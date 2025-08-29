Кошта 10 вересня обговорить з Орбаном блокування Угорщиною євроінтеграції України
Президент Європейської ради Антоніу Кошта 10 вересня відвідає Будапешт, де зустрінеться з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб обговорити позицію Будапешта щодо європейської інтеграції України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
За інформацією джерела в ЄС, Кошта намагатиметься переконати Орбана зняти вето з відкриття переговорних кластерів для України. В ЄС наголошують, що блокування з боку Угорщини стосується не лише розширення, а й інших українських питань, тоді як 26 країн-членів займають єдину позицію.
Візит до Угорщини відбудеться в рамках турне президента Євроради столицями ЄС. Як зазначають у Брюсселі, Кошта розглядає просування процесу розширення як ключовий пріоритет, однак результат переговорів з Орбаном наразі прогнозувати складно.
