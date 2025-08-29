Венгрия нарушает права венгерского меньшинства из-за заигрывания с Россией, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Будапешт в нарушении прав представителей венгерского национального меньшинства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал в соцсети Х.

"Официальный Будапешт в своем заигрывании с агрессором зашел так далеко, что начал угрожать и нарушать права представителей венгерского национального меньшинства. Причины блокирования пути Украины в ЕС сейчас становятся совершенно очевидными", - заявил Сибига.

Его слова стали реакцией на запрет Венгрии на въезд командиру Сил беспилотных систем ВСУ Роберту "Мадяру" Бровди. По мнению главы МИД, этот шаг демонстрирует, что действия Будапешта согласуются с интересами России и вредят как Украине, так и самой венгерской общине.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.

