Все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты: помогла авиация Нидерландов и НАТО, - ОК ВС страны

Сейчас авиация Польши и союзников сбила все ударные дроны, которые залетели на территорию Польши во время ночной атаки РФ на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных Сил Польши.

Как отмечается, сейчас работа польской и союзнической авиации, связанная с нарушениями воздушного пространства страны, завершилась, впрочем продолжаются поиски мест падения объектов, которые нарушили воздушное пространство Польши.

"Призываем не подходить, не трогать и не двигаться в случае, если наблюдаете неизвестный предмет или его остатки. Такие элементы могут нести угрозу и содержать опасные материалы. Их должны проверять соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Польше помогали сбивать "шахеды" Королевские Воздушные Силы Нидерландов и НАТО.

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши.