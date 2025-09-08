Імперіалістичні плани Путіна не обмежуються захопленням України, - Мерц

Російський диктатор Володимир Путін прагне захопити не лише всю Україну, а й почати агресію проти інших країн Європи. Ліберальним демократіям потрібно готуватися до довготривалої боротьби з автократіями

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Все вказує на те, що імперіалістичний план Путіна не закінчиться на захопленні України, з цього він лише починається. Ми щодня бачимо дедалі агресивніші гібридні атаки Росії на нашу інфраструктуру, провокації в Північному і Балтійському морях. Ми спостерігаємо, як Росія і Китай намагаються здобути сфери впливу в Південно-Східній Європі. Тож коли ми говоримо, що Україна бореться і за нашу свободу в Європі — це не просто риторика. Це факт, з якого ми повинні робити й вже робимо конкретні висновки", - сказав Мерц.

За його словами, Німеччина підтримує Україну у її боротьбі за мир у Європі, однак ця боротьба "може тривати ще дуже довго".

Він нагадав, що нинішній "переломний момент" (Zeitenwende) –– це не окрема подія, а глобальний процес, який змінює баланс сил у світі.

За його словами, "новий конфлікт систем" вже триває –– між ліберальними демократіями та альянсом автократій.

Політик зауважив, що Європа повинна переосмислити власні інтереси, будувати нові союзи у світі та не впадати в залежність від окремих партнерів.

"Ми стоїмо перед фундаментальними, історичними завданнями — створити нову архітектуру безпеки, яка, якщо все піде добре, повинна бути дієвою протягом десятиліть", - резюмував Мерц.

