Угорщина порушує права угорської меншини через загравання з Росією, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звинуватив Будапешт у порушенні прав представників угорської національної меншини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у соцмережі Х.

"Офіційний Будапешт у своєму заграванні з агресором зайшов так далеко, що почав погрожувати та порушувати права представників угорської національної меншини. Причини блокування шляху України до ЄС зараз стають абсолютно очевидними", – заявив Сибіга.

Його слова стали реакцією на заборону Угорщини на в’їзд командиру Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту "Мадяру" Бровді. На думку глави МЗС, цей крок демонструє, що дії Будапешта узгоджуються з інтересами Росії та шкодять як Україні, так і самій угорській громаді.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина відповіла на критику України: "Припиніть провокації. Це не наша війна"