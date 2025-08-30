Венгрия не поддержит решения, которые противоречат ее интересам и тормозят "мирный процесс", – Сийярто
Венгрия не поддержит ни одно решение, которое противоречит ее интересам и тормозит "мирный процесс" в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, такое заявление сделал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто перед заседанием Совета глав МИД Евросоюза.
"Сегодня в Копенгагене заседает Совет министров иностранных дел Европейского Союза, где мы сталкиваемся с волной воинственных настроений. Думаю, сегодня они снова попытаются сломать наше сопротивление и нашу мирную позицию. Они, несомненно, попытаются продвинуть новые поставки денег и оружия в Украину, попытаются втиснуть Украину в Европейский Союз, хотят принять решение о военной операции Европейского Союза, но мы не поддержим ни одного решения, которое противоречит интересам Венгрии и тормозит мирный процесс", - написал Сийярто в Facebook.
Впоследствии он добавил, что встреча министров иностранных дел "проходит как всегда: давление, давление и давление". Мол, представители стран выдвигают "предложения войны, больше денег и оружия для Украины".
"Они пытаются втянуть Украину в Евросоюз, но мы не изменим свою позицию. Поддерживаем мир всеми силами, выполняем волю венгерского народа, защищаем наш суверенитет и безопасность венгерского народа", - написал Сийярто.
По данным СМИ, Литва призывает государства Евросоюза к "решительным мерам" и предлагает начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой без согласия Венгрии при условии их согласования 26 столицами. В частности, в письме, направленном перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Копенгагене 1-2 сентября, Литва отмечает, что ЕС должен сделать заявку Украины "реальной и необратимой".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Европейского Союза вводит Украину в заблуждение, обещая ей перспективу членства, которая, по его мнению, является нереальной.
Вскоре в этом можно будет убедиться всем, очередная русско-турецкая война не за горами, и уж там кацапы применят ядерное оружие сразу (с ходу, в первую неделю войны).
Поэтому Украине не нужно не НАТО, ни ЕС, а сильная и боеспособная армия, термоядерное оружие со средствами доставки преодолевающие ПВО паРашки (так как другие "гарантии безопасности" - это пустословие, за которыми нет никаких реальных обязательств, никто не будет умирать за Украину, кроме самих украинцев!
Це уже проходили в совдепії, в таборах ГУЛАГУ з часів совдепії сраліна!
І як йому, бідолазі, живеться у тій компанії? Це ж щоденний жах!
Не проблема.
Нехай в груму переговорників від України запросять самого "Мадяра".
Той поставить руба-або Угорщина за, або "дружбі"-звізда))
1. Твоя недокраїна завжди була на боці різного гівна людства як то гитлер а зараз путін.
2. Україна з таожй недокраїни ще за окупацію та звірства нашой теріторії разом з гитлеріацами не спитала.
3. Твоя недокраїна у ЄС є нахлібником, пічвкою, бо ви даєтє ЄС 1 евро, а від ЄС отримуєтє 3 евро.
Так и скажи пуйлу в лицо: Угорщина не підтримує тебе
А то ведешь себя как двуликий хитрожоп.