РУС
Новости Экспорт нефти РФ
889 9

Венгрия и Словакия не получали от Трампа требований прекратить закупку российской нефти, - Сийярто

сійярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ни Будапешт, ни Братислава не получали от президента США Дональда Трампа ни одного сообщения с требованием прекратить закупку российской нефти.

Об этом он сказал в телепрограмме "Час воинов", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Ранее CNN со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома сообщал, что на встрече "Коалиции желающих" Трамп якобы призвал Европу прекратить закупку российской нефти и оказать экономическое давление на Китай для завершения войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что американский президент выражал недовольство тем, что некоторые страны продолжают покупать российский газ и нефть, среди которых - Венгрия и Словакия.

Сийярто опроверг эти сообщения: "Конечно, такого сообщения не было, даже ничего подобного". Он добавил, что европейские государства можно разделить на две группы: первая - те, кто покупает нефть у России и делает это тайно через азиатских посредников; вторая - Венгрия и Словакия, которые открыто и в определенном порядке закупают российскую нефть.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига обратился к Сийярто: Вместо споров в соцсетях давайте встретимся и проведем конструктивную дискуссию

Автор: 

нефть (1989) россия (97105) Трамп Дональд (6557) Сийярто Петер (362)
ну ось він розлад ідентичності як він є. чи може мад'ярщина та словатчина це не Європа та ЄС? У рудого бабуіна з географією проблеми
08.09.2025 15:05 Ответить
Була така держава Югославія, теж не чула вимог від Штатів.
08.09.2025 15:08 Ответить
Так трампакс закликав Європу, а йорбиків це не стосується, їм тра окреме пріглашєніє
08.09.2025 15:08 Ответить
Навіть ці три трампону поводили
08.09.2025 15:16 Ответить
Навіть Пьодр Сійсрато гонить з Трампа.
08.09.2025 15:18 Ответить
Поясніть цьому дебілові що і Угорщина і Словаччина є членами Євросоюзу, і претензії Трампа стосувалися закупок енергоносіїв країнами Євросоюзу! Не не сійярто, а мадьярський лавров...
08.09.2025 15:22 Ответить
****, вы не в Европе, чи шо, дибилэ?!
08.09.2025 15:24 Ответить
Звичайно. Коли Трамп каже "ЄС мусить", то хіба це стосується угорщини зі словаччиною? Хіба ж це ЄС?
08.09.2025 15:33 Ответить
Та ясно що ці потвори не вважають себе членами ЄС.
08.09.2025 16:19 Ответить
 
 