Антиукраинские заявления в Венгрии
Венгрия не поддержит решения, которые противоречат ее интересам и тормозят "мирный процесс", – Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Венгрия не поддержит ни одно решение, которое противоречит ее интересам и тормозит "мирный процесс" в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, такое заявление сделал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто перед заседанием Совета глав МИД Евросоюза.

"Сегодня в Копенгагене заседает Совет министров иностранных дел Европейского Союза, где мы сталкиваемся с волной воинственных настроений. Думаю, сегодня они снова попытаются сломать наше сопротивление и нашу мирную позицию. Они, несомненно, попытаются продвинуть новые поставки денег и оружия в Украину, попытаются втиснуть Украину в Европейский Союз, хотят принять решение о военной операции Европейского Союза, но мы не поддержим ни одного решения, которое противоречит интересам Венгрии и тормозит мирный процесс", - написал Сийярто в Facebook.

Впоследствии он добавил, что встреча министров иностранных дел "проходит как всегда: давление, давление и давление". Мол, представители стран выдвигают "предложения войны, больше денег и оружия для Украины".

"Они пытаются втянуть Украину в Евросоюз, но мы не изменим свою позицию. Поддерживаем мир всеми силами, выполняем волю венгерского народа, защищаем наш суверенитет и безопасность венгерского народа", - написал Сийярто.

По данным СМИ, Литва призывает государства Евросоюза к "решительным мерам" и предлагает начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой без согласия Венгрии при условии их согласования 26 столицами. В частности, в письме, направленном перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Копенгагене 1-2 сентября, Литва отмечает, что ЕС должен сделать заявку Украины "реальной и необратимой".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Европейского Союза вводит Украину в заблуждение, обещая ей перспективу членства, которая, по его мнению, является нереальной.

Венгрия (2097) Сийярто Петер (356)
Топ комментарии
+10
одне побажання для сіярто та орбана ,шоб вони як можно скоріше зустрілися з Богом !!!
показать весь комментарий
30.08.2025 12:25 Ответить
+8
Без "дружби" корупційне корито швидко спустіє, і наближені свині самі зжеруть орбана. А ще орбану треба на щось утримувати свій палацеподібний свинарник. Коли якийсь зажерлий кнур співає про "волю народу", чомусь згадую чаушеску.
показать весь комментарий
30.08.2025 12:30 Ответить
+7
кто у тебя спрашивать будет, ************ кремлевская? дойдет до серьезных решений европейские гранды поставят тебя перед фактом, и никуда не денешься
показать весь комментарий
30.08.2025 12:29 Ответить
Угорщина "НАХЛЕБНІК" ЕС, також платить великі кошти московії на які та вбиває українців
показать весь комментарий
30.08.2025 12:34 Ответить
От Нахіба та угорщина європі, окрім нормальниз звя'язків із Україною? відсосали у гітлера 2 рази. гидотна нація колобарантів і шльондр.
показать весь комментарий
30.08.2025 12:35 Ответить
А нужен ли Украине такой ЕС, где есть такие ЧЛЕНЫ (во всех смыслах), может и Украине нужно поставить свои условия: пусть сначала ЕС освободится от стран-гандонов, а уж потом можно будет вести переговоры!?
показать весь комментарий
30.08.2025 12:39 Ответить
Кстати, НАТО такое же соглашение, что и "будапештские гарантии", 5 статья - имеет возможность неоднозначной трактовки, в том числе проституткой, выражение " которое сочтет необходимым" (как вздумается) обнуляет все коллективную безопасность НАТО!

Статья 5

«Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и поддержания безопасности Североатлантического региона.

Вскоре в этом можно будет убедиться всем, очередная русско-турецкая война не за горами, и уж там кацапы применят ядерное оружие сразу (с ходу, в первую неделю войны).

Поэтому Украине не нужно не НАТО, ни ЕС, а сильная и боеспособная армия, термоядерное оружие со средствами доставки преодолевающие ПВО паРашки (так как другие "гарантии безопасности" - это пустословие, за которыми нет никаких реальных обязательств, никто не будет умирать за Украину, кроме самих украинцев!
показать весь комментарий
30.08.2025 12:56 Ответить
Алиев сделал серьезную ошибку, раздразнив тупого и обидчивого русского медведя (который не блещет интеллектом), посчитав что мордор сейчас не нападет и не пойдет на конфликт с Турцией. Но, на фоне тупика в Украине кремль нуждается в "победоносной УРА войне" и вполне может открыть второй и даже третий фронт (если Казахстан будет солидарен с Азербайджаном и Турцией)
показать весь комментарий
30.08.2025 13:09 Ответить
Це має якесь відношення до теми?
показать весь комментарий
30.08.2025 13:41 Ответить
это имеет отношение к P.S. (об ЕС и НАТО и причине будущей русско-турецкой воны)
показать весь комментарий
30.08.2025 13:51 Ответить
Допоки Українців, не переселять рашисти до московських концТаборів ГУЛАГУ2, зкацаплене лайно, як орбан-фіцо, будуть волати, за командою прутіна, про «мірнає решеніє вапросов на Украінє»!!
Це уже проходили в совдепії, в таборах ГУЛАГУ з часів совдепії сраліна!
показать весь комментарий
30.08.2025 12:40 Ответить
Щось я чув років зо три тому,що єс знайшли спосіб обійти вето угорщини.Чи євросоюзу вигідне таке вето?
показать весь комментарий
30.08.2025 12:44 Ответить
Коли вже в них вибори - може прийдуть більш адекватні - чи вже все запущено?
показать весь комментарий
30.08.2025 12:47 Ответить
Ні, ну ви ж лише подумайте - уся Европа така дурна і лише сіярто там розумний!
І як йому, бідолазі, живеться у тій компанії? Це ж щоденний жах!
показать весь комментарий
30.08.2025 12:54 Ответить
Він плювати хотів на ЄС, але не на гроші ху....ла
показать весь комментарий
30.08.2025 13:25 Ответить
Чому ЄС терпить оце лайно як орбан сіярто, а можливо ЄС це вигідно підозрою що так.
показать весь комментарий
30.08.2025 13:08 Ответить
В Рашиздії свої інтереси, в Угорщини свої інтереси в Польщі свої інтереси і лише Україна не має своїх інтересів.
показать весь комментарий
30.08.2025 13:09 Ответить
Поки ху...ло платить йому особисто, його не змінити, можна тільки порадити здохнути, і чим швидше тим краще
показать весь комментарий
30.08.2025 13:22 Ответить
Тю.
Не проблема.
Нехай в груму переговорників від України запросять самого "Мадяра".
Той поставить руба-або Угорщина за, або "дружбі"-звізда))
показать весь комментарий
30.08.2025 13:24 Ответить
Щось ******* активізувалися, мабуть транш отримали по нафтопроводу.
показать весь комментарий
30.08.2025 13:28 Ответить
Сіярто - підарас.
показать весь комментарий
30.08.2025 13:35 Ответить
Покемон Уйобік, може ти не в курсі шо:
1. Твоя недокраїна завжди була на боці різного гівна людства як то гитлер а зараз путін.
2. Україна з таожй недокраїни ще за окупацію та звірства нашой теріторії разом з гитлеріацами не спитала.
3. Твоя недокраїна у ЄС є нахлібником, пічвкою, бо ви даєтє ЄС 1 евро, а від ЄС отримуєтє 3 евро.
показать весь комментарий
30.08.2025 13:42 Ответить
Гальмують "мирний процес" как раз постоянные атаки и обстрелы войск россии.
Так и скажи пуйлу в лицо: Угорщина не підтримує тебе
А то ведешь себя как двуликий хитрожоп.
показать весь комментарий
30.08.2025 13:58 Ответить
 
 