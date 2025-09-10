УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі через заліт "шахедів"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вже скликав екстрене засідання уряду Польщі через заліт на територію країни російських ударних дронів під час нічної атаки на Україну.

Про це повідомив у соцмережі Х прессекретар польського уряду Адам Шлапка, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі Туск зустрічається з міністрами, відповідальними за державну безпеку.

"Прем'єр-міністр скликав екстрене засідання Ради міністрів на 8:00 ранку (9:00 за Києвом. - Ред.)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Польща закриває кордон із Білоруссю на тлі навчань "Захід-2025", - Туск

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

+26
10.09.2025 08:26 Відповісти
+21
Журналісти помітили одну невеличку деталь , Туск ще й досі не сказав чиї дрони сьогодні порушили повітряний простір Польщі .
Я ні на що не натякаю , але все ж .
10.09.2025 08:31 Відповісти
+20
10.09.2025 08:30 Відповісти
Польскі гусари завдають удар у відповідь.

"Бєлгород ма бичь зніщьони" - Дональд Туск
10.09.2025 08:25 Відповісти
І шо,і всьо
10.09.2025 08:25 Відповісти
10.09.2025 08:26 Відповісти
а так і буде,а попереду здадуть прибалтів
10.09.2025 08:33 Відповісти
Егор Кузнецов , ei ti , pribalt .Pa ipalniku nihochesh , ot balticev ?
10.09.2025 08:59 Відповісти
я винен в тому що ви в союзі з державами які заради своїх інтересів на легкому диханні від вас позбавляться??ок,приїджай до мене зарядиш мені від усього мозком збудженого прибалтийського населення,хоча для тебе краще відкрити очі
10.09.2025 09:03 Відповісти
Щоб що ?

1. викликати посла рф та вручити ноту протесту?
2. Звінуватити Україну яка начебто хоче втягнути польшу до війни ?
10.09.2025 08:27 Відповісти
віддали послу купу чорних нічних свіженьких чемодаників,так би мовити виразили свої занепокоїння
10.09.2025 08:36 Відповісти
Це Дуда так сказав. Абсолютно ганебний вислив. Україна просила допомоги, це не є втягуваннм у війну. І номальні сусіди мають допомогати, спочатку поляки дійсно допомагали.
10.09.2025 08:41 Відповісти
Дозволять фермерам блокувати кордон з Україною щоб нічого не залітало
10.09.2025 08:44 Відповісти
Рашка прощупує
10.09.2025 08:29 Відповісти
День Великого прання
10.09.2025 08:36 Відповісти
показати весь коментар
Патужно стурботяться мабуть
10.09.2025 08:30 Відповісти
Польские храбрые летчики наверное показывали Шахедам плакаты "Спердоляйте домой!"
10.09.2025 08:31 Відповісти
Журналісти помітили одну невеличку деталь , Туск ще й досі не сказав чиї дрони сьогодні порушили повітряний простір Польщі .
Я ні на що не натякаю , але все ж .
10.09.2025 08:31 Відповісти
І Навроцький ані слова про росію.
10.09.2025 08:37 Відповісти
Навроцькому ніколи , він розпаковує речі в новому-старому кабінеті в Лондоні .
10.09.2025 08:57 Відповісти
і не скаже,бо то прямим текстом об'явити когось у нападі....це ж не нам штрикати в спину
10.09.2025 08:38 Відповісти
Та сторона...схоже?
10.09.2025 08:47 Відповісти
Пшеки засунуть свої язики у свої дупи і будуть мовчки відсмоктувати. Бо вони сильні проти України! А от проти росії - всираються, перепрошую, до рідкого поносу!
10.09.2025 08:33 Відповісти
Єще Польська не зґінела...
10.09.2025 08:33 Відповісти
У поляків є ресурси для відповіді.

Польський уряд розраховує на місце в "Групі 20" провідних економік світу після оголошення прем'єр-міністра країни Дональда Туска про те, що
ВВП Польщі тепер перевищує один трильйон доларів.
Польща звернулася до Сполучених Штатів, які в 2026 році будуть головувати в "Групі 20" (G20, "великій двадцятці") з проханням надати їй запрошення в G20.
10.09.2025 08:34 Відповісти
Які ж люди податків накидати Польші, що так рвонула вперед?
10.09.2025 08:44 Відповісти
Польща підривається - правильно - вчаться на Україні яка проморгала 2022 рік
10.09.2025 08:35 Відповісти
Проморгала з 14 року.
10.09.2025 08:55 Відповісти
та ти що прям екстренно!!!!
то там серьйозні дядьки висловлять серйозне занепокоєння.
Бобер курва!
10.09.2025 08:36 Відповісти
10.09.2025 09:12 Відповісти
Облишті ці зайві рухи, панове, все одно ви не приймите ріщення шось збивати над Польшею, я вже не кажу про те шо ттх зрк тощо дозволяють сбивати цілі і над Украхною з вашой теріторіх але ви цього не будите робити навіть як шо воно буде складати для вас 100% загрозу.
Jeszcze Polska nie zginęła но дала вже душок.
10.09.2025 08:36 Відповісти
Якби я був президентом, то невідомі бпла, ніколи б не залетіли на терріторію Польші! (с)
10.09.2025 08:37 Відповісти
Зібрали б краще Ставку. З бубачкой на чолі.
10.09.2025 08:37 Відповісти
Туск сів на рідкий стул та навіть не сказав чиї це шахєди так оборзіли.
Які ж ці поляки сцикливі та нікчемні.
10.09.2025 08:37 Відповісти
Він і не скаже, поки не буде експертного висновку.
Так в кожній правовій державі
10.09.2025 08:43 Відповісти
Після експертного висновку ці шахеди визнають українськими.
Як літак під смоленськом сам впав, як ракети які вже залітали до Польщі були українськими.
10.09.2025 08:56 Відповісти
Тоді Туск так буде називати, посилаючись на відповідний висновок
10.09.2025 09:08 Відповісти
Відповідний висновок Туск сам надрукує експертам.
Шо ви мені хочете довести? Що полякам та польській владі не сцикотно казати правду? Та весь світ знає, що вони найбільші сцикуни. Ще Черчіль називав їх гієнами Європи. Заспокойтесь , полякам не потрібен безкоштовний адвокат на Цензорі.
10.09.2025 09:19 Відповісти
Впевнений зараз в Польщі почнеться гавкіт різного фашистського лайна типу Конфедерації що це не їхня війна і потрібно перестати Польщі бути хабом з поставки зброї .
Вже мабуть і гроші ***** їм на карточки скинув .
10.09.2025 08:38 Відповісти
де бойовий президент Польщі ? Туск хоч щось робить .
10.09.2025 08:38 Відповісти
Idź do diabła
********,нах...
10.09.2025 08:38 Відповісти
рф не нападе на польшу, поки не розбереться з Україною
10.09.2025 08:39 Відповісти
Трумп з бункера вже мабуть готує потужну промову.
10.09.2025 08:40 Відповісти
І,мабуть,вже готовий віддати Аляску,щоби не ескалювати.
10.09.2025 08:42 Відповісти
10.09.2025 08:40 Відповісти
Якраз шукаю роботу
10.09.2025 08:47 Відповісти
А что скажет товарищ Рютте?
10.09.2025 08:42 Відповісти
пшеки ссикуни! і це з"їдять!
10.09.2025 08:43 Відповісти
на заседание всем приходить со своими ПАМПЕРСАМИ !!!
10.09.2025 08:44 Відповісти
Поляки не здатні воювати з Путіним, бо усе ще воюють з Бандерою!
10.09.2025 08:44 Відповісти
та це ж Україна хоче польщу втягнути у війну вже так говорили поляки
10.09.2025 08:47 Відповісти
Ще хай визвуть посла параши на килим. Поржемо разом
10.09.2025 08:50 Відповісти
Сувальський коридор і пару воєводств пукін реально забере собі за три дні!

НАТО виразить стурбованість, ляхи здриснуть в Іспанію.
10.09.2025 08:50 Відповісти
Ляхи здристнуть у Португалію. Вони там нерухомість скуповували.
10.09.2025 08:57 Відповісти
Нічого не буде. Бо сама Польща не говорить що це були саме москальські повітряні цілі
10.09.2025 08:58 Відповісти
Помітили?
У кментах немає ЖОДНОГО польського прапорця!
Пшеки, агов! Ви є? Чи побігли штанці міняти?
10.09.2025 08:59 Відповісти
Та тут ми, просто важко щось добавити, більшість коментарів всі по суті, залишається лише підтримувати...
Тай часу немає, зараз визначаємо з місцем для поховання москалів, хоча я пропоную кремації, менше клопоту, і більше зиску.....
10.09.2025 09:15 Відповісти
Ви що, такі перфекціоністи?
Визначаєтеся з місцем поховання москалів?
Ню-ню...
Москалі такой поблеми не мають.
Крч, не займайтеся самолікуванням, не винаходьте ровера...
Робіть, як ЗСУ.
10.09.2025 09:27 Відповісти
сьогодні Трампон зазвонить
Другухвуйлу
та зупинить 9 війну!!!
За тиждень знову
залетять дрони...
........
трампон зупинить 10 війну!!
10.09.2025 09:11 Відповісти
Просили ***** - прийти і навести порядок . ? От він і прийшов .
.
10.09.2025 09:12 Відповісти
Бойові рольники *****!
10.09.2025 09:20 Відповісти
Ну а шо його дsдо мав ферму і трактора ( до другої війни ) , батько мав ферму і трактора ( совок ) і він має ферму і трактора - для його сімї ніц не змінилося . В Польщі такого трешу як в нас на селах не було - а якби було то за такий плакат його його ж колеги порвали би кацапський прапор .
10.09.2025 09:33 Відповісти
Та да ,треба ж домовлятися ,ради миру віддайте що він хоче щоб люди не гинули, як вчить Донні.
10.09.2025 09:36 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/ataka-na-polshu/ Олег Пономарь:
Де-юре - это нападение на страну НАТО и должна быть активирована ст. 5 Устава НАТО. То есть, я, как и вы все, за это.
Но по факту (просто делюсь с вами тем, что знаю на сегодня) об активации ст. 5 речи не идет. Не идет речи и об активации ст. 4 (консультации в случае угрозы). Это называется политическая и военная целесообразность. Активация ст. 5 должна вести к войне НАТО с Россией, а это не входит в концепцию «миротворца» Трампа.
Поэтому я рассчитываю на то, что атака на Польшу приведет к усилению помощи Украине и к усилению санкций против России. И да, Польша сбивает шахеды.

ps: Польша - хороший союзник и поставила более 20 пакетов оружия Украине с начала войны (те же танки и самолеты критически помогли Украине). Поэтому не разделяю желания послать Польшу, несмотря на все исторические моменты между Польшей и Украиной. Послать Польшу предлагают те же, кто недавно призывал послать нахер Трампа. С кем останется Украина, если всех послать?
10.09.2025 09:38 Відповісти
 
 