Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее массированный удар РФ по Киеву 28 августа

Венгрия - единственная страна из 27 членов ЕС, которая не подписала заявление высокого представителя блока по вопросам внешней политики и политики безопасности Каи Каллас по осуждению массированного удара России по Киеву 28 августа.

Об этом стало известно из совместного заявления ЕС, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении представители ЕС осудили атаку России на гражданских и гражданскую инфраструктуру, назвав ее "сознательной эскалацией и подрывом усилий ради мира".

В ЕС также вспомнили, что во время атаки пострадали здания Представительства Европейского Союза и Британского Совета, что "свидетельствует безрассудный характер действий России и ее пренебрежение к международному праву".

"Умышленные атаки на гражданских и невоенные объекты являются военными преступлениями. Все командиры, исполнители и соучастники этих тяжких нарушений международного гуманитарного права должны быть привлечены к ответственности", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что ЕС продолжит и усилит всестороннюю поддержку Украины по всем направлениям, в частности ускоряя работу над 19-м пакетом санкций.

Документ подписали все 26 членов ЕС, кроме Венгрии. Также заявление поддержала Великобритания.

Массированный удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Виннитчину.

Известно о по меньшей мере 25 погибших, в том числе детей.

Вследствие российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).

Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.

