того як його відремонтували? Невже орбан з фіцо сказали неможна, а солодка парочка ермак і зеля будуть виконують їх побажанння?
29.08.2025 09:12 Ответить
29.08.2025 09:12 Ответить
 
 