Російський "шахед" влучив у будинок у Польщі: ніхто не постраждав. ФОТОрепортаж

Російський безпілотник впав на житловий будинок у польському селі Вирики-Воля (Влодавський повіт Люблінського воєводства).

Про це пише PolsatNews, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок цього було пошкоджено дах будинку та автомобіль.

У службах заявили, що ніхто не постраждав.

Шахед влучив у будинок в Польщі в ніч на 10 вересня

"У місті Вирики стався інцидент, в результаті якого було пошкоджено житловий будинок. Ми ще не знаємо точних деталей; ми не знаємо, чи це був сам дрон, який упав на будівлю та пошкодив дах і стелю , чи це були уламки дрона", - сказав староста Володавського повіту Маріуш Занько.

"Наскільки я розумію від мешканців, люди чули вибух, а також бачили польські винищувачі. Ситуація досить складна та тривожна; серед мешканців справді існує велике занепокоєння", - додав він.

Згодом депутат Сейму Польщі Даріуш Стефанюк оприлюднив фото наслідків падіння російського шахеда.

Шахед влучив у будинок в Польщі в ніч на 10 вересня
Шахед влучив у будинок в Польщі в ніч на 10 вересня
Шахед влучив у будинок в Польщі в ніч на 10 вересня
Шахед влучив у будинок в Польщі в ніч на 10 вересня
Шахед влучив у будинок в Польщі в ніч на 10 вересня
Шахед влучив у будинок в Польщі в ніч на 10 вересня
Шахед влучив у будинок в Польщі в ніч на 10 вересня

Також читайте: Всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито: допомогла авіація Нідерландів та НАТО, - ОК ЗС країни

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

Читайте також: Військових ТРО Польщі закликали бути готовими до виклику

Топ коментарі
+35
Якщо реакція на це буде, як у слимаків, то можна чекати і російські ракети, через деякий час, над Берліном.
показати весь коментар
10.09.2025 09:35 Відповісти
+30
Не здивуюсь якщо звинуватять Україну
показати весь коментар
10.09.2025 09:35 Відповісти
+24
Головне,шо є велике занепокоєння
показати весь коментар
10.09.2025 09:35 Відповісти
Не здивуюсь якщо звинуватять Україну
показати весь коментар
10.09.2025 09:35 Відповісти
От тепер хотілось би подивитись на реакцію поляків на слова Трампа приблизно такі - володимир путін мій друг у нас гарні відносини , та нехай ще трохи пограється в війнушку ще з поляками - я поважаю президента Нвроцькогоавроцького він мій друг, я його недавно зустрічав з почестями у своєму кабінеті а-ля ПШОНКА-СТАЙЛ . Нехай і він ще пограється з моїм другом Владіміром , бо міністерство оборони Польщі саме під його керівництвом ...
показати весь коментар
10.09.2025 09:52 Відповісти
Коли малі діти в пєсочніци *********, нада дать їм час шоб один другому виколов око
показати весь коментар
10.09.2025 10:09 Відповісти
Головне,шо є велике занепокоєння
показати весь коментар
10.09.2025 09:35 Відповісти
Якщо реакція на це буде, як у слимаків, то можна чекати і російські ракети, через деякий час, над Берліном.
показати весь коментар
10.09.2025 09:35 Відповісти
Та яка там реакція? Написали ж: ніхто не постраждав. Минулого разу двоє селян загинуло і то нічого не було. А цього разу тим більше не буде. Дах якоїсь хатинки... Це якби пів Варшави кацапи зруйнували та чоловік 200 вбили, то ще може. І то не факт...
показати весь коментар
10.09.2025 09:41 Відповісти
Так цей раз залетіло вже більше шахедів, ніж попередній. З кожним разом росіяни можуть збільшувати кількість. Відповідно і наслідки можуть бути більш трагічні.
показати весь коментар
10.09.2025 09:45 Відповісти
Вже були ракети, із загиблими і шо? Мняли, мняли, в підсумку-це українське ППО! 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 СЦИКУНИ
показати весь коментар
10.09.2025 10:13 Відповісти
Українського ппо може тепер стати набагато менше, бо тепер європейці будуть постачати більше ппо для Польщі, якщо не буде жорсткої реакції від НАТО. І це для нас набагато серйозніші наслідки, у вигляді зупинки допомоги від НАТО, яку вони будуть лишати у себе.
показати весь коментар
10.09.2025 10:56 Відповісти
Реакція буде, знову заблокують кордон з Україною...
показати весь коментар
10.09.2025 12:04 Відповісти
Так - поляки на стрьомі
показати весь коментар
10.09.2025 09:35 Відповісти
не буде реакції сьогодні на шахеди, завтра полетять ракети
показати весь коментар
10.09.2025 09:36 Відповісти
Ну, що - пора "рольникам" піднімать вереск, стосовно того, що "шахєди" летять до них, бо українці мириться не хочуть...
показати весь коментар
10.09.2025 09:37 Відповісти
Хай ще пару раз прилетить, то так і буде.
показати весь коментар
10.09.2025 09:42 Відповісти
Чека, власне, не довго. На днях буде масований ракетний обстріл з тушок. Ну і шахеди само собою
показати весь коментар
10.09.2025 10:10 Відповісти
Мирні москальські дрони летіли на нове місце базування в калінінград, нікого не чіпали, що за паніка здійнялась ))
показати весь коментар
10.09.2025 09:48 Відповісти
Навіть вікна цілі. Русня зовсім розучилася робити дрони.
показати весь коментар
10.09.2025 09:37 Відповісти
польські дрони у відповідь на окупований Королевець/Кьонігсберг будуть?
показати весь коментар
10.09.2025 09:37 Відповісти
Добре що поки ніхто з людей не постраждав але якщо польске військо разом з НАТО будуть продовжувати жувати соплі то жертви обов'язково з'являться,бо це лише початок...
показати весь коментар
10.09.2025 09:37 Відповісти
Прощупують Польщу. Потім полетить далі, на німців, в Чехію залетить. Наряду з цим, Прибалтика буде ловити комариків. І все це буде відбуватись під велику стурбованість ООН і альянсу НАТО.
показати весь коментар
10.09.2025 09:38 Відповісти
на черзі у кацапів Фінляндія та країни Балтії
є надія, що фіни справжні нащадки своїх пращурів
показати весь коментар
10.09.2025 09:40 Відповісти
На фінів орки не полізуть, там розмова буде коротка.
показати весь коментар
10.09.2025 09:44 Відповісти
не факт, оно алкодімон щодня фінляндію знищує та вже тиждень втуляє, шо замалі репарації фіни кацапам виплатили, тре фінів знов нагнути - не просто так ці теревені, ще й підарка картаполова підключили - готують підгрунтя
показати весь коментар
10.09.2025 09:47 Відповісти
Та ні. Ти ж не думаєш, що заради фінів НАТО вступить у війну? Отож. Фіни теж це розуміють. Тому навряд чи ризикнуть.
показати весь коментар
10.09.2025 09:45 Відповісти
звісно ні, десь у 23 чи то 24 з цього приводу вже були заяви з боку посадвців Штатів та НАТО, що вірогідно Фінляндія самостійно буде протистояти **********, а НАТО лише буде надавати військову допомогу
показати весь коментар
10.09.2025 09:48 Відповісти
Це вде казус Беллі чи ще ні? Аааа, поляки, не переймайтесь, воно якось саме розсмокчется. Поиім ваш Кароль зустринится з ****** десь посередині і загляне йому у очко. Можливо, навіть десь там у глибинах очка *****, поьачит мир. Zе досвідом поділится.
показати весь коментар
10.09.2025 09:38 Відповісти
Ось і Європа пожинає плоди мовчазної поведінки, коли московія окупувала Крим, зараз кацабня б'є по Польші, Румунії - відсутня реакція , що приведе до того, що в якомусь місці , як гупне , то вже буде пізно. Тому на речі потрібно дивитись тверезо і казати на біле-біле, а на чорне-чорне. І не тільки Європейцям , а й гамедриканцям, а не заігрувати з ростерористами.
показати весь коментар
10.09.2025 09:39 Відповісти
терміново потрібно розіграти карту "валинської рєзні", підігнати "фермерів" під кордон, ну і ще якусь пакость Україні зробити.
показати весь коментар
10.09.2025 09:39 Відповісти
Ну в цьому є щось і позитивне,можливо тепер дойде пшекам і всім іншим,що УКРАЇНА--це їхній ЩИТ і потрібно не палки в колеса ставити,а останню сорочку віддавати,щоб ця УКРАЇНА ВИСТОЯЛА!!!!
показати весь коментар
10.09.2025 09:39 Відповісти
Не дойде, пшаки тупі, як кацапи. Адекватні люди не блокували-би кордон з Україною, яка їх, дебілів, захищає. А всі поставки радянської зброї від пшаків - вони просто віддають те, ща списують. Криворукі, що тут скажеш, тому що в умілих руках, в ЗСУ, і палка стріляє.
показати весь коментар
10.09.2025 09:52 Відповісти
А -я-яй, яка трагедія. Жителі села порозбігалися по лісам і полям, ховаються від кацапів, а раптом прийдуть, а захистити можуть тільки ЗСУ. А ЗСУ не прийде, тому що кордон пшаки блокують.
показати весь коментар
10.09.2025 09:40 Відповісти
нічого страшного не трапилося, подумаєш дрон з вибухівкою аби не зерновози з України.
показати весь коментар
10.09.2025 09:40 Відповісти
Трамп стане в бойову стійку чи мимо вух?
показати весь коментар
10.09.2025 09:41 Відповісти
Вже було відео (в ТГ), де на пряме запитання журналістки щодо кацапських дронів у Польщі Трамп нічого не відповідає, сідаючи в автомобіль.
показати весь коментар
10.09.2025 10:49 Відповісти
"серед мешканців справді існує велике занепокоєння", - додав він". Головне в цій ситуації - не тримати занепокоєння в собі, потрібно його висловити. І все буде добре. )
показати весь коментар
10.09.2025 09:42 Відповісти
Та вже в польських чатах деякі сцикуни обережно запитують один одного " можливо це не російські дрони"? КУРВА!
показати весь коментар
10.09.2025 09:43 Відповісти
кацапня і запитує.
показати весь коментар
10.09.2025 10:01 Відповісти
Польша опять проглотит ?…
Потому что её гарант это беззубое НАТО которое может только ср@ть под себя .
показати весь коментар
10.09.2025 09:45 Відповісти
Да полетіли болванки без бк,подивитись реакцію!Реакції не буде,її не буде прилетить с БК діло часу!
показати весь коментар
10.09.2025 09:49 Відповісти
Хіба не до цього польські рольніки закликали друга )(уйла?
Хіба поляці самі не запрошували "розібратися" з польським урядом, таке собі "путєн ввєді" на польський гоноровий лад?
Поляк розмістив на своєму тракторі банер з надписом: "Путіне, розберися з Україною та Брюсселем і нашими правителями".
показати весь коментар
10.09.2025 09:50 Відповісти
Єто волинськая різня.
показати весь коментар
10.09.2025 09:50 Відповісти
Якщо Польща досі дипломатично мовчить про знищення путіним літака з польським урядом під Смоленськом у 2010 році то виходить - кацапи можуть з поляками робити все , що завгодно незважаючи, на те , що Польща в НАТО.. Це якесь совпадєніє, чи якийсь глобальний план ???
показати весь коментар
10.09.2025 09:51 Відповісти
Пшаки завжди такими були. Все на понтах. А коли доходить до діла, вони розбігаються як таргани.
показати весь коментар
10.09.2025 09:57 Відповісти
поляки, незабаром будуть ракети.
блокуйте фури і надалі
показати весь коментар
10.09.2025 09:59 Відповісти
5-та стаття НАТО поступово знецінюється до рівня Будапешського меморандуму і це закономірно.
показати весь коментар
10.09.2025 10:01 Відповісти
16 вересня 2025 року московити з бульбашами розпочнуть коло кордону Польші військові навчання де задіють 200 000 вояків і сотні одиниць бронетехніки . Щось схоже було в 2022 році.
показати весь коментар
10.09.2025 10:11 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 10:23 Відповісти
Осознание реальности приходит постепенно,украинцам перед вторжением местные мудрецы заливали в ушки - "русские тоже люди они не нападут" и "жрите шашлык войны не будет".
показати весь коментар
10.09.2025 10:14 Відповісти
шось розжирілі на європейсько-кацапських харчах блокіратори кордону Україна-Польща, матеріально стурбовані польські фраумери, не зовсім те блокують...
певно, їх рівень - наприклад, віддубасити українських біженців, дівча чи хлопця, особливо, коли "гонорові" вдесятьох проти пари українців..
показати весь коментар
10.09.2025 10:27 Відповісти
А где сам Шахед.
показати весь коментар
10.09.2025 10:40 Відповісти
російськи "інцидент" для польськіх імпотентів,польські народувцє де ви там ау-ау-ау
показати весь коментар
10.09.2025 10:49 Відповісти
Їм ніколи . Вони на розкопках .
показати весь коментар
10.09.2025 11:03 Відповісти
Я вам скажу що буде: скажуть так шахеди косапські, але "бандерівці" збили їх із сліда і вони (ракети тобто) бідні і нещасні полетіли на речьпосполиту. так що винуватий і пу і зе.
показати весь коментар
10.09.2025 11:13 Відповісти
Ну що, браття-поляки, Вас і навіть весь колективний Захід, більше ніж Вас, росіяни тестують на реальність застосування ст. 5 угоди про НАТО . . . І якщо військової відповіді від Заходу не буде, а її не буде (100%), то росіяни зрозуміють, що "клієнт готов, можно потихоньку шатать". Ваша страусина позиція і бажання гнати геть думки про неминучість війни ЄС - рф (насамперед на території Польщі) таки доведуть Вас до біди. Можливо навіть дуже швидко - он на днях військові навчання починаються у росіян з білорусами. Як то кажуть, ласкаво просимо в реальність . . .

P.S. Але ми добро не забуваємо - Ви нас прихистили у 2022. Тому якщо війна прийде до Вас, їдьте в Україну - дах над головою організуємо, куском хліба поділимося.

P.P.S. А може це попередження Польщі від росіян, що "ми скоро знову стартуємо на Київ, дивіться, не втручайтеся, а то ми готові лупашити і по вас". І таке не можна виключити.
показати весь коментар
10.09.2025 11:35 Відповісти
Перепрошую за грубість. Поляки витруть залишки і чекатимуть наступну фуру.
показати весь коментар
10.09.2025 12:01 Відповісти
Блокування поляками переходів на кордонах з Україною ніяк не завадило кацапським дронам залетіти в Польщу.
показати весь коментар
10.09.2025 12:42 Відповісти
 
 