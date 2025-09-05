РУС
Сийярто - Зеленскому: Венгрии безразлично, что думает Россия о членстве Украины в ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не изменит своей позиции относительно членства Украины в ЕС, даже если Россия якобы не возражает против этого.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Сийярто прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского, по словам которого "странно", что Венгрия отвергает членство Украины в ЕС, поскольку даже диктатор Путин не возражает против этого.

"Опять же, Зеленский судит по своим собственным стандартам. В отличие от Зеленского, позиция Венгрии не диктуется из-за рубежа. Нам безразлично, что думает Москва о членстве Украины в ЕС", - утверждает венгерский глава МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия не поддержит решений, которые противоречат ее интересам и тормозят "мирный процесс", - Сийярто

Сийярто отметил, что правительство Венгрии волнует только мнение своего народа, который якобы не хочет видеть Украину в ЕС.

"Венгерский народ не хочет, чтобы Украина вступила в ЕС, поскольку это уничтожит наших фермеров, наш рынок труда и нашу безопасность. Поэтому независимо от того, насколько Зеленский рассчитывает на влияние России на нас, Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС", - добавил он.

Читайте также: Кошта 10 сентября обсудит с Орбаном блокирование Венгрией евроинтеграции Украины

Автор: 

Венгрия (2108) Зеленский Владимир (21830) членство в ЕС (1135) Сийярто Петер (359)
+12
У відповідь Зе мав би заявити, що Україні похер, що мад'ярам потрібна касапська нафта: били, і битимемо по навтопроводу
Хоча: негоже президенту відповідати чужому міністру. А от Роберт Бровді (Мадяр) - це саме той, хто може за дорученням відповісти.
05.09.2025 19:58 Ответить
+5
АХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХАХ - кому вони заливають?
05.09.2025 19:55 Ответить
+3
Допатякався Сійярто! Накрилась премія від Х....ла, та і зарплату скоріше за все все зріжуть.
05.09.2025 20:24 Ответить
Навіщо ж витрачати **********? Є ж вентиль.
05.09.2025 20:42 Ответить
Сіяртушка, родіна-Югра зовйот!
05.09.2025 19:58 Ответить
ЄС може швидко вплинути на сійярто з орбаном не давши грошей.
05.09.2025 19:59 Ответить
Брюссель контролирует своих членов отбирая у них деньги. За это и отыгрываются эти попрошайки.
05.09.2025 20:08 Ответить
Потужна потужність.
Ще й на господаря лають.
05.09.2025 20:08 Ответить
Добре що циганва сама туди залізла.
05.09.2025 20:11 Ответить
Український Гарант вже і Ужгород віддав?
05.09.2025 20:11 Ответить
Скільки б ви не смоктали кацапського прутня, скільки не крутили перед ним дупою, Параша все одно ї вас знищить якщо впаде Україна, курви ви угорські.
05.09.2025 20:11 Ответить
"На відміну від Зеленського, позиція Угорщини не диктується з-за кордону..." Джерело: https://censor.net/ua/n3572494

Тобто впровадження/озвучування московитських наративів, спонсорування влади московитським баблом за просування московитських наративів - то не з-за кордону, а своє, рідне? А може тоді проведете референдум (з міжнародними спостерігачами від ЄС) про підтримку московії діючою владою? "Не на часі", бо знаєте відповідь?
Чи тут більш приземлене: від ЄС бабло на підтримку держави, а від московії бабло - собі до кишені. Подвійний профіт!
Але є небезпека розриву дупи, коли намагаєшся всидіти на двох стільцях, які рухаються в різні боки...
Спостерігаємо і, на мою думку (ІМХО), купуємо попкорн
05.09.2025 20:25 Ответить
Уераїні байдужа думка цього покемона Засрато та його прещелепкуватих уйобіків.
05.09.2025 20:34 Ответить
Та на словах- так, а на ділі навпаки.
05.09.2025 20:35 Ответить
О промокашка получил команду гавкать.
Цирк приехал, клоуны все те же.
05.09.2025 20:35 Ответить
Путін мадярам Закарпаття пообіців, не інакше.
05.09.2025 20:35 Ответить
І так і трішки інше.
Вони орбани і сціярте розуміють що після цієї війни у них запитають одне-" а якого хіба армія Угорщини робила коло кордону Україну 24 лютого 2022 року?"
То муу і сцикують.
05.09.2025 20:39 Ответить
Бгггг!
Тричі за сторіччя бути на стороні програвшої сторони!
Угорська влада ненавчаєма.
Там що більш розумних немає?
05.09.2025 20:36 Ответить
А нам байдуже на те що думають циганва.
05.09.2025 20:38 Ответить
Сийярто - Зеленскому: Венгрии безразлично, что думает Россия о членстве Украины в ЕС Источник: https://censor.net/ru/n3572494
=============
а пісюном на роялі Мурку слабо зіграти?
05.09.2025 20:51 Ответить
Україна панькалась, і продовжує під керівництвом "ЗЕЛЕНИХ", рахуватись з політиканами ставленика Могілєвіча Орбана, які виконують вказівки ***** і є зрадниками Угорщини.
05.09.2025 21:17 Ответить
А ще Раша припинить корумпувати Сіярто і Орбана. Схоже, що надходження від Раші до цих панів вже зменьшились
05.09.2025 21:22 Ответить
 
 