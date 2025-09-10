Російський "шахед" влучив у будинок у Польщі: ніхто не постраждав. ФОТОрепортаж

Російський безпілотник впав на житловий будинок у польському селі Вирики-Воля (Влодавський повіт Люблінського воєводства).

Про це пише PolsatNews, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок цього було пошкоджено дах будинку та автомобіль.

У службах заявили, що ніхто не постраждав.

"У місті Вирики стався інцидент, в результаті якого було пошкоджено житловий будинок. Ми ще не знаємо точних деталей; ми не знаємо, чи це був сам дрон, який упав на будівлю та пошкодив дах і стелю , чи це були уламки дрона", - сказав староста Володавського повіту Маріуш Занько.

"Наскільки я розумію від мешканців, люди чули вибух, а також бачили польські винищувачі. Ситуація досить складна та тривожна; серед мешканців справді існує велике занепокоєння", - додав він.

Згодом депутат Сейму Польщі Даріуш Стефанюк оприлюднив фото наслідків падіння російського шахеда.















Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

