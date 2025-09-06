РУС
Сибига обратился к Сийярто: Вместо споров в соцсетях давайте встретимся и проведем конструктивную дискуссию

Сибига обратился к Сийярто

Министр иностранных дел Андрей Сибига пригласил главу МИД Венгрии Петера Сийярто встретиться и провести "конструктивную дискуссию".

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Так, Сибига обратился к Сийярто и подчеркнул, что тот знает, что вступление Украины в ЕС не представляет угрозы для Венгрии, а наоборот, - соответствует национальным интересам и интересам безопасности Венгрии.

Также он привел цитату из Национальной стратегии безопасности Венгрии: "Венгрия заинтересована в сильной и объединенной Европе, которая остается на пути успешной интеграции и предлагает привлекательные перспективы интеграции".

Сибига отметил, что вступление Украины в ЕС не угрожает венгерским фермерам, которые ни дня не блокировали украинско-венгерскую границу и в этом году активно покупают украинскую кукурузу.

Также читайте: Если уж даже Путин не возражает против членства Украины в ЕС, то позиция Венгрии выглядит странно, - Зеленский

"Наше вступление в ЕС также не угрожает венгерскому рынку труда, поскольку до российского вторжения ваше правительство активно приглашало украинцев работать в Венгрии, чтобы компенсировать недостаток квалифицированной рабочей силы", - добавил он.

Кроме того, по словам украинского министра, венгерская община Закарпатской области поддерживает вступление Украины в ЕС, о чем ее лидеры неоднократно публично заявляли. Защита их интересов закреплена в Конституции Венгрии.

"Вместо споров в Twitter, давайте встретимся и проведем конструктивную дискуссию. Я уверен, что мы можем добросовестно договориться о прагматических решениях - ради общих интересов мира и безопасности наших народов в объединенной Европе", - подытожил Сибига.

Также читайте: Сийярто - Зеленскому: Венгрии безразлично, что думает Россия о членстве Украины в ЕС

Сіярту, на таке пайтіть не може!
Він має порадиться з воєнним злочинцем, *******!!
06.09.2025 12:05 Ответить
Ой.
Та втам ці орбановці лише за корупційні грошики турбуються.
Про що з ними балакати?
Гроші і лише гроші їм давай.
А так дешевше відірвати і викинути на смітник рашки.
06.09.2025 12:06 Ответить
Україна лупашить касапську нефтянку, що є богоугодним ділом яке треба робити чястіше і гучніше.
але ту нафту яка все таки доповзає до кордонів України перекачює в ту ж Угорщіну і Словаччину.
тільки у мене нескладуха і питання, нахіба качялка робить?
06.09.2025 12:08 Ответить
Поставте поряд Сіярто і Сібігу. Мадяр проти Сібіги дрібненьке чмо, він не ризикне зустрітись з нашим міністром, а раптом звіздюль отримає.
06.09.2025 12:27 Ответить

Тут треба обережніше з формулюваннями, бо можна і гарну людину засмутити...
06.09.2025 12:48 Ответить
06.09.2025 12:46 Ответить
Нахрена тобі потрібні балачки з цим педиком,Сибіга?
06.09.2025 13:03 Ответить
не для того ************* накидають лайно щоб його відшкрібати, просто їм за це платять...
06.09.2025 13:44 Ответить
"Замість суперечок у соцмережах" .. пудель звернувся не по дипломатичних каналах а через соц мережі...
