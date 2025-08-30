Венгрия не поддержит решения, которые противоречат ее интересам и тормозят "мирный процесс", – Сийярто

Венгрия не поддержит ни одно решение, которое противоречит ее интересам и тормозит "мирный процесс" в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, такое заявление сделал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто перед заседанием Совета глав МИД Евросоюза.

"Сегодня в Копенгагене заседает Совет министров иностранных дел Европейского Союза, где мы сталкиваемся с волной воинственных настроений. Думаю, сегодня они снова попытаются сломать наше сопротивление и нашу мирную позицию. Они, несомненно, попытаются продвинуть новые поставки денег и оружия в Украину, попытаются втиснуть Украину в Европейский Союз, хотят принять решение о военной операции Европейского Союза, но мы не поддержим ни одного решения, которое противоречит интересам Венгрии и тормозит мирный процесс", - написал Сийярто в Facebook.

Впоследствии он добавил, что встреча министров иностранных дел "проходит как всегда: давление, давление и давление". Мол, представители стран выдвигают "предложения войны, больше денег и оружия для Украины".

"Они пытаются втянуть Украину в Евросоюз, но мы не изменим свою позицию. Поддерживаем мир всеми силами, выполняем волю венгерского народа, защищаем наш суверенитет и безопасность венгерского народа", - написал Сийярто.

По данным СМИ, Литва призывает государства Евросоюза к "решительным мерам" и предлагает начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой без согласия Венгрии при условии их согласования 26 столицами. В частности, в письме, направленном перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Копенгагене 1-2 сентября, Литва отмечает, что ЕС должен сделать заявку Украины "реальной и необратимой".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Европейского Союза вводит Украину в заблуждение, обещая ей перспективу членства, которая, по его мнению, является нереальной.

