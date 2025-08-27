РУС
Посольство о вето Навроцкого: Решения Совета Евросоюза о временной защите для украинцев являются обязательными для всех государств-членов ЕС

Украина и Польша

Решение Совета ЕС относительно временной защиты для украинцев являются обязательным для всех государств-членов ЕС, в том числе и Польши.

Об этом заявило посольство Украины в Польше, комментируя вето президента страны Кароля Навроцкого на изменения в специальном законе о помощи гражданам Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Дипломатическое представительство отметило, что специальный закон является основным нормативно-правовым актом, который определяет механизмы реализации прав временно перемещенных людей из Украины в Польше в соответствии с законодательством Европейского Союза. Он действует до 30 сентября 2025 года.

Режим временной защиты для лиц, перемещенных из Украины, продлен Решением Совета ЕС до 4 марта 2027 года. Он сохраняет силу и на территории Республики Польша.

Читайте также: Президент Польши Навроцкий стал на сторону России, - Rzeczpospolita

"Решение Совета ЕС о временной защите являются обязательными для всех государств-членов ЕС, в том числе Польши, подлежат непосредственному применению, а их реализация обеспечивается национальным законодательством, в частности Специальным законом", - отметило посольство.

Отмечается, что посольство отслеживает развитие ситуации, находится в постоянном контакте с польскими органами власти и своевременно будет информировать граждан Украины об официальных решениях.

"Рекомендуем гражданам Украины воздержаться от поспешных решений, в частности - относительно изменения правового статуса в Республике Польша", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что каждая индивидуальная ситуация требует отдельной консультации с юристом для комплексного анализа возможных правовых вариантов.

Также читайте: Вето Навроцкого на закон о помощи украинцам в Польше может иметь разрушительные последствия, - Туск

Что предшествовало?

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который регулировал оказание помощи украинским беженцам.

Поправка предусматривала продление временной защиты, предоставляемой украинским беженцам до 4 марта 2026 года.

Вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский утверждал, что президентское вето также препятствует оказанию помощи для Украины со спутниковым интернетом от Starlink. Руководитель Офиса президента Польши Збигнев Богуцкий впоследствии опроверг это.

Читайте также: У Навроцкого отрицают, что Польша перестанет платить за Starlink для Украины

Пофіг!
27.08.2025 16:55 Ответить
а які претензії у польського дебіла навроцького?
волинь?
восємь лєт дамбілі волинь?

але ж, все одне!
дякую полякам за їхній вибір!
27.08.2025 16:58 Ответить
Лише половина поляків підтримала навроцького. Не здивуюсь, якщо не без допомоги москви.
27.08.2025 17:51 Ответить
Головний лозунг польських шовіністів прийшовших до влади з партії PiSuar наврот цього і тусків ******* ,це як в їхньому анекдоті :**** пєс канарка,а канарек мєдвєджя.Або Збишек тримай мура ,а я пуйде по пєнєнзи.Унія Європейська, ЄС виділяє гроші з общака на наших біженців,а ляхота це все використовує для себе і пропаганди антиукраїнської.
27.08.2025 17:49 Ответить
ну-мо починай-мо - зазаздря ж так не реєструються на ЦН ботяри
27.08.2025 18:25 Ответить
У Польщі уряд із прем'єром може вести незалежний курс навіть попри президента - так і робить Туск зараз.

В Україні ж, якщо президент слабкий чи проросійський, - країна паралізується, бо всі силові та зовнішні важелі в його руках.

Тому Польща має вбудовану страховку від «проросійського президента», а Україна, на жаль, поки ні.

✨ Тобто Польща може дозволити собі «відгородити» президента від міжнародної політики, а в Україні це зробити неможливо без зміни Конституції.
27.08.2025 18:26 Ответить
Навроцкий решил наложить вето на табу.
27.08.2025 17:51 Ответить
19 квітня 1943 р. на Волині поляки разом із нацистами вбили 104 мирних мешканців. Ця подія стала початком тривалого збройного польсько-українського волинського протистояння у 1943 році. Ця подія мала досить довгу предісторію накопичення гніву. В період між 1 та 2 Світовими вінами поляки проводи політику пацифікації (полонізації). Це те що проводять сьогодні кацапи на окупованих територіях. Українців принижували, висели з їх домівок, забороняли українську мову, літературу та будь яке культурне та релігійне життя. Заганяли в спеціальні табори для переміщених осіб. Забороняли приймати українців до вищих навчальних закладів. Це викликало спротив українців і створення підпільних українських організацій. В результаті протистояння загинуло від 10 до 30 000 українців та від 100 до 130 000 поляків. Міжнаціональний конфлікт всіляко стимулювали і розпалювали німецькі нацисти та польські комуністи, які отримували прямі вказівки з москви. Через 82 роки по тому "чомусь" поляки не звивачують німецьких фашистів, польських на московських комуністів, а настирну вимагають каяття від українців. Метою поляків є репарації від України і визнання себе "народом-жертвою" ... українських націоналістів, яких вони публічно з подачі кремля називають "українськими нацистами". Як писав один єврейський ребе "Холокост ето харошій бізнес для єврєєв". Поляки вирішили вигадати свій "Полокост". Поляки уявили себе "переможцями" отримавши більше трильйона доларів прямих інвестицій від Заходу і вирішили переписати історію по лекалам москви - " брехня повторена тисячу разів стає правдою". ... Але... Як тільки поляки роблять з українців собі ворогів вони завжди втрачають свою міць і державність. Протягом минулого століття поляки двічі втрачали свою державу. До речі в 1943 році Польщі, як держави не існувало, а якісь типи називали себе керівництвом і сиділи в Лондоні чекаючи на звільнення Польщі чужими руками... Якби поляка не обрали Папою то ця країна була б в гіршому стані ніж Україна зараз...
27.08.2025 17:57 Ответить
 
 