Российский "шахед" попал в дом в Польше: никто не пострадал. ФОТО
Российский беспилотник упал на жилой дом в польском селе Вырыки-Воля (Влодавский уезд Люблинского воеводства).
Об этом пишет PolsatNews, передает Цензор.НЕТ.
В результате этого была повреждена крыша дома и автомобиль.
В службах заявили, что никто не пострадал.
"В городе Вырыки произошел инцидент, в результате которого был поврежден жилой дом. Мы еще не знаем точных деталей; мы не знаем, был ли это сам дрон, который упал на здание и повредил крышу и потолок, или это были обломки дрона", - сказал староста Володавского уезда Мариуш Занько.
"Насколько я понимаю от жителей, люди слышали взрыв, а также видели польские истребители. Ситуация достаточно сложная и тревожная; среди жителей действительно существует большое беспокойство", - добавил он.
Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
є надія, що фіни справжні нащадки своїх пращурів
Потому что её гарант это беззубое НАТО которое может только ср@ть под себя .
Хіба поляці самі не запрошували "розібратися" з польським урядом, таке собі "путєн ввєді" на польський гоноровий лад?
Поляк розмістив на своєму тракторі банер з надписом: "Путіне, розберися з Україною та Брюсселем і нашими правителями".
блокуйте фури і надалі
певно, їх рівень - наприклад, віддубасити українських біженців, дівча чи хлопця, особливо, коли "гонорові" вдесятьох проти пари українців..