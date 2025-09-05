Сийярто - Зеленскому: Венгрии безразлично, что думает Россия о членстве Украины в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не изменит своей позиции относительно членства Украины в ЕС, даже если Россия якобы не возражает против этого.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Сийярто прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского, по словам которого "странно", что Венгрия отвергает членство Украины в ЕС, поскольку даже диктатор Путин не возражает против этого.

"Опять же, Зеленский судит по своим собственным стандартам. В отличие от Зеленского, позиция Венгрии не диктуется из-за рубежа. Нам безразлично, что думает Москва о членстве Украины в ЕС", - утверждает венгерский глава МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия не поддержит решений, которые противоречат ее интересам и тормозят "мирный процесс", - Сийярто

Сийярто отметил, что правительство Венгрии волнует только мнение своего народа, который якобы не хочет видеть Украину в ЕС.

"Венгерский народ не хочет, чтобы Украина вступила в ЕС, поскольку это уничтожит наших фермеров, наш рынок труда и нашу безопасность. Поэтому независимо от того, насколько Зеленский рассчитывает на влияние России на нас, Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС", - добавил он.

Читайте также: Кошта 10 сентября обсудит с Орбаном блокирование Венгрией евроинтеграции Украины