Новини Угорщина заборонила в’їзд Мадяру
Угорщина порушує права угорської меншини через загравання з Росією, - Сибіга

сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звинуватив Будапешт у порушенні прав представників угорської національної меншини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у соцмережі Х.

"Офіційний Будапешт у своєму заграванні з агресором зайшов так далеко, що почав погрожувати та порушувати права представників угорської національної меншини. Причини блокування шляху України до ЄС зараз стають абсолютно очевидними", – заявив Сибіга.

Його слова стали реакцією на заборону Угорщини на в’їзд командиру Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту "Мадяру" Бровді. На думку глави МЗС, цей крок демонструє, що дії Будапешта узгоджуються з інтересами Росії та шкодять як Україні, так і самій угорській громаді.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина відповіла на критику України: "Припиніть провокації. Це не наша війна"

Угорщина (2439) Сибіга Андрій (630) Бровді Роберт Мадяр (41)
BBC
В Угорщині за допомогою безпілотника зняли кадри, що демонструють територію маєтка, пов'язаного із сім'єю прем'єр-міністра Віктора Орбана. Кадри оприлюднило місцеве видання Telex. На відео видно багатоповерхові будівлі з ліфтами, підземний паркінг і басейн, розташовані на великій ділянці в Гатванпушті.

Сам Орбан стверджує, що цей об'єкт належить не йому, а є сільськогосподарським володінням його батька.

За словами прем'єр-міністра, це - батьківська ферма, яка ще навіть не добудована.
Відео з дрона, яке оприлюднило видання Telex, показують масштаб і розмах маєтку.
показати весь коментар
29.08.2025 08:47 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2025 08:48 Відповісти
Тим часом лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив: якщо його партія прийде до влади, перше, що вона зробить, - почне розслідування щодо колишніх прем'єр-міністрів та їхніх сімей.
показати весь коментар
29.08.2025 08:50 Відповісти
Орбани граються з вогнем - Європа не може їх переварити - тягне їх назад історична минувщина
показати весь коментар
29.08.2025 08:50 Відповісти
Витончено.
показати весь коментар
29.08.2025 09:06 Відповісти
Згідно з останнім переписом населення Угорщини, проведеним у 2022 році, українцями себе визнали 24 609 осіб. Але про їх права ні слова, як з їхньої, так і з нашої сторони.
показати весь коментар
29.08.2025 09:07 Відповісти
А чого цікаво не має нових ударів по нафтопроводу "дружба" після того як його відремонтували? Невже орбан з фіцо сказали неможна, а солодка парочка ермак і зеля будуть виконують їх побажанння?
показати весь коментар
29.08.2025 09:12 Відповісти
 
 