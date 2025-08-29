УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10347 відвідувачів онлайн
Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
528 4

Кошта 10 вересня обговорить з Орбаном блокування Угорщиною євроінтеграції України

Припинення вогню не означає автоматичний мир: заява Антоніу Кошти

Президент Європейської ради Антоніу Кошта 10 вересня відвідає Будапешт, де зустрінеться з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб обговорити позицію Будапешта щодо європейської інтеграції України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За інформацією джерела в ЄС, Кошта намагатиметься переконати Орбана зняти вето з відкриття переговорних кластерів для України. В ЄС наголошують, що блокування з боку Угорщини стосується не лише розширення, а й інших українських питань, тоді як 26 країн-членів займають єдину позицію.

Візит до Угорщини відбудеться в рамках турне президента Євроради столицями ЄС. Як зазначають у Брюсселі, Кошта розглядає просування процесу розширення як ключовий пріоритет, однак результат переговорів з Орбаном наразі прогнозувати складно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кошта: Росія навмисне вдарила по представництву ЄС у Києві

Автор: 

членство в ЄС (1365) Орбан Віктор (624) Кошта Антоніу (67)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кошті НЄКУЙ ОБГОВОЮВАТИ.ЯКЩО ПРОРАШИСТСЬКИЙ МАДЯР ДО ВЕЧОРА НЕ ДАСТЬ ЗГОДУ НА ВСТУП УКРАЇНИ В ЄС ,ОПІВНОЧІ ТРУБІ З РАШИСТСЬКОЮ НАФТОЮ БУДЕ "ТРУБА "
показати весь коментар
29.08.2025 15:46 Відповісти
Якщо Кошта пригрозить не дати коштів, то Орбан зніме блокування
показати весь коментар
29.08.2025 15:48 Відповісти
В ніч на десяте щось має завітати на нафопровід "дружба". Розмова буде жвавішою і змістовнішою...
показати весь коментар
29.08.2025 16:18 Відповісти
Кошта, лом візьми. Легше обговорення пройде.
показати весь коментар
29.08.2025 16:37 Відповісти
 
 