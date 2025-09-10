Всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито: допомогла авіація Нідерландів та НАТО, - ОК ЗС країни

Наразі авіація Польщі та союзників збила всі ударні дрони, які залетіли на територію Польщі під час нічної атаки РФ на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних Сил Польщі.

Як зазначається, наразі робота польської та союзницької авіації, пов'язана з порушеннями повітряного простору країни, завершилася, втім тривають пошуки місць падіння об'єктів, які порушили повітряний простір Польщі.

"Закликаємо не підходити, не чіпати та не рухатися у випадку, якщо спостерігаєте невідомий предмет або його залишки. Такі елементи можуть нести загрозу та містити небезпечні матеріали. Їх мають перевіряти відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Рубіо надали інформацію про російські "шахеди", що залетіли до Польщі, - CNN

Також зазначається, що Польщі допомагали збивати "шахеди" Королівські Повітряні Сили Нідерландів та НАТО.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.