РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8829 посетителей онлайн
Новости
2 163 12

Польша работает над урегулированием статуса украинцев после вето Навроцкого, - МВД страны

Украина и Польша

Польша работает над урегулированием правового статуса граждан Украины после вето президента страны Кароля Навроцкого на закон о помощи гражданам Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь польского МВД Каролина Галецкая, передает РАР, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в пятницу, 29 августа, заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Душчик встретился с послом Украины Василием Боднаром, чтобы обсудить ситуацию с правовым статусом украинцев.

"Заместитель министра сообщил послу, что польская сторона работает над законом и регулирует правовое положение граждан Украины. Он также представил украинской стороне график работы над законом", - рассказала пресс-секретарь.

Читайте также: Вето Навроцкого на закон о помощи украинцам в Польше может иметь разрушительные последствия, - Туск

Что предшествовало?

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который регулировал оказание помощи украинским беженцам.

Поправка предусматривала продление временной защиты, предоставляемой украинским беженцам до 4 марта 2026 года.

Вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский утверждал, что президентское вето также препятствует оказанию помощи для Украины со спутниковым интернетом от Starlink. Руководитель Офиса президента Польши Збигнев Богуцкий впоследствии опроверг это.

Читайте также: Посольство о вето Навроцкого: Решение Совета Евросоюза о временной защите для украинцев являются обязательными для всех государств-членов ЕС

Автор: 

беженцы (1679) Польша (8635) Навроцкий Кароль (46)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Українці, що ви забули в тій Польщі?

Поляки самі шукають кращого життя в багатших країнах.
показать весь комментарий
30.08.2025 00:26 Ответить
+5
Сели поляки
Посчитали пенендзы
Которые украинцы принесли в бюджет Польши
И поняли - что обосрались
показать весь комментарий
30.08.2025 00:34 Ответить
+5
Навроцький від Трампа заразився - спочатку щось висрати, а потім розгрібати і шукати, хто насрав.
показать весь комментарий
30.08.2025 00:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Українці, що ви забули в тій Польщі?

Поляки самі шукають кращого життя в багатших країнах.
показать весь комментарий
30.08.2025 00:26 Ответить
Еміграція громадян Польщі до країн ОЕСР зросла на 11% у 2022 році, до 137 000. Приблизно 40% з цієї групи емігрували до Німеччини, 19% до Нідерландів та 5% до Іспанії.
показать весь комментарий
30.08.2025 00:42 Ответить
Найпопулярнішими напрямками для поляків, які шукають роботу, є Німеччина, Нідерланди та країни Скандинавії.
Головними причинами еміграції до цих країн є: близькість до кордонів Польщі, стабільний ринок праці, високі заробітні плати, великий попит на працівників і, врешті-решт, краща якість життя.
Завдяки великій польській спільноті в цих країнах легше влаштуватися.
В Норвегії та Ісландії поляки є найбільшою етнічною меншістю.
показать весь комментарий
30.08.2025 00:58 Ответить
Оцінка кількості поляків, які проживають в інших країнах ЄС, таких як:
Німеччина - приблизно 2 мільйони
Франція - приблизно 1 мільйон
Швеція - приблизно 200 тисяч
Нідерланди - приблизно 187 тисяч
Литва - приблизно 183 тисяч
іІрландія - приблизно 100 тисяч
Італія - приблизно 100 тисяч
Бельгія - приблизно 70 тисяч
Цей список, безумовно, включає Іспанію, де наразі проживає 85 тисяч поляків. Іспанія стає все більш популярним напрямком через сприятливу погоду та інвестиційні умови для поляків.
Країни поза ЄС з великою групою поляків:
Норвегія - 110 тисяч
Ісландія - 23 тисячі
Великобританія - 700 тисяч (до Brexit ця цифра була значно вищою).
показать весь комментарий
30.08.2025 01:02 Ответить
Звернув увагу, що у списку країни, де робочий тиждень до 40 годин. Польські буржуї, як і наші, встановили До 60. Тепер мявкають, скиглять і ставлять.
показать весь комментарий
30.08.2025 03:36 Ответить
Багато поїхали в нульових, коли вступ в ЄС дав можливості.
Якби ми втупили в 2004, то наші цифри були б ще більші.
показать весь комментарий
30.08.2025 10:17 Ответить
Відповідь проста - щоб гнути спину на рана, не треба вчити "чужі" мови!! А тільки придрочитися розуміти "брацко-слов'янську " ))))
показать весь комментарий
30.08.2025 01:08 Ответить
Сели поляки
Посчитали пенендзы
Которые украинцы принесли в бюджет Польши
И поняли - что обосрались
показать весь комментарий
30.08.2025 00:34 Ответить
Навроцький від Трампа заразився - спочатку щось висрати, а потім розгрібати і шукати, хто насрав.
показать весь комментарий
30.08.2025 00:46 Ответить
жвавіше би Польщі працювати,
а взагалі херні б не робити з самого почятку, ну як варіант.
показать весь комментарий
30.08.2025 02:42 Ответить
Ще одне чмо прокацапський вилізло!!!
показать весь комментарий
30.08.2025 10:22 Ответить
 
 