Посольство о вето Навроцкого: Решения Совета Евросоюза о временной защите для украинцев являются обязательными для всех государств-членов ЕС

Решение Совета ЕС относительно временной защиты для украинцев являются обязательным для всех государств-членов ЕС, в том числе и Польши.

Об этом заявило посольство Украины в Польше, комментируя вето президента страны Кароля Навроцкого на изменения в специальном законе о помощи гражданам Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Дипломатическое представительство отметило, что специальный закон является основным нормативно-правовым актом, который определяет механизмы реализации прав временно перемещенных людей из Украины в Польше в соответствии с законодательством Европейского Союза. Он действует до 30 сентября 2025 года.

Режим временной защиты для лиц, перемещенных из Украины, продлен Решением Совета ЕС до 4 марта 2027 года. Он сохраняет силу и на территории Республики Польша.

"Решение Совета ЕС о временной защите являются обязательными для всех государств-членов ЕС, в том числе Польши, подлежат непосредственному применению, а их реализация обеспечивается национальным законодательством, в частности Специальным законом", - отметило посольство.

Отмечается, что посольство отслеживает развитие ситуации, находится в постоянном контакте с польскими органами власти и своевременно будет информировать граждан Украины об официальных решениях.

"Рекомендуем гражданам Украины воздержаться от поспешных решений, в частности - относительно изменения правового статуса в Республике Польша", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что каждая индивидуальная ситуация требует отдельной консультации с юристом для комплексного анализа возможных правовых вариантов.

Что предшествовало?

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который регулировал оказание помощи украинским беженцам.

Поправка предусматривала продление временной защиты, предоставляемой украинским беженцам до 4 марта 2026 года.

Вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский утверждал, что президентское вето также препятствует оказанию помощи для Украины со спутниковым интернетом от Starlink. Руководитель Офиса президента Польши Збигнев Богуцкий впоследствии опроверг это.

