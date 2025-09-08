Венгрия и Словакия не получали от Трампа требований прекратить закупку российской нефти, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ни Будапешт, ни Братислава не получали от президента США Дональда Трампа ни одного сообщения с требованием прекратить закупку российской нефти.

Об этом он сказал в телепрограмме "Час воинов", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Ранее CNN со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома сообщал, что на встрече "Коалиции желающих" Трамп якобы призвал Европу прекратить закупку российской нефти и оказать экономическое давление на Китай для завершения войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что американский президент выражал недовольство тем, что некоторые страны продолжают покупать российский газ и нефть, среди которых - Венгрия и Словакия.

Сийярто опроверг эти сообщения: "Конечно, такого сообщения не было, даже ничего подобного". Он добавил, что европейские государства можно разделить на две группы: первая - те, кто покупает нефть у России и делает это тайно через азиатских посредников; вторая - Венгрия и Словакия, которые открыто и в определенном порядке закупают российскую нефть.

