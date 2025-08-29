Будрис ответил Сийярто: Литва достигла энергетической независимости от России и может помочь Венгрии

Глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис ответил на эмоциональные выпады венгерского коллеги Петера Сийярто и предложил показать пример Вильнюса по отказу от российской нефти.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Будрис отреагировал на критику решения Будапешта наложить санкции на командира Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди, который руководил ударами по нефтепроводу "Дружба".

Глава литовского МИД подчеркнул, что Литва всегда выступала за энергетическую безопасность всего ЕС без зависимости от России. "Мы достигли полной энергетической независимости, знаем, как это сделать, и можем помочь Венгрии сделать то же самое - конечно, если будет такая воля", - написал Будрис.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский ответил Сийярто: Венгрия может получать нефть из нероссийских источников

Что предшествовало?

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.

Позже командир Сил беспилотных систем Мадьяр прокомментировал запрет властей Венгрии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что венгерские чиновники пытаются переложить на Украину вину за продолжающуюся войну.

Впоследствии на фоне этого Министерство иностранных дел Украины 28 августа вызвало посла Венгрии в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия нарушает права венгерского меньшинства из-за заигрывания с Россией, - Сибига