Російський "шахед" влучив у будинок у Польщі: ніхто не постраждав. ФОТОрепортаж
Російський безпілотник впав на житловий будинок у польському селі Вирики-Воля (Влодавський повіт Люблінського воєводства).
Про це пише PolsatNews, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок цього було пошкоджено дах будинку та автомобіль.
У службах заявили, що ніхто не постраждав.
"У місті Вирики стався інцидент, в результаті якого було пошкоджено житловий будинок. Ми ще не знаємо точних деталей; ми не знаємо, чи це був сам дрон, який упав на будівлю та пошкодив дах і стелю , чи це були уламки дрона", - сказав староста Володавського повіту Маріуш Занько.
"Наскільки я розумію від мешканців, люди чули вибух, а також бачили польські винищувачі. Ситуація досить складна та тривожна; серед мешканців справді існує велике занепокоєння", - додав він.
Згодом депутат Сейму Польщі Даріуш Стефанюк оприлюднив фото наслідків падіння російського шахеда.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.
Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.
є надія, що фіни справжні нащадки своїх пращурів
Потому что её гарант это беззубое НАТО которое может только ср@ть под себя .
Хіба поляці самі не запрошували "розібратися" з польським урядом, таке собі "путєн ввєді" на польський гоноровий лад?
Поляк розмістив на своєму тракторі банер з надписом: "Путіне, розберися з Україною та Брюсселем і нашими правителями".
блокуйте фури і надалі
певно, їх рівень - наприклад, віддубасити українських біженців, дівча чи хлопця, особливо, коли "гонорові" вдесятьох проти пари українців..
P.S. Але ми добро не забуваємо - Ви нас прихистили у 2022. Тому якщо війна прийде до Вас, їдьте в Україну - дах над головою організуємо, куском хліба поділимося.
P.P.S. А може це попередження Польщі від росіян, що "ми скоро знову стартуємо на Київ, дивіться, не втручайтеся, а то ми готові лупашити і по вас". І таке не можна виключити.