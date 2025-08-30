Польша работает над урегулированием статуса украинцев после вето Навроцкого, - МВД страны
Польша работает над урегулированием правового статуса граждан Украины после вето президента страны Кароля Навроцкого на закон о помощи гражданам Украины.
Об этом сообщила пресс-секретарь польского МВД Каролина Галецкая, передает РАР, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что в пятницу, 29 августа, заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Душчик встретился с послом Украины Василием Боднаром, чтобы обсудить ситуацию с правовым статусом украинцев.
"Заместитель министра сообщил послу, что польская сторона работает над законом и регулирует правовое положение граждан Украины. Он также представил украинской стороне график работы над законом", - рассказала пресс-секретарь.
Что предшествовало?
Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который регулировал оказание помощи украинским беженцам.
Поправка предусматривала продление временной защиты, предоставляемой украинским беженцам до 4 марта 2026 года.
Вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский утверждал, что президентское вето также препятствует оказанию помощи для Украины со спутниковым интернетом от Starlink. Руководитель Офиса президента Польши Збигнев Богуцкий впоследствии опроверг это.
Поляки самі шукають кращого життя в багатших країнах.
Головними причинами еміграції до цих країн є: близькість до кордонів Польщі, стабільний ринок праці, високі заробітні плати, великий попит на працівників і, врешті-решт, краща якість життя.
Завдяки великій польській спільноті в цих країнах легше влаштуватися.
В Норвегії та Ісландії поляки є найбільшою етнічною меншістю.
Німеччина - приблизно 2 мільйони
Франція - приблизно 1 мільйон
Швеція - приблизно 200 тисяч
Нідерланди - приблизно 187 тисяч
Литва - приблизно 183 тисяч
іІрландія - приблизно 100 тисяч
Італія - приблизно 100 тисяч
Бельгія - приблизно 70 тисяч
Цей список, безумовно, включає Іспанію, де наразі проживає 85 тисяч поляків. Іспанія стає все більш популярним напрямком через сприятливу погоду та інвестиційні умови для поляків.
Країни поза ЄС з великою групою поляків:
Норвегія - 110 тисяч
Ісландія - 23 тисячі
Великобританія - 700 тисяч (до Brexit ця цифра була значно вищою).
Якби ми втупили в 2004, то наші цифри були б ще більші.
Посчитали пенендзы
Которые украинцы принесли в бюджет Польши
И поняли - что обосрались
а взагалі херні б не робити з самого почятку, ну як варіант.