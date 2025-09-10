УКР
Всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито: допомогла авіація Нідерландів та НАТО, - ОК ЗС країни

Шахед над Польщею

Наразі авіація Польщі та союзників збила всі ударні дрони, які залетіли на територію Польщі під час нічної атаки РФ на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних Сил Польщі.

Як зазначається, наразі робота польської та союзницької авіації, пов'язана з порушеннями повітряного простору країни, завершилася, втім тривають пошуки місць падіння об'єктів, які порушили повітряний простір Польщі.

"Закликаємо не підходити, не чіпати та не рухатися у випадку, якщо спостерігаєте невідомий предмет або його залишки. Такі елементи можуть нести загрозу та містити небезпечні матеріали. Їх мають перевіряти відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Рубіо надали інформацію про російські "шахеди", що залетіли до Польщі, - CNN

Також зазначається, що Польщі допомагали збивати "шахеди" Королівські Повітряні Сили Нідерландів та НАТО.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

НАТО (6751) Польща (8814) Шахед (1451)
+26
ПОРА ВЫРАЗИТЬ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ...
10.09.2025 09:10
+22
Фермерами збівайте. Бравими польськими фермірами. Вони настільки шільно блокують кродон шо і зернятко не проскочить не то шо кацапський шахед або крилата ракета. Я вже не кажу за балістику бо вона настільки велика шо польським фермерам раз плюнути її перехопити та вивернути на дорогу її бойову частину.
10.09.2025 09:19
+19
ЧАС ЗНОВУ БЛОКУВАТИ КОРДОН УКРАЇНИ ?
10.09.2025 09:12
ПОРА ВЫРАЗИТЬ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ...
10.09.2025 09:10
Тут краще підійде слово-ОЗАДАЧЕННОСТЬ
10.09.2025 09:17
Згідно карти від 1795 рочку це територія не Польщі,тому ніхто,ні на кого не нападав!НАТА може спати спокійно!!!
10.09.2025 09:20
Поляки вже шикуються на кордоні з Прусією, будуть блокувати.
10.09.2025 09:42
Потужна потужність.Залишається створити комісію,яка півроку буде з'ясовувати чиї ж це БПЛА?🤔
10.09.2025 09:11
Навіщо півроку? Ті ракети, що вбили польських фермерів, були оголошені українськими вже за півдня.
10.09.2025 09:16
ЧАС ЗНОВУ БЛОКУВАТИ КОРДОН УКРАЇНИ ?
10.09.2025 09:12
НАТО спрацювало - можуть - в Україну не хочуть пересунутись?
10.09.2025 09:13
Ні, це буде СТРАШНА евкалація.
10.09.2025 10:06
збивати ті шахеди та ракети потрібно ще на території України.
10.09.2025 09:14
потрібно давати потужну зброю щоб бомбардувати сосію !!!
10.09.2025 09:17
потрібно знищувати майдачики з пусковими установками шахедів, разом з територією кацапстану
10.09.2025 10:15
Не тре нам такого "щастя" - а ось збивати над територією чи в повітряному просторі варто було б .
10.09.2025 09:20
Українцям на голови? Так поляки не відчують, що таке війна. Розказують, що внас безпечно на заході, війни уже нема... Коли відчують на власній шкурі, буде інше сприйняття.
10.09.2025 09:23
Може краще знищити заводи, які виробляють ті шахеди та ракети? Тоді і збивати не потрібно буде.
10.09.2025 09:24
ні, безсумнівно, це найкращий варіант. Але це не про нинішнє НАТО, на жаль. Вони в кращому випадку дивляться на четверту та п'яту статті свого статуту, і прикидають так і сяк... про те, щоб збивати шахеди на території України, вже не кажучит про територію касапів - не вважають за необхідне...
10.09.2025 09:47
Европа думает отсидится в сторонке давая Украине крохи ?
10.09.2025 09:16
Так. Саме так і думає. А окремі думають ще і шматок України собі прихопити в разі чого.
10.09.2025 09:20
Кілька мільйонів людей вони вже прихопили.
10.09.2025 09:28
"Також зазначається, що Польщі допомагали збивати "шахеди" Королівські Повітряні Сили Нідерландів та НАТО."

Потужна польська армія, оснащена найновітнішою технікою та озброєнням, не змогла сама впоратись з п"ятьма шахедами? А якби їх було 600 чи 700, як у нас?
10.09.2025 09:17
Був би призначений референдум про входження у склад эРФ!
10.09.2025 09:22
У нас вже 800. Якщо шо. Та мабуть, й інші рекорди будуть.
10.09.2025 10:07
Фермерами збівайте. Бравими польськими фермірами. Вони настільки шільно блокують кродон шо і зернятко не проскочить не то шо кацапський шахед або крилата ракета. Я вже не кажу за балістику бо вона настільки велика шо польським фермерам раз плюнути її перехопити та вивернути на дорогу її бойову частину.
10.09.2025 09:19
ніде не пишуть скільки їх залетіло до Польші
10.09.2025 09:21
Десь до півтора десятка.
10.09.2025 09:24
Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща. (c)
10.09.2025 09:26
Від 8 до 13.
10.09.2025 10:08
19 штук , частина залетіли з **********
10.09.2025 12:10
от і все!!!!!
питання закрити!!!!
пожежу загашено!!!!

і, що б і слова ніхто не ляпнув про імпотентне нато!!!!
чітко написано:
Всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито: допомогла авіація Нідерландів та НАТО

бо, у нідерландів інша авіація!

повертаємось до охочих озаботитись та волині.......
аааа.....
і, до жування соплі про безпекові гарантії.
10.09.2025 09:22
@ "Або застосуйте 5 статтю або саморозпустіться і не ганьбіться!"
10.09.2025 09:25
@ "Dzisiaj rosyjskie drony wniknęły na terytorium Polski zaledwie na pół stożka, więc nie ma powodu do obaw, panowie."
10.09.2025 09:28
на пів шишечки не рахується
10.09.2025 09:44
Цього разу стурбованість та занепокоєння мають бути максимально патужними
10.09.2025 09:30
Та ти шо, прямо як битва при Платеях вийшло.
10.09.2025 09:31
А хіба Нідерланди вже вийшли з НАТО,що ви їх пишете окремо?
10.09.2025 09:56
Якби Польща відмовилася від транзиту американської та європейської зброї та гуманітарки в Україну, а також закрила свої кордони для українських біженців, подивився б я, як довго ЗСУ протрималися б.
10.09.2025 10:09
Пшаки - сцикливий нарід. Але навідь ці ідіоти розуміють, що Україна прикриває їх від дикої лапотної орди. Якщо кацапня завоює Україну, то слідуючою буде Польща, і вони, пшаки, зроблять, вимушені зробити, якщо дружать з своєю тупою головою, утворити хаб для постачання зброї і віддати стару совкову зброю Україні, що ми їх прикрили. Тому що прийдеться пшакам бігти в німеччину, до тебе, А в тебе через це буде не така жирна пайка. Так що юрій, не жмись, а донать, як справжні німці, на допомогу ЗСУ. А то прийдуть поляки і твій кусок німецького масла покладуть на свій кусок хліба.
Я зрозуміло тобі розтолкував, чи треба докладніше?
Я зрозуміло тобі розтолкував, чи треба докладніше?
10.09.2025 10:28
А якби Україна не відкинула орків, то твої сцикливі ляшські "реднеки" вже були б у Іспанії, а то ще й далі. Вони там багацько апартаментів придбали...
10.09.2025 12:40
ми очень абеспакоены.
10.09.2025 10:46
 
 