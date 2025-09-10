5 549 97
Туск вже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вже проінформував генерального секретаря НАТО Марка Рютте про поточну ситуацію та дії, які були вжиті проти російських об'єктів, що порушили повітряний простір Польщі.
Про це Туск повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми постійно підтримуємо контакт", - зауважив він.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей.
"російські шахеди в нашому просторі, на нашій території, перекриті аеропорти"
НАТО: "
зрозуміли, викреслюємо вас з альянсу"
Українці добре знають,як виглядає справжній напад.
Польща і НАТО повинні розуміти,що їх « прощупывают».
Розкажи це тим, хто перекриває український кордон, та тим, кому саме зараз приперло розкопувати могили.
і при цьому в них НАВІТЬ НЕМА НІЯКОЇ ВІЙНИ!!!!
перед хумусом трампоїди не розсилали "червоних доріжок" ...поки-що...
ось тому різні Косиняки-Камиші "імітують бурхливу діяльність"...
До речі....
знаєте чому польське ППО не працювало? бо до Вісли ще не Польща, а після - вже не Польща
Польський уряд збирає екстрене засідання на 8 ранку
А для чого? Який сенс?
Поки не буде прямих військових дій.
Будуть мовчки збивати, хоч і по 10 ракет кожного разу. Орки скажуть що то не вони чи випадково.
Така реальність, ніхто за нас воювати не буде.
А ще краще в 1991 додавить.
Польща витратила на наших громадян:
40,3 млрд. зл. = 10,9 млрд $
Наші громадяни принесли в економіку Польщі:
328,6 млрд. зл = 88,7 млрд $
"Звичайно вони не вступлять у війну, не бажають, щоб ракети нищили їх міста"
Тобто, ми вступили у війну, бо забажали, щоб кацапські ракети нищили наші міста? За твоєю логікою треба було відразу підписати Стамбул?
Зранку польське командування підтвердило, що в небі Польщі цієї ночі в ході "безпрецедентного за масштабами порушення повітряного простору" збили кілька російських безпілотників.
Загалом моніторингові канали пишуть про близько 10 дронів, які залетіли в Польщу.
Вже після 7 години ранку останні шахеди атакували Луцьк, а один з них, за даними моніторингових каналів, знову попрямував у Польщу.
Польський уряд розраховує на місце в "Групі 20" провідних економік світу після оголошення прем'єр-міністра країни Дональда Туска про те, що
ВВП Польщі тепер перевищує один трильйон доларів.
Польща звернулася до Сполучених Штатів, які в 2026 році будуть головувати в "Групі 20" (G20, "великій двадцятці") з проханням надати їй запрошення в G20.
Офіційна Польща не називає росіян, не ідентифікує дрони. Мовчать поки.
W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy WOT. Żołnierze WOT mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa: do 6 h w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim, do 12 h w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, w czasie krótszym niż 24h wezwanie w pozostałych województwach nie jest planowane. Prosimy o zachowanie spokoju oraz przekazywanie tylko komunikatów wojska i służb państwowych. W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów prosimy nie podchodzić do nich i poinformować policję.
В результаті сьогоднішнього нападу Російської Федерації на територію України відбулося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об'єктами типу дрон. Цей акт агресії, який створив реальну загрозу безпеці наших громадян.
За наказом Оперативного командування ЗСП негайно було запущено оборонні процедури.
Польські та союзні засоби спостереження за допомогою засобів радіолокації відстежували кілька об'єктів, а щодо тих, які могли становити загрозу, командувач оперативного командування ЗС прийняв рішення про їх нейтралізаціїю Частина дронів, які вторглися в наш повітряний простір, була збита. Триває пошук і локалізація місць можливого падіння цих об'єктів.
Оперативне командування ЗСР моніторить поточну ситуацію, а польські та союзні сили і засоби залишаються в повній готовності до подальших дій.
У Польщі підтвердили, що збили близько 10 російських БПЛА і заявили про безпрецедентне порушення свого повітряного простору.
НАТА, де томагавки?
На кацапів голос підіймати стрьомно, це ж не на українськіх жінок і дітей які бежалі від війни свою чорну ротяку роззявати...