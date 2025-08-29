РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11160 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Киева Антиукраинские заявления в Венгрии
1 586 16

Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее массированный удар РФ по Киеву 28 августа

Венгрия не подписала заявление ЕС об обстреле Россией Киева

Венгрия - единственная страна из 27 членов ЕС, которая не подписала заявление высокого представителя блока по вопросам внешней политики и политики безопасности Каи Каллас по осуждению массированного удара России по Киеву 28 августа.

Об этом стало известно из совместного заявления ЕС, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении представители ЕС осудили атаку России на гражданских и гражданскую инфраструктуру, назвав ее "сознательной эскалацией и подрывом усилий ради мира".

В ЕС также вспомнили, что во время атаки пострадали здания Представительства Европейского Союза и Британского Совета, что "свидетельствует безрассудный характер действий России и ее пренебрежение к международному праву".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированный удар РФ по Киеву 28 августа: количество погибших возросло до 25

"Умышленные атаки на гражданских и невоенные объекты являются военными преступлениями. Все командиры, исполнители и соучастники этих тяжких нарушений международного гуманитарного права должны быть привлечены к ответственности", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что ЕС продолжит и усилит всестороннюю поддержку Украины по всем направлениям, в частности ускоряя работу над 19-м пакетом санкций.

Документ подписали все 26 членов ЕС, кроме Венгрии. Также заявление поддержала Великобритания.

Читайте также: Сийярто: Украина может прибегнуть к "самым темным провокациям", чтобы втянуть Венгрию в войну

Массированный удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Виннитчину.

Известно о по меньшей мере 25 погибших, в том числе детей.

Вследствие российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).

Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.

Также читайте: Путин пытается запугать страны, которые поддерживают Украину, - The Telegraph

Автор: 

Венгрия (2092) Киев (26053) обстрел (29234) Евросоюз (17512)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Ну звісно. На хазяїна ****** своє хайло не відкриють...
показать весь комментарий
29.08.2025 20:28 Ответить
+10
Угорщина сама по собі - ЄС сам по собі - такий собі Троянський кінь Європи - який не забуває наярувати овес ЄС
показать весь комментарий
29.08.2025 20:34 Ответить
+9
Напевне ЄС вже пора з метою самозбереження позбутися Угорщини. Інакше ці кацапи, що осіли у Паннонії розвалять той ЄС до кузькіної матері.
показать весь комментарий
29.08.2025 20:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зупинити «Дружбу» к идолам.
показать весь комментарий
29.08.2025 20:28 Ответить
Дійсно цікаво, а чому її ідосі, не разїбашили у пух і прах?
показать весь комментарий
29.08.2025 20:30 Ответить
Ну звісно. На хазяїна ****** своє хайло не відкриють...
показать весь комментарий
29.08.2025 20:28 Ответить
орбан на замовлення путіна відверто знущається з ЄС. Чекаю моменту, коли орбан по дорослому покаже хто в хаті хазяїн
показать весь комментарий
29.08.2025 20:29 Ответить
Орбан та сіярто на бюджеті у пуйла.Як вони можуть засуджувати кремлівські болото.
показать весь комментарий
29.08.2025 20:29 Ответить
показать весь комментарий
29.08.2025 20:30 Ответить
Напевне ЄС вже пора з метою самозбереження позбутися Угорщини. Інакше ці кацапи, що осіли у Паннонії розвалять той ЄС до кузькіної матері.
показать весь комментарий
29.08.2025 20:30 Ответить
Угорщина сама по собі - ЄС сам по собі - такий собі Троянський кінь Європи - який не забуває наярувати овес ЄС
показать весь комментарий
29.08.2025 20:34 Ответить
показать весь комментарий
29.08.2025 20:36 Ответить
Руку, яка годує, нпвіть скажений собака не кусає. А ви бажаєтє шоб ця стара обрюзгла жаба орбан на московію квакнула?
показать весь комментарий
29.08.2025 20:42 Ответить
Хто б сумнівався.....
показать весь комментарий
29.08.2025 20:51 Ответить
Обнесіть угорщину ровами і колючим дротом. Народ йорбана сам винесе на вилах.
показать весь комментарий
29.08.2025 20:58 Ответить
Не винесе. Мадяри - це русскіє з-за Урала. І вони це знають.
показать весь комментарий
29.08.2025 21:07 Ответить
Може запустить одного дальнего по Буде и одного по Пеште, для понимания.
показать весь комментарий
29.08.2025 20:58 Ответить
По одному замало буде і коли по Буді шмалятимите в пам`ятник Шевченку не влучте будь ласка.
показать весь комментарий
29.08.2025 21:10 Ответить
Це ще раз доводить що орбан і його кліка є ворогами України і рашиськими халуями ,які є троянським конем в ЄС і НАТО.
показать весь комментарий
29.08.2025 21:04 Ответить
 
 