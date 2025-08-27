Посольство про вето Навроцького: Рішення Ради Євросоюзу щодо тимчасового захисту для українців є обов’язковими для всіх держав-членів ЄС

Рішення Ради ЄС щодо тимчасового захисту для українців є обов’язковими для всіх держав-членів ЄС, зокрема й Польщі.

Про це заявило посольство України в Польщі, коментуючи вето президента країни Кароля Навроцького на зміни в спеціальному законі щодо допомоги громадянам України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дипломатичне представництво зазначило, що спеціальний закон є основним нормативно-правовим актом, який визначає механізми реалізації прав тимчасово переміщених людей з України у Польщі відповідно до законодавства Європейського Союзу. Він діє до 30 вересня 2025 року.

Режим тимчасового захисту для осіб, переміщених з України, продовжено Рішенням Ради ЄС до 4 березня 2027 року. Він зберігає чинність і на території Республіки Польща.

"Рішення Ради ЄС щодо тимчасового захисту є обов’язковими для всіх держав-членів ЄС, у тому числі Польщі, підлягають безпосередньому застосуванню, а їх реалізація забезпечується національним законодавством, зокрема Спеціальним законом", - наголосило посольство.

Зазначається, що посольство відстежує розвиток ситуації, перебуває у постійному контакті з польськими органами влади та своєчасно інформуватиме громадян України про офіційні рішення.

"Рекомендуємо громадянам України утриматися від поспішних рішень, зокрема щодо зміни правового статусу в Республіці Польща", - сказано в повідомленні.

У відомстві додали, що кожна індивідуальна ситуація потребує окремої консультації з юристом для комплексного аналізу можливих правових варіантів.

Що передувало?

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, що регулював надання допомоги українським біженцям.

Поправка передбачала продовження тимчасового захисту, що надається українським біженцям до 4 березня 2026 року.

Віцепрем’єр-міністр та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський стверджував, що президентське вето також перешкоджає наданню допомоги для України із супутниковим інтернетом від Starlink. Керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький згодом заперечив це.

