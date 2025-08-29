Сийярто: Украина может прибегнуть к "темнейшим провокациям", чтобы втянуть Венгрию в войну

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто снова раскритиковал удар Украины по нефтепроводу "Дружба", через который его страна получает российскую нефть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Сийярто заявил, что украинские действия представляют угрозу энергетической безопасности Венгрии и фактически "атакуют ее суверенитет".

По словам министра, удары по "Дружбе" вредят прежде всего не России, а Венгрии и Словакии. Он также предположил, что Украина может прибегнуть к "самым темным провокациям", чтобы втянуть Будапешт в войну.

"Если кто-то атакует безопасность энергоснабжения Венгрии, он атакует суверенитет Венгрии, и если кто-то это делает, он должен быть готов к последствиям", - подчеркнул глава МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будрис ответил Сийярто: Литва достигла энергетической независимости от России и может помочь Венгрии

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.

Позже командир Сил беспилотных систем Мадяр прокомментировал запрет властей Венгрии.

Что предшествовало?

Утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский ответил Сийярто: Венгрия может получать нефть из нероссийских источников