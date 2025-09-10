Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі через заліт "шахедів"
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вже скликав екстрене засідання уряду Польщі через заліт на територію країни російських ударних дронів під час нічної атаки на Україну.
Про це повідомив у соцмережі Х прессекретар польського уряду Адам Шлапка, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі Туск зустрічається з міністрами, відповідальними за державну безпеку.
"Прем'єр-міністр скликав екстрене засідання Ради міністрів на 8:00 ранку (9:00 за Києвом. - Ред.)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.
"Бєлгород ма бичь зніщьони" - Дональд Туск
1. викликати посла рф та вручити ноту протесту?
2. Звінуватити Україну яка начебто хоче втягнути польшу до війни ?
Я ні на що не натякаю , але все ж .
Польський уряд розраховує на місце в "Групі 20" провідних економік світу після оголошення прем'єр-міністра країни Дональда Туска про те, що
ВВП Польщі тепер перевищує один трильйон доларів.
Польща звернулася до Сполучених Штатів, які в 2026 році будуть головувати в "Групі 20" (G20, "великій двадцятці") з проханням надати їй запрошення в G20.
то там серьйозні дядьки висловлять серйозне занепокоєння.
Бобер курва!
Jeszcze Polska nie zginęła но дала вже душок.
Які ж ці поляки сцикливі та нікчемні.
Так в кожній правовій державі
Як літак під смоленськом сам впав, як ракети які вже залітали до Польщі були українськими.
Шо ви мені хочете довести? Що полякам та польській владі не сцикотно казати правду? Та весь світ знає, що вони найбільші сцикуни. Ще Черчіль називав їх гієнами Європи. Заспокойтесь , полякам не потрібен безкоштовний адвокат на Цензорі.
Вже мабуть і гроші ***** їм на карточки скинув .
********,нах...
НАТО виразить стурбованість, ляхи здриснуть в Іспанію.
У кментах немає ЖОДНОГО польського прапорця!
Пшеки, агов! Ви є? Чи побігли штанці міняти?
Тай часу немає, зараз визначаємо з місцем для поховання москалів, хоча я пропоную кремації, менше клопоту, і більше зиску.....
Визначаєтеся з місцем поховання москалів?
Ню-ню...
Москалі такой поблеми не мають.
Крч, не займайтеся самолікуванням, не винаходьте ровера...
Робіть, як ЗСУ.
Другухвуйлу
та зупинить 9 війну!!!
За тиждень знову
залетять дрони...
........
трампон зупинить 10 війну!!
.
Де-юре - это нападение на страну НАТО и должна быть активирована ст. 5 Устава НАТО. То есть, я, как и вы все, за это.
Но по факту (просто делюсь с вами тем, что знаю на сегодня) об активации ст. 5 речи не идет. Не идет речи и об активации ст. 4 (консультации в случае угрозы). Это называется политическая и военная целесообразность. Активация ст. 5 должна вести к войне НАТО с Россией, а это не входит в концепцию «миротворца» Трампа.
Поэтому я рассчитываю на то, что атака на Польшу приведет к усилению помощи Украине и к усилению санкций против России. И да, Польша сбивает шахеды.
ps: Польша - хороший союзник и поставила более 20 пакетов оружия Украине с начала войны (те же танки и самолеты критически помогли Украине). Поэтому не разделяю желания послать Польшу, несмотря на все исторические моменты между Польшей и Украиной. Послать Польшу предлагают те же, кто недавно призывал послать нахер Трампа. С кем останется Украина, если всех послать?