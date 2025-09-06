Сибига обратился к Сийярто: Вместо споров в соцсетях давайте встретимся и проведем конструктивную дискуссию
Министр иностранных дел Андрей Сибига пригласил главу МИД Венгрии Петера Сийярто встретиться и провести "конструктивную дискуссию".
Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Так, Сибига обратился к Сийярто и подчеркнул, что тот знает, что вступление Украины в ЕС не представляет угрозы для Венгрии, а наоборот, - соответствует национальным интересам и интересам безопасности Венгрии.
Также он привел цитату из Национальной стратегии безопасности Венгрии: "Венгрия заинтересована в сильной и объединенной Европе, которая остается на пути успешной интеграции и предлагает привлекательные перспективы интеграции".
Сибига отметил, что вступление Украины в ЕС не угрожает венгерским фермерам, которые ни дня не блокировали украинско-венгерскую границу и в этом году активно покупают украинскую кукурузу.
"Наше вступление в ЕС также не угрожает венгерскому рынку труда, поскольку до российского вторжения ваше правительство активно приглашало украинцев работать в Венгрии, чтобы компенсировать недостаток квалифицированной рабочей силы", - добавил он.
Кроме того, по словам украинского министра, венгерская община Закарпатской области поддерживает вступление Украины в ЕС, о чем ее лидеры неоднократно публично заявляли. Защита их интересов закреплена в Конституции Венгрии.
"Вместо споров в Twitter, давайте встретимся и проведем конструктивную дискуссию. Я уверен, что мы можем добросовестно договориться о прагматических решениях - ради общих интересов мира и безопасности наших народов в объединенной Европе", - подытожил Сибига.
Він має порадиться з воєнним злочинцем, *******!!
Та втам ці орбановці лише за корупційні грошики турбуються.
Про що з ними балакати?
Гроші і лише гроші їм давай.
А так дешевше відірвати і викинути на смітник рашки.
але ту нафту яка все таки доповзає до кордонів України перекачює в ту ж Угорщіну і Словаччину.
тільки у мене нескладуха і питання, нахіба качялка робить?
Тут треба обережніше з формулюваннями, бо можна і гарну людину засмутити...