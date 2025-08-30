Польща працює над врегулюванням статусу українців після вето Навроцького, - МВС країни
Польща працює над врегулюванням правового статусу громадян України після вето президента країни Кароля Навроцького на закон про допомогу громадянам України.
Про це повідомила речниця польського МВС Кароліна Галецька, передає РАР, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що у пʼятницю, 29 серпня, заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Душчик зустрівся з послом України Василем Боднаром, щоб обговорити ситуацію з правовим статусом українців.
"Заступник міністра повідомив посла, що польська сторона працює над законом та регулює правове становище громадян України. Він також представив українській стороні графік роботи над законом", - розповіла речниця.
Що передувало?
Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, що регулював надання допомоги українським біженцям.
Поправка передбачала продовження тимчасового захисту, що надається українським біженцям до 4 березня 2026 року.
Віцепрем’єр-міністр та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський стверджував, що президентське вето також перешкоджає наданню допомоги для України із супутниковим інтернетом від Starlink. Керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький згодом заперечив це.
Посчитали пенендзы
Которые украинцы принесли в бюджет Польши
И поняли - что обосрались
а взагалі херні б не робити з самого почятку, ну як варіант.