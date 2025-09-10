УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13519 відвідувачів онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
5 549 97

Туск вже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу

прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вже проінформував генерального секретаря НАТО Марка Рютте про поточну ситуацію та дії, які були вжиті проти російських об'єктів, що порушили повітряний простір Польщі.

Про це Туск повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми постійно підтримуємо контакт", - зауважив він.

Також читайте: ОК ЗС Польщі закликало громадян залишатися вдома через заліт "шахедів": найбільш вразливими є три воєводства

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей.

Автор: 

Польща (8814) Туск Дональд (571) Рютте Марк (517) Шахед (1451)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Польща фуєм по губах отримала, все норм. Туск проінформував Рюте, Рюте сказав, що він проінформований.
показати весь коментар
10.09.2025 07:30 Відповісти
+24
Польска:
"російські шахеди в нашому просторі, на нашій території, перекриті аеропорти"
НАТО: "
зрозуміли, викреслюємо вас з альянсу"
____________________________________________________
Українці добре знають,як виглядає справжній напад.
Польща і НАТО повинні розуміти,що їх « прощупывают».
показати весь коментар
10.09.2025 07:28 Відповісти
+20
А Ізраїль НЕ став нікого інформувати, а просто знищив верхівку Хумусу)
показати весь коментар
10.09.2025 07:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Польска:
"російські шахеди в нашому просторі, на нашій території, перекриті аеропорти"
НАТО: "
зрозуміли, викреслюємо вас з альянсу"
____________________________________________________
Українці добре знають,як виглядає справжній напад.
Польща і НАТО повинні розуміти,що їх « прощупывают».
показати весь коментар
10.09.2025 07:28 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 07:35 Відповісти
Warsaw International Airport has closed, per NOTAM. Closed due to "unplanned military activity related to ensuring state security."
показати весь коментар
10.09.2025 07:57 Відповісти
А Ізраїль НЕ став нікого інформувати, а просто знищив верхівку Хумусу)
показати весь коментар
10.09.2025 07:28 Відповісти
Польща фуєм по губах отримала, все норм. Туск проінформував Рюте, Рюте сказав, що він проінформований.
показати весь коментар
10.09.2025 07:30 Відповісти
Для пшакопризвиздяних отримувати по губам вже стало доброю традицією. Що тільки не зробиш з переляку. Якщо піде так далі, то пшаки будуть кукурікати, що то ОУН ії атакує, зі схронів, а у пшака разом з кацапнею при слові ОУН і Бандера починається неконтрольвана істерика і вони розбігаютьмя, в панікі як таргани.
показати весь коментар
10.09.2025 08:01 Відповісти
Найкращою відповіддю Польщі буде заява препіЗЄдента про припинення транзиту через територію панства військової допомоги Україні. Мов Польща не є учасником війни і не збирається ним бути. Тай таке.
показати весь коментар
10.09.2025 08:03 Відповісти
"І ми маємо бути разом."

Розкажи це тим, хто перекриває український кордон, та тим, кому саме зараз приперло розкопувати могили.
показати весь коментар
10.09.2025 08:17 Відповісти
Самі великі борги держава наростила в останні роки.
показати весь коментар
10.09.2025 08:29 Відповісти
та чого? та норм! в японців вже он 200% чи 300% борг, а в китайоз то взагалі ніхто не знає скільки сотень відсотків і нічого, і живуть, і ще й БАГАТО живуть!
і при цьому в них НАВІТЬ НЕМА НІЯКОЇ ВІЙНИ!!!!
показати весь коментар
10.09.2025 08:30 Відповісти
І? До чого тут Польща і цей випадок? І так, якщо ти маєш кредит, це зовсім не означає, що ти злидень.
показати весь коментар
10.09.2025 08:38 Відповісти
ну..раZZія це щось інше....
перед хумусом трампоїди не розсилали "червоних доріжок" ...поки-що...
показати весь коментар
10.09.2025 07:40 Відповісти
Помиляєтесь, вони отримали дозвіл Трампа.
показати весь коментар
10.09.2025 07:49 Відповісти
Ви не порівняйте напіввійськових ХАМАС і ядерну, пришиблену на всю голову росію.
показати весь коментар
10.09.2025 07:52 Відповісти
Він хоче 150 років ще пожити. Ядерний удар ніхто йому не пробачить.
показати весь коментар
10.09.2025 07:59 Відповісти
ну дик воювати проти "терористів" в тапках і на мотоциклах, будучи при цьому найбагатшою країною в тому районі - це не виступати проти НАЙБІЛЬШОЇ території (країною це важко назвати) на планеті, в якої ще і ядерка є.....
показати весь коментар
10.09.2025 08:28 Відповісти
********** оперативненько...
показати весь коментар
10.09.2025 07:28 Відповісти
Досі не доходило і зараз ще не дійде. Дійде коли буде Польща за 2 дні.
показати весь коментар
10.09.2025 07:29 Відповісти
До вечора виявиться, що Польщу ще вчора виключили з НАТО)))
показати весь коментар
10.09.2025 07:30 Відповісти
Ні...не може бути...поляки вчора отримали 43 млрд € на " додаткове" озброєння з Брюсселю....

ось тому різні Косиняки-Камиші "імітують бурхливу діяльність"...
показати весь коментар
10.09.2025 07:36 Відповісти
Проінформував що у поляків повні штани))
показати весь коментар
10.09.2025 07:30 Відповісти
трампофлебіту це не сподобається..
показати весь коментар
10.09.2025 07:31 Відповісти
Марк Рютте та все НАТО разом з європою будуть дуже стурбовані, навіть " глибоко занепокоєні" ....
показати весь коментар
10.09.2025 07:31 Відповісти
І що??? рютте "ЗАСМУТИВСЯ"???!!! А Друга світова теж з Польщі розпочалася.....
показати весь коментар
10.09.2025 07:34 Відповісти
збили всього 2 ,а залетіло більше 15
показати весь коментар
10.09.2025 07:34 Відповісти
Рютте : это шутка ???))) это русские так шутят , не переживай ты так )))
показати весь коментар
10.09.2025 07:34 Відповісти
Так виглядає 5-та стаття
показати весь коментар
10.09.2025 07:36 Відповісти
Повірте, не буде нікуя. Трамп і його балаган, знайде можливість як заговорити цю атаку і спустити все на гальма.Адже він має прекрасні стосунки з путеним.Через день і Штати та Польща забудуть про це і скажуть, що була випадковість, це хохлятський РЕБ.Згадайте цей пост.
показати весь коментар
10.09.2025 07:39 Відповісти
потужно!
показати весь коментар
10.09.2025 07:36 Відповісти
То були Волинські беспілотники.(Радійо Велика Польща)
До речі....
знаєте чому польське ППО не працювало? бо до Вісли ще не Польща, а після - вже не Польща
показати весь коментар
10.09.2025 07:40 Відповісти
а наххххх нам такое НАТА , нет меморандума нет и статуса !!!
показати весь коментар
10.09.2025 07:36 Відповісти
У відповідь на шахедну атаку, Польща депортувала ще 15 українців.
показати весь коментар
10.09.2025 07:42 Відповісти
через белорусю 13 шахедов на польщу і через Волинь 11 і того 24 в польщу
показати весь коментар
10.09.2025 07:39 Відповісти
В НІЧ НА 10 ВЕРЕСНЯ 2025РОКУ РПІДЕРАЦІЯ НАПАЛА НА НАТО. НАТО ,ВІДПОВІЛО МАСОВАНОЮ СЛОВЕСНОЮ , ДИМОВО- СМЕРДЯЧОЮ АТАКОЮ НА ВУХА СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ.
показати весь коментар
10.09.2025 07:42 Відповісти
Ничего не будет, максимум эти еврокуколды подгонят к границе больше ПВО и мобильных групп и на этом все.
показати весь коментар
10.09.2025 07:43 Відповісти
подумаешь прямь трагедия , просто АВИАМОДЕЛИСТЫ чюток перепутали координаты , надо понять и простить !!! сво однако )))
показати весь коментар
10.09.2025 07:43 Відповісти
Польща пришвидшено викликає резервістів ТрО через російські БПЛА У зв'язку з вторгненням дронів РФ у повітряний простір, у десяти воєводствах Польщі оголосили про пришвидшений виклик резервістів до Сил територіальної оборони.
показати весь коментар
10.09.2025 07:45 Відповісти
Вообще-то ЗАЛЁТ выглядит по-другому.
показати весь коментар
10.09.2025 07:45 Відповісти
У Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів територіальної оборони через атаку російських БпЛА, - Reuters.
показати весь коментар
10.09.2025 07:48 Відповісти
трампон позвонит своему лучшему другу в кремль и опять получит по губам
показати весь коментар
10.09.2025 07:48 Відповісти
Трампон скаже що Польща повинна вийти з НАТО
показати весь коментар
10.09.2025 07:52 Відповісти
Ну що, Навроцький «Волинська трагедія» то насправді найважливіше ?
показати весь коментар
10.09.2025 07:50 Відповісти
У десяти воєводствах Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів до ТрО

Польський уряд збирає екстрене засідання на 8 ранку
показати весь коментар
10.09.2025 07:50 Відповісти
Польща вже не в нато
показати весь коментар
10.09.2025 07:51 Відповісти
"У десяти воєводствах Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів до ТрО"

А для чого? Який сенс?
показати весь коментар
10.09.2025 08:19 Відповісти
Зараз вилізуть два "дирявих",орбан з фіцо,та звинуватять у всьому Україну,а ще один довбойоб з-за океану теж ,щось випердить...
показати весь коментар
10.09.2025 07:51 Відповісти
Там і в Польщі Орбанів вистачає.
показати весь коментар
10.09.2025 08:20 Відповісти
Опять польска курва скажет что Украина затягивает Польшу в войну ?
показати весь коментар
10.09.2025 07:52 Відповісти
Або скаже що це залетіли ракети української ППО.
показати весь коментар
10.09.2025 08:40 Відповісти
НАТО не вступить у війну, навіть не мрійте.
Поки не буде прямих військових дій.
Будуть мовчки збивати, хоч і по 10 ракет кожного разу. Орки скажуть що то не вони чи випадково.
Така реальність, ніхто за нас воювати не буде.
показати весь коментар
10.09.2025 07:53 Відповісти
Про що це? Можливий приліт кацапського шахеда в багатоповерхівку де небудь в Кракові -це втягування Україною Польщі "воювати за нас"?
показати весь коментар
10.09.2025 08:00 Відповісти
Про те що не слід розраховувати свої сили.
показати весь коментар
10.09.2025 08:07 Відповісти
Ну і до чого тут шахеди в Польщі?
показати весь коментар
10.09.2025 08:18 Відповісти
Таке враження, що коментарі пишуть москалі і зебобіки,зовсім йо...лись!
показати весь коментар
10.09.2025 07:53 Відповісти
Це "зальот" - рашка! - Туск
показати весь коментар
10.09.2025 07:54 Відповісти
Ми сильно обеспокоены..
показати весь коментар
10.09.2025 07:56 Відповісти
Кацапські z-пропагандони пишуть що шахеди залетіли в Польщу не випадково . Що їхньою ціллю був саме аеропорт м Жешув .!
показати весь коментар
10.09.2025 07:57 Відповісти
Україна висловить рішучу занепокоєність?
показати весь коментар
10.09.2025 07:58 Відповісти
Не доходить,що цапстан треба було задавити ще 2014...думали,це жарти...
А ще краще в 1991 додавить.
показати весь коментар
10.09.2025 07:58 Відповісти
Давити треба було ще 91-му...
показати весь коментар
10.09.2025 08:03 Відповісти
Чому всі в коментах накинулися на Польщу? Не вони, а на них напали і напала терористична росія. Чому радіють українці, що ворог б'є по нашому партнеру, через територію якого нам поставляють зброю? Ви бажаєте, щоб поляки зупинили поставки нам зброї і щоб в них ще було тихо без шахедів? Чи вимагають вступити у відкриту війну з росією? Звичайно вони не вступлять у війну, не бажають, щоб ракети нищили їх міста.Забулися, що в Польщі знайшли прихисток тисячі наших громадян?
показати весь коментар
10.09.2025 07:58 Відповісти
Територію суверенної країни обстрілює інша країна? Я не зовсім розумію про що ви? Радите Польщі втертися та далі обтікати? То вони так і зроблять,не переживайте.
показати весь коментар
10.09.2025 08:06 Відповісти
Польща розбереться, що їй робити. Нарід 73% вже радив Найвєлічайшому з 2019 року всі гроші вкладати в асфальт і знищувати оборонні замовлення, системи ППО, ракети ті і всю армію. Немає нам що радити полякам, коли самі замість ракет виробляли асфальт, замість літаків і ракет - купували асфальтоукладчики. В нас ворог один - росія. Я вдячний Польщі за величезну допомогу грошима, зброєю в за те, що приютили мільйони наших громадян, що через їх країну до нас поступає в е необхідне.
показати весь коментар
10.09.2025 08:24 Відповісти
"Я вдячний Польщі ... ... за те, що приютили мільйони наших громадян"

Польща витратила на наших громадян:
40,3 млрд. зл. = 10,9 млрд $

Наші громадяни принесли в економіку Польщі:
328,6 млрд. зл = 88,7 млрд $
показати весь коментар
10.09.2025 08:31 Відповісти
А дякунам аби дякувати. А за що-неважливо.
показати весь коментар
10.09.2025 08:43 Відповісти
Ніхто нічого їм не радить,тому що вони ні чорта толкового не зроблять. Розберуться вони максимум з тим, що їм виразити-занепокоєння чи стурбованість.
показати весь коментар
10.09.2025 08:49 Відповісти
Дядя, польща виступає на боці московії
показати весь коментар
10.09.2025 08:06 Відповісти
Олень ординський? Кидай клаву та в ліс, гон почався. А ти тут. Всіх самиць без тебе пере***ть.
показати весь коментар
10.09.2025 08:10 Відповісти
Не забули, як поляки використали з вигодою такий людський ресурс ,в той же час постійно перешкоджаючи Україні.
показати весь коментар
10.09.2025 08:09 Відповісти
До чого тут все те, що ти написав? Мова йде про повну безхребетність НАТО, над яким куйло вже відкрито насміхається.

"Звичайно вони не вступлять у війну, не бажають, щоб ракети нищили їх міста"

Тобто, ми вступили у війну, бо забажали, щоб кацапські ракети нищили наші міста? За твоєю логікою треба було відразу підписати Стамбул?
показати весь коментар
10.09.2025 08:09 Відповісти
BBC
Зранку польське командування підтвердило, що в небі Польщі цієї ночі в ході "безпрецедентного за масштабами порушення повітряного простору" збили кілька російських безпілотників.
Загалом моніторингові канали пишуть про близько 10 дронів, які залетіли в Польщу.
Вже після 7 години ранку останні шахеди атакували Луцьк, а один з них, за даними моніторингових каналів, знову попрямував у Польщу.
показати весь коментар
10.09.2025 08:01 Відповісти
І яка буде відповідь? Як завжди, поляки перекриють пункт пропуску на українському кордоні?
показати весь коментар
10.09.2025 08:02 Відповісти
У поляків є ресурси для відповіді.
Польський уряд розраховує на місце в "Групі 20" провідних економік світу після оголошення прем'єр-міністра країни Дональда Туска про те, що
ВВП Польщі тепер перевищує один трильйон доларів.
Польща звернулася до Сполучених Штатів, які в 2026 році будуть головувати в "Групі 20" (G20, "великій двадцятці") з проханням надати їй запрошення в G20.
показати весь коментар
10.09.2025 08:06 Відповісти
Тобто, яка буде відповідь?
показати весь коментар
10.09.2025 08:10 Відповісти
Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства».
Офіційна Польща не називає росіян, не ідентифікує дрони. Мовчать поки.
показати весь коментар
10.09.2025 08:04 Відповісти
Знову та проклята невизначенність
показати весь коментар
10.09.2025 08:16 Відповісти
Фермерів викличте. Нехай кордони перекривають від шахедів
показати весь коментар
10.09.2025 08:10 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 08:11 Відповісти
Коли Україна у початку війни просила допомоги.кричали.що їх втягують у війну.Тепер Шахеди у них.І це початок.Путлер борзіє...
показати весь коментар
10.09.2025 08:12 Відповісти
Польща оголошує стан підвищеної готовності для тероборони
показати весь коментар
10.09.2025 08:16 Відповісти
ALERT GOTOWOŚCI WOT
W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy WOT. Żołnierze WOT mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa: do 6 h w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim, do 12 h w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, w czasie krótszym niż 24h wezwanie w pozostałych województwach nie jest planowane. Prosimy o zachowanie spokoju oraz przekazywanie tylko komunikatów wojska i służb państwowych. W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów prosimy nie podchodzić do nich i poinformować policję.
показати весь коментар
10.09.2025 08:18 Відповісти
Оперативне командування ЗС

В результаті сьогоднішнього нападу Російської Федерації на територію України відбулося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об'єктами типу дрон. Цей акт агресії, який створив реальну загрозу безпеці наших громадян.

За наказом Оперативного командування ЗСП негайно було запущено оборонні процедури.

Польські та союзні засоби спостереження за допомогою засобів радіолокації відстежували кілька об'єктів, а щодо тих, які могли становити загрозу, командувач оперативного командування ЗС прийняв рішення про їх нейтралізаціїю Частина дронів, які вторглися в наш повітряний простір, була збита. Триває пошук і локалізація місць можливого падіння цих об'єктів.

Оперативне командування ЗСР моніторить поточну ситуацію, а польські та союзні сили і засоби залишаються в повній готовності до подальших дій.

показати весь коментар
10.09.2025 08:18 Відповісти
Цієї ночі Росія масово атакувала вже не тільки Україну, але й Польщу. Після відсутності реакції на попередні поодинокі удари дронів, тепер по Польщі запустили вже близько десятка. Z-канали написали, що атака була спрямована проти Жешува.

У Польщі підтвердили, що збили близько 10 російських БПЛА і заявили про безпрецедентне порушення свого повітряного простору.
показати весь коментар
10.09.2025 08:25 Відповісти
Повідомляється, що в Цеханові, на вулиці Шленській, невідомий предмет впав на вулицю. На місце падіння прибули озброєна поліція і військові вантажівки. «Схоже на уламки »Шахеда", - коментують місцеві ресурси.
показати весь коментар
10.09.2025 08:27 Відповісти
Польские храбрые летчики наверное показывали Шахедам плакаты "Спердоляйте домой!"
показати весь коментар
10.09.2025 08:18 Відповісти
Немита зупиниться тільки тоді, коли отримає ракетами по кремлю.
НАТА, де томагавки?
показати весь коментар
10.09.2025 08:19 Відповісти
Я це вже четвертий рік кажу. Ніякі санкції ще жодного маньяка не зупиняли і ніколи не зупинять. Тільки танки і ракети.
показати весь коментар
10.09.2025 08:25 Відповісти
Невже НАТО чимось полякам допомогло? Здивуйте мене!
показати весь коментар
10.09.2025 08:20 Відповісти
"хоробрі" поляки як і завжди обісрались.
На кацапів голос підіймати стрьомно, це ж не на українськіх жінок і дітей які бежалі від війни свою чорну ротяку роззявати...
показати весь коментар
10.09.2025 08:21 Відповісти
Чи вже треба починати консультації, чи ще зарано…, непростий буде день в НАТО…ще й Трамп буде стверджувати, як завжди, що вони помилилися…, з путіним в нього чудовий діалог…, путін його раз за разом посилає, але Трамп вірить, що з руснею можна домовитись…
показати весь коментар
10.09.2025 08:24 Відповісти
Трампон: Если бы я руководил НАТО, такого бы не случилось!
показати весь коментар
10.09.2025 08:44 Відповісти
Нічого не буде. Бо сама Польща не говорить що це були саме москальські повітряні цілі
показати весь коментар
10.09.2025 08:59 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 09:32 Відповісти
Рютте виказав глибоке занепокоєння!!!₴
показати весь коментар
10.09.2025 09:47 Відповісти
 
 