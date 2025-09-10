Рубіо надали інформацію про російські "шахеди", що залетіли до Польщі, - CNN
Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що його поінформували про російські "шахеди", що порушили повітряний простір Польщі у ніч на 10 вересня.
Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Журналісти запитали його, чи отримав він інформацію про російські БпЛА у Польщі. Рубіо сказав: "Так".
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.
Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.
