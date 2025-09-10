Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі через заліт "шахедів"

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вже скликав екстрене засідання уряду Польщі через заліт на територію країни російських ударних дронів під час нічної атаки на Україну.

Про це повідомив у соцмережі Х прессекретар польського уряду Адам Шлапка, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі Туск зустрічається з міністрами, відповідальними за державну безпеку.

"Прем'єр-міністр скликав екстрене засідання Ради міністрів на 8:00 ранку (9:00 за Києвом. - Ред.)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.