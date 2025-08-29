Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее массированный удар РФ по Киеву 28 августа
Венгрия - единственная страна из 27 членов ЕС, которая не подписала заявление высокого представителя блока по вопросам внешней политики и политики безопасности Каи Каллас по осуждению массированного удара России по Киеву 28 августа.
Об этом стало известно из совместного заявления ЕС, передает Цензор.НЕТ.
В заявлении представители ЕС осудили атаку России на гражданских и гражданскую инфраструктуру, назвав ее "сознательной эскалацией и подрывом усилий ради мира".
В ЕС также вспомнили, что во время атаки пострадали здания Представительства Европейского Союза и Британского Совета, что "свидетельствует безрассудный характер действий России и ее пренебрежение к международному праву".
"Умышленные атаки на гражданских и невоенные объекты являются военными преступлениями. Все командиры, исполнители и соучастники этих тяжких нарушений международного гуманитарного права должны быть привлечены к ответственности", - отмечается в заявлении.
Отмечается, что ЕС продолжит и усилит всестороннюю поддержку Украины по всем направлениям, в частности ускоряя работу над 19-м пакетом санкций.
Документ подписали все 26 членов ЕС, кроме Венгрии. Также заявление поддержала Великобритания.
Массированный удар РФ по Киеву 28 августа
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Виннитчину.
Известно о по меньшей мере 25 погибших, в том числе детей.
Вследствие российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).
Также, были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль