РУС
Новости Антиукраинские заявления в Венгрии
1 918 36

Сийярто: Украина может прибегнуть к "темнейшим провокациям", чтобы втянуть Венгрию в войну

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто снова раскритиковал удар Украины по нефтепроводу "Дружба", через который его страна получает российскую нефть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Сийярто заявил, что украинские действия представляют угрозу энергетической безопасности Венгрии и фактически "атакуют ее суверенитет".

По словам министра, удары по "Дружбе" вредят прежде всего не России, а Венгрии и Словакии. Он также предположил, что Украина может прибегнуть к "самым темным провокациям", чтобы втянуть Будапешт в войну.

"Если кто-то атакует безопасность энергоснабжения Венгрии, он атакует суверенитет Венгрии, и если кто-то это делает, он должен быть готов к последствиям", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.

Позже командир Сил беспилотных систем Мадяр прокомментировал запрет властей Венгрии.

Что предшествовало?

Утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.

Автор: 

Венгрия (2092) Сийярто Петер (353) война в Украине (5880)
Топ комментарии
+20
Угорщина вже у війні. Тільки на боці росії. Купуючи російську нафту, Угорщина спонсорує російську військову машину. Плюс підтримка російських наративів, російської пропаганди та постійне блокування антиросійських санкцій ЄС.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:44 Ответить
+12
Яка ж огидна пика..
показать весь комментарий
29.08.2025 17:42 Ответить
+11
нахріна ви нам взагал здалися ? якби не ваші цяькання з кацами за вас взагалі ніхто б не згадав
показать весь комментарий
29.08.2025 17:45 Ответить
Яка ж огидна пика..
показать весь комментарий
29.08.2025 17:42 Ответить
басня про шавку та слова актуальна і донині. та кому ви взагалі всралися, аби ще вас у війну втягувати?...
показать весь комментарий
29.08.2025 17:43 Ответить
Тім паче що це буде на боці ху...лостану
показать весь комментарий
29.08.2025 17:50 Ответить
ну, поки вини не вийшли з ЄС та НАТО, це неможливо апріорі...
показать весь комментарий
29.08.2025 18:08 Ответить
він мусить щось звіздаболити в сторону України постійно.Інакше знижки на газ-нафту не буде.Але балаболити і робити-то дві різниці.Нехай тявкає-шкоди ж ніякої.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:04 Ответить
Угорщина вже у війні. Тільки на боці росії. Купуючи російську нафту, Угорщина спонсорує російську військову машину. Плюс підтримка російських наративів, російської пропаганди та постійне блокування антиросійських санкцій ЄС.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:44 Ответить
Так само, як у Другій світовій - тоді в союзі з Гітлером, нині - з Путлером.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:30 Ответить
нахріна ви нам взагал здалися ? якби не ваші цяькання з кацами за вас взагалі ніхто б не згадав
показать весь комментарий
29.08.2025 17:45 Ответить
То капітулюйте!!!
Або покажіть скільки у вас зольдатен з бойовим досвідом ?
© ***** кажете??? Це хто?... скільки у нього дивізій ? ©
показать весь комментарий
29.08.2025 17:45 Ответить
Вояки))Ви лиш в борделях ділки)
показать весь комментарий
29.08.2025 17:45 Ответить
а то !

ви ще не знаєте всієї темної глибини наших тємнєйших глибин ...

дрожи, тварь !

.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:47 Ответить
Менi цiкаво чи влада України якось вiдповiдає на таку х#рню з Угорщини?
показать весь комментарий
29.08.2025 17:49 Ответить
Так. Ударами по інфраструктурі АО "Транснєфть-Дружба".
показать весь комментарий
29.08.2025 17:52 Ответить
А мені цікаво навіщо допомогати цьому дебільному поширюючи цій маразм
показать весь комментарий
29.08.2025 17:54 Ответить
готуйтесь, завтра ми ще по ЛВДС "Стальной Конь захєрачим. А потім по НПС "Становая". І так допоки ваша "дружба" з кацапами не ********* остаточно, а вас знесуть на наступних виборах.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:49 Ответить
ще в одних дибілів чешуться руки повоювати
показать весь комментарий
29.08.2025 17:50 Ответить
Що він меле? Чи вони хочуть воювати на боці рашки?
показать весь комментарий
29.08.2025 17:52 Ответить
Саме це він і сказав.Тобто ви провокативно втягнули у війну росію,тепер провокативно втягуєте у війну нас.Зараз невідомо що з Молдовою,Польша щось баламутить - і ось ми в повному замкнутому кільці.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:04 Ответить
тьомниє сіли нас злобно гнєтут
показать весь комментарий
29.08.2025 17:53 Ответить
Дрони враждєбніє кружат над намі
показать весь комментарий
29.08.2025 18:07 Ответить
Якесь чиполліно плаче про війну.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:59 Ответить
та нехай спробує повоювати на стороні *****. Що, ні? А на чиїй стороні він ще може воювати?
показать весь комментарий
29.08.2025 18:00 Ответить
Мовчи, мадярський дурню. Ти зі своєю армією і рогатці ради не даси.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:03 Ответить
"Провокации Украины" уже втянули мАдярщину в войну в 1956 г.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:19 Ответить
Таке тупе питання:
Нашо оці танці з дронами,якщо можна просто перекрити задвижку?
показать весь комментарий
29.08.2025 18:20 Ответить
Та вже задавали це тупе питання. Знайдіть мапу "Дружби" і подивіться скільки гілок трубопроводу "перекрили" одним попаданням. ****** то просто приємне доповнння. І полюбому не основна мета.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:27 Ответить
Найперша "провокація" - викинути Угорщину з НАТО і ЄС, але замістити її Україною
показать весь комментарий
29.08.2025 18:21 Ответить
Може те Свинятро захоче щоб ми і по ***** не стріляли? Бо дупа ***** - улюблене місце для поцілункив Свинятра і Оркбана.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:24 Ответить
"Україна може вдатися до найтемніших провакацій, аби витягнути в Угорщини кацапськй йух з рота"...
показать весь комментарий
29.08.2025 18:25 Ответить
Цей підар нам війною погрожує ?
показать весь комментарий
29.08.2025 18:28 Ответить
А було б класно. Бо за три дні Будапешт це абсолютно реально. Просто для того щоб місцеві мали можливість повісити сьогоднішнє угорське керівництво вверх ногами.
показать весь комментарий
29.08.2025 19:17 Ответить
Коли там вже вибори в Угорщині? Набридла реально ця гомосятина.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:31 Ответить
Куди дивиться ОП? Вже давно пора закрити університет ім. Ракоці в м. Берегово - розсадник сепаратизму та підривної діяльності мадярської влади в нас на Закарпатті.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:40 Ответить
ще один путіньсий говносос, канешна ***** Україна, але сіярті треба зрозуміти, бо в голові гівно, що Україна, перед тим як напасти на говноросію, а потім втянути сіярту в процесс знищення себе, за 30 років позбулася усіх літаків, танків, ьмп , скоротила армію в 10 разів, *****, віддала ядерну зброю підарам, на яких потім, *****б напала ****. тупий їще пупіший, яке гівно ті мадяри собі набрали у владу
показать весь комментарий
29.08.2025 18:51 Ответить
Та куди вас втягувати, у вас війська на параді пройтися не вистаче, півтора угорця).
показать весь комментарий
29.08.2025 18:52 Ответить
Нах ви кому потрібні !
показать весь комментарий
29.08.2025 18:56 Ответить
 
 