Венгрия продолжает блокировать 6,6 млрд евро для Украины, - Каллас
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Венгрия пока отказывается разблокировать помощь Украине в размере 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира.
Об этом пишет The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.
Каллас рассказала, что были разные попытки убедить Венгрию разблокировать бюджет. Однако, по ее словам, эти попытки "пока не были эффективными".
6,6 млрд евро из Европейского фонда мира могли бы использовать для закупок на помощь Украине в рамках новой программы "Перечень приоритетных потребностей Украины", согласованной с НАТО и президентом США Дональдом Трампом.
Каллас добавила, что Венгрия часто одобрительно отзывается о мирных инициативах Трампа, и разблокирование этих средств могло бы способствовать их продвижению.
- отже не дуже і хотіли ... як би СПРАВДІ хотіли натиснути на мадяр - то 100% знайшли б потрібні аргументи !
пора знову її "заблокувати" ,як ця чума ************* робить з допомогою
