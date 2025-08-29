Кошта 10 сентября обсудит с Орбаном блокирование Венгрией евроинтеграции Украины

Президент Европейского совета Антониу Кошта 10 сентября посетит Будапешт, где встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы обсудить позицию Будапешта относительно европейской интеграции Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По информации источника в ЕС, Кошта будет пытаться убедить Орбана снять вето с открытия переговорных кластеров для Украины. В ЕС отмечают, что блокирование со стороны Венгрии касается не только расширения, но и других украинских вопросов, тогда как 26 стран-членов занимают единую позицию.

Визит в Венгрию состоится в рамках турне президента Евросовета по столицам ЕС. Как отмечают в Брюсселе, Кошта рассматривает продвижение процесса расширения как ключевой приоритет, однако результат переговоров с Орбаном пока прогнозировать сложно.

