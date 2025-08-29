РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10771 посетитель онлайн
Новости Позиция Венгрии относительно Украины
402 4

Кошта 10 сентября обсудит с Орбаном блокирование Венгрией евроинтеграции Украины

Прекращение огня не означает автоматический мир: заявление Антониу Кошты

Президент Европейского совета Антониу Кошта 10 сентября посетит Будапешт, где встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы обсудить позицию Будапешта относительно европейской интеграции Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По информации источника в ЕС, Кошта будет пытаться убедить Орбана снять вето с открытия переговорных кластеров для Украины. В ЕС отмечают, что блокирование со стороны Венгрии касается не только расширения, но и других украинских вопросов, тогда как 26 стран-членов занимают единую позицию.

Визит в Венгрию состоится в рамках турне президента Евросовета по столицам ЕС. Как отмечают в Брюсселе, Кошта рассматривает продвижение процесса расширения как ключевой приоритет, однако результат переговоров с Орбаном пока прогнозировать сложно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кошта: Россия умышленно ударила по представительству ЕС в Киеве

Автор: 

членство в ЕС (1125) Орбан Виктор (529) Антониу Кошта (67)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кошті НЄКУЙ ОБГОВОЮВАТИ.ЯКЩО ПРОРАШИСТСЬКИЙ МАДЯР ДО ВЕЧОРА НЕ ДАСТЬ ЗГОДУ НА ВСТУП УКРАЇНИ В ЄС ,ОПІВНОЧІ ТРУБІ З РАШИСТСЬКОЮ НАФТОЮ БУДЕ "ТРУБА "
показать весь комментарий
29.08.2025 15:46 Ответить
Якщо Кошта пригрозить не дати коштів, то Орбан зніме блокування
показать весь комментарий
29.08.2025 15:48 Ответить
В ніч на десяте щось має завітати на нафопровід "дружба". Розмова буде жвавішою і змістовнішою...
показать весь комментарий
29.08.2025 16:18 Ответить
Кошта, лом візьми. Легше обговорення пройде.
показать весь комментарий
29.08.2025 16:37 Ответить
 
 