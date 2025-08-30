УКР
Польща працює над врегулюванням статусу українців після вето Навроцького, - МВС країни

Україна та Польща

Польща працює над врегулюванням правового статусу громадян України після вето президента країни Кароля Навроцького на закон про допомогу громадянам України.

Про це повідомила речниця польського МВС Кароліна Галецька, передає РАР, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що у пʼятницю, 29 серпня, заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Душчик зустрівся з послом України Василем Боднаром, щоб обговорити ситуацію з правовим статусом українців.

"Заступник міністра повідомив посла, що польська сторона працює над законом та регулює правове становище громадян України. Він також представив українській стороні графік роботи над законом", - розповіла речниця.

Читайте також: Вето Навроцького на закон про допомогу українцям в Польщі може мати руйнівні наслідки, - Туск

Що передувало?

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, що регулював надання допомоги українським біженцям.

Поправка передбачала продовження тимчасового захисту, що надається українським біженцям до 4 березня 2026 року.

Віцепрем’єр-міністр та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський стверджував, що президентське вето також перешкоджає наданню допомоги для України із супутниковим інтернетом від Starlink. Керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький згодом заперечив це.

Читайте також: Посольство про вето Навроцького: Рішення Ради Євросоюзу щодо тимчасового захисту для українців є обов’язковими для всіх держав-членів ЄС

біженці (1950) Польща (8779) Навроцький Кароль (47)
Топ коментарі
+12
Українці, що ви забули в тій Польщі?

Поляки самі шукають кращого життя в багатших країнах.
показати весь коментар
30.08.2025 00:26 Відповісти
+3
Навроцький від Трампа заразився - спочатку щось висрати, а потім розгрібати і шукати, хто насрав.
показати весь коментар
30.08.2025 00:46 Відповісти
+2
Сели поляки
Посчитали пенендзы
Которые украинцы принесли в бюджет Польши
И поняли - что обосрались
показати весь коментар
30.08.2025 00:34 Відповісти
Українці, що ви забули в тій Польщі?

Поляки самі шукають кращого життя в багатших країнах.
показати весь коментар
30.08.2025 00:26 Відповісти
Еміграція громадян Польщі до країн ОЕСР зросла на 11% у 2022 році, до 137 000. Приблизно 40% з цієї групи емігрували до Німеччини, 19% до Нідерландів та 5% до Іспанії.
показати весь коментар
30.08.2025 00:42 Відповісти
Найпопулярнішими напрямками для поляків, які шукають роботу, є Німеччина, Нідерланди та країни Скандинавії.
Головними причинами еміграції до цих країн є: близькість до кордонів Польщі, стабільний ринок праці, високі заробітні плати, великий попит на працівників і, врешті-решт, краща якість життя.
Завдяки великій польській спільноті в цих країнах легше влаштуватися.
В Норвегії та Ісландії поляки є найбільшою етнічною меншістю.
показати весь коментар
30.08.2025 00:58 Відповісти
Оцінка кількості поляків, які проживають в інших країнах ЄС, таких як:
Німеччина - приблизно 2 мільйони
Франція - приблизно 1 мільйон
Швеція - приблизно 200 тисяч
Нідерланди - приблизно 187 тисяч
Литва - приблизно 183 тисяч
іІрландія - приблизно 100 тисяч
Італія - приблизно 100 тисяч
Бельгія - приблизно 70 тисяч
Цей список, безумовно, включає Іспанію, де наразі проживає 85 тисяч поляків. Іспанія стає все більш популярним напрямком через сприятливу погоду та інвестиційні умови для поляків.
Країни поза ЄС з великою групою поляків:
Норвегія - 110 тисяч
Ісландія - 23 тисячі
Великобританія - 700 тисяч (до Brexit ця цифра була значно вищою).
показати весь коментар
30.08.2025 01:02 Відповісти
Звернув увагу, що у списку країни, де робочий тиждень до 40 годин. Польські буржуї, як і наші, встановили До 60. Тепер мявкають, скиглять і ставлять.
показати весь коментар
30.08.2025 03:36 Відповісти
Відповідь проста - щоб гнути спину на рана, не треба вчити "чужі" мови!! А тільки придрочитися розуміти "брацко-слов'янську " ))))
показати весь коментар
30.08.2025 01:08 Відповісти
Сели поляки
Посчитали пенендзы
Которые украинцы принесли в бюджет Польши
И поняли - что обосрались
показати весь коментар
30.08.2025 00:34 Відповісти
Навроцький від Трампа заразився - спочатку щось висрати, а потім розгрібати і шукати, хто насрав.
показати весь коментар
30.08.2025 00:46 Відповісти
жвавіше би Польщі працювати,
а взагалі херні б не робити з самого почятку, ну як варіант.
показати весь коментар
30.08.2025 02:42 Відповісти
 
 