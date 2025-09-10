Туск вже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вже проінформував генерального секретаря НАТО Марка Рютте про поточну ситуацію та дії, які були вжиті проти російських об'єктів, що порушили повітряний простір Польщі.

Про це Туск повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми постійно підтримуємо контакт", - зауважив він.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей.