Сийярто - Зеленскому: Венгрии безразлично, что думает Россия о членстве Украины в ЕС
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не изменит своей позиции относительно членства Украины в ЕС, даже если Россия якобы не возражает против этого.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Сийярто прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского, по словам которого "странно", что Венгрия отвергает членство Украины в ЕС, поскольку даже диктатор Путин не возражает против этого.
"Опять же, Зеленский судит по своим собственным стандартам. В отличие от Зеленского, позиция Венгрии не диктуется из-за рубежа. Нам безразлично, что думает Москва о членстве Украины в ЕС", - утверждает венгерский глава МИД.
Сийярто отметил, что правительство Венгрии волнует только мнение своего народа, который якобы не хочет видеть Украину в ЕС.
"Венгерский народ не хочет, чтобы Украина вступила в ЕС, поскольку это уничтожит наших фермеров, наш рынок труда и нашу безопасность. Поэтому независимо от того, насколько Зеленский рассчитывает на влияние России на нас, Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС", - добавил он.
Хоча: негоже президенту відповідати чужому міністру. А от Роберт Бровді (Мадяр) - це саме той, хто може за дорученням відповісти.
Ще й на господаря лають.
Тобто впровадження/озвучування московитських наративів, спонсорування влади московитським баблом за просування московитських наративів - то не з-за кордону, а своє, рідне? А може тоді проведете референдум (з міжнародними спостерігачами від ЄС) про підтримку московії діючою владою? "Не на часі", бо знаєте відповідь?
Чи тут більш приземлене: від ЄС бабло на підтримку держави, а від московії бабло - собі до кишені. Подвійний профіт!
Але є небезпека розриву дупи, коли намагаєшся всидіти на двох стільцях, які рухаються в різні боки...
Спостерігаємо і, на мою думку (ІМХО), купуємо попкорн
Цирк приехал, клоуны все те же.
Вони орбани і сціярте розуміють що після цієї війни у них запитають одне-" а якого хіба армія Угорщини робила коло кордону Україну 24 лютого 2022 року?"
То муу і сцикують.
Тричі за сторіччя бути на стороні програвшої сторони!
Угорська влада ненавчаєма.
Там що більш розумних немає?
=============
а пісюном на роялі Мурку слабо зіграти?