Всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито: допомогла авіація Нідерландів та НАТО, - ОК ЗС країни
Наразі авіація Польщі та союзників збила всі ударні дрони, які залетіли на територію Польщі під час нічної атаки РФ на Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних Сил Польщі.
Як зазначається, наразі робота польської та союзницької авіації, пов'язана з порушеннями повітряного простору країни, завершилася, втім тривають пошуки місць падіння об'єктів, які порушили повітряний простір Польщі.
"Закликаємо не підходити, не чіпати та не рухатися у випадку, якщо спостерігаєте невідомий предмет або його залишки. Такі елементи можуть нести загрозу та містити небезпечні матеріали. Їх мають перевіряти відповідні служби", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Польщі допомагали збивати "шахеди" Королівські Повітряні Сили Нідерландів та НАТО.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.
Потужна польська армія, оснащена найновітнішою технікою та озброєнням, не змогла сама впоратись з п"ятьма шахедами? А якби їх було 600 чи 700, як у нас?
питання закрити!!!!
пожежу загашено!!!!
і, що б і слова ніхто не ляпнув про імпотентне нато!!!!
чітко написано:
Всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито: допомогла авіація Нідерландів та НАТО
бо, у нідерландів інша авіація!
повертаємось до охочих озаботитись та волині.......
аааа.....
і, до жування соплі про безпекові гарантії.
Я зрозуміло тобі розтолкував, чи треба докладніше?