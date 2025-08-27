УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10111 відвідувач онлайн
Новини Українські біженці відносини України та Польщі
1 165 6

Посольство про вето Навроцького: Рішення Ради Євросоюзу щодо тимчасового захисту для українців є обов’язковими для всіх держав-членів ЄС

Україна та Польща

Рішення Ради ЄС щодо тимчасового захисту для українців є обов’язковими для всіх держав-членів ЄС, зокрема й Польщі.

Про це заявило посольство України в Польщі, коментуючи вето президента країни Кароля Навроцького на зміни в спеціальному законі щодо допомоги громадянам України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дипломатичне представництво зазначило, що спеціальний закон є основним нормативно-правовим актом, який визначає механізми реалізації прав тимчасово переміщених людей з України у Польщі відповідно до законодавства Європейського Союзу. Він діє до 30 вересня 2025 року.

Режим тимчасового захисту для осіб, переміщених з України, продовжено Рішенням Ради ЄС до 4 березня 2027 року. Він зберігає чинність і на території Республіки Польща.

Читайте також: Президент Польщі Навроцький став на бік Росії, - Rzeczpospolita

"Рішення Ради ЄС щодо тимчасового захисту є обов’язковими для всіх держав-членів ЄС, у тому числі Польщі, підлягають безпосередньому застосуванню, а їх реалізація забезпечується національним законодавством, зокрема Спеціальним законом", - наголосило посольство.

Зазначається, що посольство відстежує розвиток ситуації, перебуває у постійному контакті з польськими органами влади та своєчасно інформуватиме громадян України про офіційні рішення.

"Рекомендуємо громадянам України утриматися від поспішних рішень, зокрема щодо зміни правового статусу в Республіці Польща", - сказано в повідомленні.

У відомстві додали, що кожна індивідуальна ситуація потребує окремої консультації з юристом для комплексного аналізу можливих правових варіантів.

Читайте також: Польща блокуватиме вступ України до ЄС, поки Київ не визнає Волинську трагедію, - віцепрем’єр Косіняк-Камиш

Що передувало?

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, що регулював надання допомоги українським біженцям.

Поправка передбачала продовження тимчасового захисту, що надається українським біженцям до 4 березня 2026 року.

Віцепрем’єр-міністр та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський стверджував, що президентське вето також перешкоджає наданню допомоги для України із супутниковим інтернетом від Starlink. Керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький згодом заперечив це.

Читайте також: Вето Навроцького на закон про допомогу українцям в Польщі може мати руйнівні наслідки, - Туск

Автор: 

біженці (1949) Польща (8772) посольство України (287) Навроцький Кароль (42)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пофіг!
показати весь коментар
27.08.2025 16:55 Відповісти
а які претензії у польського дебіла навроцького?
волинь?
восємь лєт дамбілі волинь?

але ж, все одне!
дякую полякам за їхній вибір!
показати весь коментар
27.08.2025 16:58 Відповісти
Лише половина поляків підтримала навроцького. Не здивуюсь, якщо не без допомоги москви.
показати весь коментар
27.08.2025 17:51 Відповісти
Головний лозунг польських шовіністів прийшовших до влади з партії PiSuar наврот цього і тусків ******* ,це як в їхньому анекдоті :**** пєс канарка,а канарек мєдвєджя.Або Збишек тримай мура ,а я пуйде по пєнєнзи.Унія Європейська, ЄС виділяє гроші з общака на наших біженців,а ляхота це все використовує для себе і пропаганди антиукраїнської.
показати весь коментар
27.08.2025 17:49 Відповісти
Навроцкий решил наложить вето на табу.
показати весь коментар
27.08.2025 17:51 Відповісти
19 квітня 1943 р. на Волині поляки разом із нацистами вбили 104 мирних мешканців. Ця подія стала початком тривалого збройного польсько-українського волинського протистояння у 1943 році. Ця подія мала досить довгу предісторію накопичення гніву. В період між 1 та 2 Світовими вінами поляки проводи політику пацифікації (полонізації). Це те що проводять сьогодні кацапи на окупованих територіях. Українців принижували, висели з їх домівок, забороняли українську мову, літературу та будь яке культурне та релігійне життя. Заганяли в спеціальні табори для переміщених осіб. Забороняли приймати українців до вищих навчальних закладів. Це викликало спротив українців і створення підпільних українських організацій. В результаті протистояння загинуло від 10 до 30 000 українців та від 100 до 130 000 поляків. Міжнаціональний конфлікт всіляко стимулювали і розпалювали німецькі нацисти та польські комуністи, які отримували прямі вказівки з москви. Через 82 роки по тому "чомусь" поляки не звивачують німецьких фашистів, польських на московських комуністів, а настирну вимагають каяття від українців. Метою поляків є репарації від України і визнання себе "народом-жертвою" ... українських націоналістів, яких вони публічно з подачі кремля називають "українськими нацистами". Як писав один єврейський ребе "Холокост ето харошій бізнес для єврєєв". Поляки вирішили вигадати свій "Полокост". Поляки уявили себе "переможцями" отримавши більше трильйона доларів прямих інвестицій від Заходу і вирішили переписати історію по лекалам москви - " брехня повторена тисячу разів стає правдою". ... Але... Як тільки поляки роблять з українців собі ворогів вони завжди втрачають свою міць і державність. Протягом минулого століття поляки двічі втрачали свою державу. До речі в 1943 році Польщі, як держави не існувало, а якісь типи називали себе керівництвом і сиділи в Лондоні чекаючи на звільнення Польщі чужими руками... Якби поляка не обрали Папою то ця країна була б в гіршому стані ніж Україна зараз...
показати весь коментар
27.08.2025 17:57 Відповісти
 
 