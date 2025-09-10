Все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты: помогла авиация Нидерландов и НАТО, - ОК ВС страны
Сейчас авиация Польши и союзников сбила все ударные дроны, которые залетели на территорию Польши во время ночной атаки РФ на Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных Сил Польши.
Как отмечается, сейчас работа польской и союзнической авиации, связанная с нарушениями воздушного пространства страны, завершилась, впрочем продолжаются поиски мест падения объектов, которые нарушили воздушное пространство Польши.
"Призываем не подходить, не трогать и не двигаться в случае, если наблюдаете неизвестный предмет или его остатки. Такие элементы могут нести угрозу и содержать опасные материалы. Их должны проверять соответствующие службы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Польше помогали сбивать "шахеды" Королевские Воздушные Силы Нидерландов и НАТО.
Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
Потужна польська армія, оснащена найновітнішою технікою та озброєнням, не змогла сама впоратись з п"ятьма шахедами? А якби їх було 600 чи 700, як у нас?
питання закрити!!!!
пожежу загашено!!!!
і, що б і слова ніхто не ляпнув про імпотентне нато!!!!
чітко написано:
Всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито: допомогла авіація Нідерландів та НАТО
бо, у нідерландів інша авіація!
повертаємось до охочих озаботитись та волині.......
аааа.....
і, до жування соплі про безпекові гарантії.
Я зрозуміло тобі розтолкував, чи треба докладніше?