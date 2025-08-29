РУС
Новости Помощь Украине от Европы
Венгрия продолжает блокировать 6,6 млрд евро для Украины, - Каллас

Каллас

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Венгрия пока отказывается разблокировать помощь Украине в размере 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира.

Об этом пишет The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

Каллас рассказала, что были разные попытки убедить Венгрию разблокировать бюджет. Однако, по ее словам, эти попытки "пока не были эффективными".

6,6 млрд евро из Европейского фонда мира могли бы использовать для закупок на помощь Украине в рамках новой программы "Перечень приоритетных потребностей Украины", согласованной с НАТО и президентом США Дональдом Трампом.

Каллас добавила, что Венгрия часто одобрительно отзывается о мирных инициативах Трампа, и разблокирование этих средств могло бы способствовать их продвижению.

Читайте также: Венгрия не поддержала заявление ЕС, которое осуждало массированный удар РФ по Киеву 28 августа

Венгрия (2097) помощь (8073) Евросоюз (17512) Каллас Кая (263)
Топ комментарии
+5
Каллас розповіла, що були різні спроби переконати Угорщину розблокувати бюджет. Однак, за її словами, ці спроби "поки що не були ефективними". Джерело: https://censor.net/ua/n3571263
- отже не дуже і хотіли ... як би СПРАВДІ хотіли натиснути на мадяр - то 100% знайшли б потрібні аргументи !
29.08.2025 21:52 Ответить
+5
У ************* орбана мирні ініціативи щодо України зʼявляться лише після зустрічі із Мадяром та його Птахами
29.08.2025 21:53 Ответить
+5
якщо ремонтники закінчили на НПС "Унєча", то треба повторити по НПС "Десна", щоб ремонтникам було недалечко їхати. Потім через пару тижнів знов по "Унєчі". Логістику ремонтників треба оптімізовувати. Якщо ремонтники будуть зашиватись, то хай угорщина пришле їм свою бригаду на підмогу.
29.08.2025 22:04 Ответить
отака от демократія
29.08.2025 21:52 Ответить
У ************* орбана мирні ініціативи щодо України зʼявляться лише після зустрічі із Мадяром та його Птахами
29.08.2025 21:53 Ответить
напевно "дружба" знову чомусь працює
пора знову її "заблокувати" ,як ця чума ************* робить з допомогою
29.08.2025 21:55 Ответить
А той блок пробити - нє?
29.08.2025 21:55 Ответить
Это даже не импотенция это кома Евросоюза, да приймите наконец новые законы без 100 лет дискуссий и политкоректности идиоты и еще выгоните наконец негров и арабов хотя б попробуйте!
29.08.2025 21:58 Ответить
якщо ремонтники закінчили на НПС "Унєча", то треба повторити по НПС "Десна", щоб ремонтникам було недалечко їхати. Потім через пару тижнів знов по "Унєчі". Логістику ремонтників треба оптімізовувати. Якщо ремонтники будуть зашиватись, то хай угорщина пришле їм свою бригаду на підмогу.
29.08.2025 22:04 Ответить
В селищі Козьова, Львівської області, знаходиться одна з насосних станцій нафтопроводу Дружба.
29.08.2025 22:05 Ответить
Пропонуєте імітувати удар шахедами? Згоден, ідея цілком слушна.
29.08.2025 22:27 Ответить
Агенти рашки намалювалися? Чи просто тупі? Не розумієте, чим відрізняється зупинка прокачки на території рашки і на території України?
29.08.2025 22:35 Ответить
Весь Євросоюз не може заблокувати одну наволочну країну, і ми туди ліземо заради цього киздеца? Скільки років не можуть ухвалити закон про голосування більшістю голосів. Така ж млява організація, що тремтить від страху, не може стукнути по столу кулаком, як і ООН, кривавий червоний хрест і МАГАТЕ!
29.08.2025 22:13 Ответить
Коли буде підняте питання про виключення угорщини з Євросоюзу????!!!!
29.08.2025 22:13 Ответить
Це вона так з безпорадності Європи радіє на фото. А може Європа не так вже і хоче ставити на місце ту "угорську жабу" бо їхні справжні інтереси співпадають?
29.08.2025 22:24 Ответить
Я вже давно пишу, що їм вигідно прикриватись цією жабою, тримають його як цінного субʼєкта.
29.08.2025 22:32 Ответить
Та ви вже півроку піздітьо, що маєте якісь ричаги проти йорбика, то де вони, ті ричаги?
29.08.2025 22:30 Ответить
https://t.me/espresotb/141826 Євросоюз та Велика Британія майже одноголосно засудили російський обстріл України в ніч на 28 серпня. Угорщина заяву не підписала

Так, Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція та Велика Британія висловили співчуття родинам загиблих і постраждалим і назвали атаки РФ на цивільних свідомою ескалацією, що підриває зусилля цивілізованого світу на шляху до миру в Україні.
29.08.2025 23:05 Ответить
На Унечу щось вже летить?
29.08.2025 23:22 Ответить
Вся цена этого ЕС, если их на буйке вертит какой-то барыга из нищих, по европейским меркам, задворок Европы. Или это просто банальный договорняк. Что тоже весьма вероятно))
29.08.2025 23:37 Ответить
 
 