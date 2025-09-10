РУС
Новости Фото Шахеды залетели в Польшу
7 255 47

Российский "шахед" попал в дом в Польше: никто не пострадал. ФОТО

Российский беспилотник упал на жилой дом в польском селе Вырыки-Воля (Влодавский уезд Люблинского воеводства).

Об этом пишет PolsatNews, передает Цензор.НЕТ.

В результате этого была повреждена крыша дома и автомобиль.

В службах заявили, что никто не пострадал.

Шахид попал в дом в Польше в ночь на 10 сентября

"В городе Вырыки произошел инцидент, в результате которого был поврежден жилой дом. Мы еще не знаем точных деталей; мы не знаем, был ли это сам дрон, который упал на здание и повредил крышу и потолок, или это были обломки дрона", - сказал староста Володавского уезда Мариуш Занько.

"Насколько я понимаю от жителей, люди слышали взрыв, а также видели польские истребители. Ситуация достаточно сложная и тревожная; среди жителей действительно существует большое беспокойство", - добавил он.

Также читайте: Все залетевшие в Польшу "шахеды" сбиты: помогла авиация Нидерландов и НАТО, - ОК ВС страны

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

Читайте также: Военных ТРО Польши призвали быть готовыми к вызову

Польша (8663) Шахед (1446)
+29
Якщо реакція на це буде, як у слимаків, то можна чекати і російські ракети, через деякий час, над Берліном.
10.09.2025 09:35 Ответить
+22
Не здивуюсь якщо звинуватять Україну
10.09.2025 09:35 Ответить
+21
Головне,шо є велике занепокоєння
10.09.2025 09:35 Ответить
Не здивуюсь якщо звинуватять Україну
10.09.2025 09:35 Ответить
От тепер хотілось би подивитись на реакцію поляків на слова Трампа приблизно такі - володимир путін мій друг у нас гарні відносини , та нехай ще трохи пограється в війнушку ще з поляками - я поважаю президента Нвроцькогоавроцького він мій друг, я його недавно зустрічав з почестями у своєму кабінеті а-ля ПШОНКА-СТАЙЛ . Нехай і він ще пограється з моїм другом Владіміром , бо міністерство оборони Польщі саме під його керівництвом ...
10.09.2025 09:52 Ответить
Коли малі діти в пєсочніци *********, нада дать їм час шоб один другому виколов око
10.09.2025 10:09 Ответить
Головне,шо є велике занепокоєння
10.09.2025 09:35 Ответить
Якщо реакція на це буде, як у слимаків, то можна чекати і російські ракети, через деякий час, над Берліном.
10.09.2025 09:35 Ответить
Та яка там реакція? Написали ж: ніхто не постраждав. Минулого разу двоє селян загинуло і то нічого не було. А цього разу тим більше не буде. Дах якоїсь хатинки... Це якби пів Варшави кацапи зруйнували та чоловік 200 вбили, то ще може. І то не факт...
10.09.2025 09:41 Ответить
Так цей раз залетіло вже більше шахедів, ніж попередній. З кожним разом росіяни можуть збільшувати кількість. Відповідно і наслідки можуть бути більш трагічні.
10.09.2025 09:45 Ответить
Вже були ракети, із загиблими і шо? Мняли, мняли, в підсумку-це українське ППО! 🤬 🤬 🤬 🤬 🤬 СЦИКУНИ
10.09.2025 10:13 Ответить
Так - поляки на стрьомі
10.09.2025 09:35 Ответить
не буде реакції сьогодні на шахеди, завтра полетять ракети
10.09.2025 09:36 Ответить
Ну, що - пора "рольникам" піднімать вереск, стосовно того, що "шахєди" летять до них, бо українці мириться не хочуть...
10.09.2025 09:37 Ответить
Хай ще пару раз прилетить, то так і буде.
10.09.2025 09:42 Ответить
Чека, власне, не довго. На днях буде масований ракетний обстріл з тушок. Ну і шахеди само собою
10.09.2025 10:10 Ответить
Мирні москальські дрони летіли на нове місце базування в калінінград, нікого не чіпали, що за паніка здійнялась ))
10.09.2025 09:48 Ответить
Навіть вікна цілі. Русня зовсім розучилася робити дрони.
10.09.2025 09:37 Ответить
польські дрони у відповідь на окупований Королевець/Кьонігсберг будуть?
10.09.2025 09:37 Ответить
Добре що поки ніхто з людей не постраждав але якщо польске військо разом з НАТО будуть продовжувати жувати соплі то жертви обов'язково з'являться,бо це лише початок...
10.09.2025 09:37 Ответить
Прощупують Польщу. Потім полетить далі, на німців, в Чехію залетить. Наряду з цим, Прибалтика буде ловити комариків. І все це буде відбуватись під велику стурбованість ООН і альянсу НАТО.
10.09.2025 09:38 Ответить
на черзі у кацапів Фінляндія та країни Балтії
є надія, що фіни справжні нащадки своїх пращурів
10.09.2025 09:40 Ответить
На фінів орки не полізуть, там розмова буде коротка.
10.09.2025 09:44 Ответить
не факт, оно алкодімон щодня фінляндію знищує та вже тиждень втуляє, шо замалі репарації фіни кацапам виплатили, тре фінів знов нагнути - не просто так ці теревені, ще й підарка картаполова підключили - готують підгрунтя
10.09.2025 09:47 Ответить
Та ні. Ти ж не думаєш, що заради фінів НАТО вступить у війну? Отож. Фіни теж це розуміють. Тому навряд чи ризикнуть.
10.09.2025 09:45 Ответить
звісно ні, десь у 23 чи то 24 з цього приводу вже були заяви з боку посадвців Штатів та НАТО, що вірогідно Фінляндія самостійно буде протистояти **********, а НАТО лише буде надавати військову допомогу
10.09.2025 09:48 Ответить
Це вде казус Беллі чи ще ні? Аааа, поляки, не переймайтесь, воно якось саме розсмокчется. Поиім ваш Кароль зустринится з ****** десь посередині і загляне йому у очко. Можливо, навіть десь там у глибинах очка *****, поьачит мир. Zе досвідом поділится.
10.09.2025 09:38 Ответить
Ось і Європа пожинає плоди мовчазної поведінки, коли московія окупувала Крим, зараз кацабня б'є по Польші, Румунії - відсутня реакція , що приведе до того, що в якомусь місці , як гупне , то вже буде пізно. Тому на речі потрібно дивитись тверезо і казати на біле-біле, а на чорне-чорне. І не тільки Європейцям , а й гамедриканцям, а не заігрувати з ростерористами.
10.09.2025 09:39 Ответить
терміново потрібно розіграти карту "валинської рєзні", підігнати "фермерів" під кордон, ну і ще якусь пакость Україні зробити.
10.09.2025 09:39 Ответить
Ну в цьому є щось і позитивне,можливо тепер дойде пшекам і всім іншим,що УКРАЇНА--це їхній ЩИТ і потрібно не палки в колеса ставити,а останню сорочку віддавати,щоб ця УКРАЇНА ВИСТОЯЛА!!!!
10.09.2025 09:39 Ответить
Не дойде, пшаки тупі, як кацапи. Адекватні люди не блокували-би кордон з Україною, яка їх, дебілів, захищає. А всі поставки радянської зброї від пшаків - вони просто віддають те, ща списують. Криворукі, що тут скажеш, тому що в умілих руках, в ЗСУ, і палка стріляє.
10.09.2025 09:52 Ответить
А -я-яй, яка трагедія. Жителі села порозбігалися по лісам і полям, ховаються від кацапів, а раптом прийдуть, а захистити можуть тільки ЗСУ. А ЗСУ не прийде, тому що кордон пшаки блокують.
10.09.2025 09:40 Ответить
нічого страшного не трапилося, подумаєш дрон з вибухівкою аби не зерновози з України.
10.09.2025 09:40 Ответить
Трамп стане в бойову стійку чи мимо вух?
10.09.2025 09:41 Ответить
"серед мешканців справді існує велике занепокоєння", - додав він". Головне в цій ситуації - не тримати занепокоєння в собі, потрібно його висловити. І все буде добре. )
10.09.2025 09:42 Ответить
Та вже в польських чатах деякі сцикуни обережно запитують один одного " можливо це не російські дрони"? КУРВА!
10.09.2025 09:43 Ответить
кацапня і запитує.
10.09.2025 10:01 Ответить
Польша опять проглотит ?…
Потому что её гарант это беззубое НАТО которое может только ср@ть под себя .
10.09.2025 09:45 Ответить
Да полетіли болванки без бк,подивитись реакцію!Реакції не буде,її не буде прилетить с БК діло часу!
10.09.2025 09:49 Ответить
Хіба не до цього польські рольніки закликали друга )(уйла?
Хіба поляці самі не запрошували "розібратися" з польським урядом, таке собі "путєн ввєді" на польський гоноровий лад?
Поляк розмістив на своєму тракторі банер з надписом: "Путіне, розберися з Україною та Брюсселем і нашими правителями".
10.09.2025 09:50 Ответить
Єто волинськая різня.
10.09.2025 09:50 Ответить
Якщо Польща досі дипломатично мовчить про знищення путіним літака з польським урядом під Смоленськом у 2010 році то виходить - кацапи можуть з поляками робити все , що завгодно незважаючи, на те , що Польща в НАТО.. Це якесь совпадєніє, чи якийсь глобальний план ???
10.09.2025 09:51 Ответить
Пшаки завжди такими були. Все на понтах. А коли доходить до діла, вони розбігаються як таргани.
10.09.2025 09:57 Ответить
поляки, незабаром будуть ракети.
блокуйте фури і надалі
10.09.2025 09:59 Ответить
5-та стаття НАТО поступово знецінюється до рівня Будапешського меморандуму і це закономірно.
10.09.2025 10:01 Ответить
16 вересня 2025 року московити з бульбашами розпочнуть коло кордону Польші військові навчання де задіють 200 000 вояків і сотні одиниць бронетехніки . Щось схоже було в 2022 році.
10.09.2025 10:11 Ответить
10.09.2025 10:23 Ответить
Осознание реальности приходит постепенно,украинцам перед вторжением местные мудрецы заливали в ушки - "русские тоже люди они не нападут" и "жрите шашлык войны не будет".
10.09.2025 10:14 Ответить
шось розжирілі на європейсько-кацапських харчах блокіратори кордону Україна-Польща, матеріально стурбовані польські фраумери, не зовсім те блокують...
певно, їх рівень - наприклад, віддубасити українських біженців, дівча чи хлопця, особливо, коли "гонорові" вдесятьох проти пари українців..
10.09.2025 10:27 Ответить
А где сам Шахед.
10.09.2025 10:40 Ответить
 
 