Новости Шахеды залетели в Польшу
5 301 36

Все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты: помогла авиация Нидерландов и НАТО, - ОК ВС страны

Шахид над Польшей

Сейчас авиация Польши и союзников сбила все ударные дроны, которые залетели на территорию Польши во время ночной атаки РФ на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных Сил Польши.

Как отмечается, сейчас работа польской и союзнической авиации, связанная с нарушениями воздушного пространства страны, завершилась, впрочем продолжаются поиски мест падения объектов, которые нарушили воздушное пространство Польши.

"Призываем не подходить, не трогать и не двигаться в случае, если наблюдаете неизвестный предмет или его остатки. Такие элементы могут нести угрозу и содержать опасные материалы. Их должны проверять соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Читайте также: Рубио предоставили информацию о российских "шахедах", залетевших в Польшу, - CNN

Также отмечается, что Польше помогали сбивать "шахеды" Королевские Воздушные Силы Нидерландов и НАТО.

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

Автор: 

НАТО (10287) Польша (8663) Шахед (1446)
+22
ПОРА ВЫРАЗИТЬ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ...
показать весь комментарий
10.09.2025 09:10 Ответить
+15
Потужна потужність.Залишається створити комісію,яка півроку буде з'ясовувати чиї ж це БПЛА?🤔
показать весь комментарий
10.09.2025 09:11 Ответить
+14
ЧАС ЗНОВУ БЛОКУВАТИ КОРДОН УКРАЇНИ ?
показать весь комментарий
10.09.2025 09:12 Ответить
ПОРА ВЫРАЗИТЬ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ...
показать весь комментарий
10.09.2025 09:10 Ответить
Тут краще підійде слово-ОЗАДАЧЕННОСТЬ
показать весь комментарий
10.09.2025 09:17 Ответить
Згідно карти від 1795 рочку це територія не Польщі,тому ніхто,ні на кого не нападав!НАТА може спати спокійно!!!
показать весь комментарий
10.09.2025 09:20 Ответить
Поляки вже шикуються на кордоні з Прусією, будуть блокувати.
показать весь комментарий
10.09.2025 09:42 Ответить
Потужна потужність.Залишається створити комісію,яка півроку буде з'ясовувати чиї ж це БПЛА?🤔
показать весь комментарий
10.09.2025 09:11 Ответить
Навіщо півроку? Ті ракети, що вбили польських фермерів, були оголошені українськими вже за півдня.
показать весь комментарий
10.09.2025 09:16 Ответить
ЧАС ЗНОВУ БЛОКУВАТИ КОРДОН УКРАЇНИ ?
показать весь комментарий
10.09.2025 09:12 Ответить
НАТО спрацювало - можуть - в Україну не хочуть пересунутись?
показать весь комментарий
10.09.2025 09:13 Ответить
Ні, це буде СТРАШНА евкалація.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:06 Ответить
збивати ті шахеди та ракети потрібно ще на території України.
показать весь комментарий
10.09.2025 09:14 Ответить
потрібно давати потужну зброю щоб бомбардувати сосію !!!
показать весь комментарий
10.09.2025 09:17 Ответить
потрібно знищувати майдачики з пусковими установками шахедів, разом з територією кацапстану
показать весь комментарий
10.09.2025 10:15 Ответить
Не тре нам такого "щастя" - а ось збивати над територією чи в повітряному просторі варто було б .
показать весь комментарий
10.09.2025 09:20 Ответить
Українцям на голови? Так поляки не відчують, що таке війна. Розказують, що внас безпечно на заході, війни уже нема... Коли відчують на власній шкурі, буде інше сприйняття.
показать весь комментарий
10.09.2025 09:23 Ответить
Може краще знищити заводи, які виробляють ті шахеди та ракети? Тоді і збивати не потрібно буде.
показать весь комментарий
10.09.2025 09:24 Ответить
ні, безсумнівно, це найкращий варіант. Але це не про нинішнє НАТО, на жаль. Вони в кращому випадку дивляться на четверту та п'яту статті свого статуту, і прикидують так і сяк... про те, щоб збивати шахеди на території України, вже не кажучит про територію касапів - не вважають за необхідне...
показать весь комментарий
10.09.2025 09:47 Ответить
Европа думает отсидится в сторонке давая Украине крохи ?
показать весь комментарий
10.09.2025 09:16 Ответить
Так. Саме так і думає. А окремі думають ще і шматок України собі прихопити в разі чого.
показать весь комментарий
10.09.2025 09:20 Ответить
Кілька мільйонів людей вони вже прихопили.
показать весь комментарий
10.09.2025 09:28 Ответить
"Також зазначається, що Польщі допомагали збивати "шахеди" Королівські Повітряні Сили Нідерландів та НАТО."

Потужна польська армія, оснащена найновітнішою технікою та озброєнням, не змогла сама впоратись з п"ятьма шахедами? А якби їх було 600 чи 700, як у нас?
показать весь комментарий
10.09.2025 09:17 Ответить
Був би призначений референдум про входження у склад эРФ!
показать весь комментарий
10.09.2025 09:22 Ответить
У нас вже 800. Якщо шо. Та мабуть, й інші рекорди будуть.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:07 Ответить
Фермерами збівайте. Бравими польськими фермірами. Вони настільки шільно блокують кродон шо і зернятко не проскочить не то шо кацапський шахед або крилата ракета. Я вже не кажу за балістику бо вона настільки велика шо польським фермерам раз плюнути її перехопити та вивернути на дорогу її бойову частину.
показать весь комментарий
10.09.2025 09:19 Ответить
ніде не пишуть скільки їх залетіло до Польші
показать весь комментарий
10.09.2025 09:21 Ответить
Десь до півтора десятка.
показать весь комментарий
10.09.2025 09:24 Ответить
Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща. (c)
показать весь комментарий
10.09.2025 09:26 Ответить
Від 8 до 13.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:08 Ответить
от і все!!!!!
питання закрити!!!!
пожежу загашено!!!!

і, що б і слова ніхто не ляпнув про імпотентне нато!!!!
чітко написано:
Всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито: допомогла авіація Нідерландів та НАТО

бо, у нідерландів інша авіація!

повертаємось до охочих озаботитись та волині.......
аааа.....
і, до жування соплі про безпекові гарантії.
показать весь комментарий
10.09.2025 09:22 Ответить
@ "Або застосуйте 5 статтю або саморозпустіться і не ганьбіться!"
показать весь комментарий
10.09.2025 09:25 Ответить
@ "Dzisiaj rosyjskie drony wniknęły na terytorium Polski zaledwie na pół stożka, więc nie ma powodu do obaw, panowie."
показать весь комментарий
10.09.2025 09:28 Ответить
на пів шишечки не рахується
показать весь комментарий
10.09.2025 09:44 Ответить
Цього разу стурбованість та занепокоєння мають бути максимально патужними
показать весь комментарий
10.09.2025 09:30 Ответить
Та ти шо, прямо як битва при Платеях вийшло.
показать весь комментарий
10.09.2025 09:31 Ответить
А хіба Нідерланди вже вийшли з НАТО,що ви їх пишете окремо?
показать весь комментарий
10.09.2025 09:56 Ответить
Якби Польща відмовилася від транзиту американської та європейської зброї та гуманітарки в Україну, а також закрила свої кордони для українських біженців, подивився б я, як довго ЗСУ протрималися б.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:09 Ответить
Пшаки - сцикливий нарід. Але навідь ці ідіоти розуміють, що Україна прикриває їх від дикої лапотної орди. Якщо кацапня завоює Україну, то слідуючою буде Польща, і вони, пшаки, зроблять, вимушені зробити, якщо дружать з своєю тупою головою, утворити хаб для постачання зброї і віддати стару совкову зброю Україні, що ми їх прикрили. Тому що прийдеться пшакам бігти в німеччину, до тебе, А в тебе через це буде не така жирна пайка. Так що юрій, не жмись, а донать, як справжні німці, на допомогу ЗСУ. А то прийдуть поляки і твій кусок німецького масла покладуть на свій кусок хліба.
Я зрозуміло тобі розтолкував, чи треба докладніше?
Я зрозуміло тобі розтолкував, чи треба докладніше?
показать весь комментарий
10.09.2025 10:28 Ответить
 
 