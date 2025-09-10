Российский "шахед" попал в дом в Польше: никто не пострадал. ФОТО

Российский беспилотник упал на жилой дом в польском селе Вырыки-Воля (Влодавский уезд Люблинского воеводства).

Об этом пишет PolsatNews, передает Цензор.НЕТ.

В результате этого была повреждена крыша дома и автомобиль.

В службах заявили, что никто не пострадал.

"В городе Вырыки произошел инцидент, в результате которого был поврежден жилой дом. Мы еще не знаем точных деталей; мы не знаем, был ли это сам дрон, который упал на здание и повредил крышу и потолок, или это были обломки дрона", - сказал староста Володавского уезда Мариуш Занько.

"Насколько я понимаю от жителей, люди слышали взрыв, а также видели польские истребители. Ситуация достаточно сложная и тревожная; среди жителей действительно существует большое беспокойство", - добавил он.

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

