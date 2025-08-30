Польша работает над урегулированием статуса украинцев после вето Навроцкого, - МВД страны

Польша работает над урегулированием правового статуса граждан Украины после вето президента страны Кароля Навроцкого на закон о помощи гражданам Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь польского МВД Каролина Галецкая, передает РАР, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в пятницу, 29 августа, заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Душчик встретился с послом Украины Василием Боднаром, чтобы обсудить ситуацию с правовым статусом украинцев.

"Заместитель министра сообщил послу, что польская сторона работает над законом и регулирует правовое положение граждан Украины. Он также представил украинской стороне график работы над законом", - рассказала пресс-секретарь.

Что предшествовало?

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который регулировал оказание помощи украинским беженцам.

Поправка предусматривала продление временной защиты, предоставляемой украинским беженцам до 4 марта 2026 года.

Вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский утверждал, что президентское вето также препятствует оказанию помощи для Украины со спутниковым интернетом от Starlink. Руководитель Офиса президента Польши Збигнев Богуцкий впоследствии опроверг это.

