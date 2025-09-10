УКР
Рубіо надали інформацію про російські "шахеди", що залетіли до Польщі, - CNN

Шахеди залетіли до Польщі. Рубіо поінформували

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що його поінформували про російські "шахеди", що порушили повітряний простір Польщі у ніч на 10 вересня.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали його, чи отримав він інформацію про російські БпЛА у Польщі. Рубіо сказав: "Так".

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

Читайте: Путін розширює війну і випробовує Захід, сусідні країни мають перехоплювати дрони та ракети над Україною, - Сибіга про заліт "шахедів" у Польщу

Польща (8814) Шахед (1451) Рубіо Марко (285)
Топ коментарі
+10
США прокинся ти всралося!
10.09.2025 09:00 Відповісти
+9
Рубіо проінформували. Слідуючи крок НАТО - Польщу вийшли з НАТО
10.09.2025 09:01 Відповісти
+6
А про "шахеди" над Україною, рубіо не повідомили?
10.09.2025 09:03 Відповісти
Путін готовий до нападу на інші країни, - Навроцький 09.09.2025
Ніякого зв'язку. Абсолютно ніякого.
10.09.2025 09:00 Відповісти
на черзі у ***** Фінляндія та країни Балтії
10.09.2025 09:26 Відповісти
США прокинся ти всралося!
10.09.2025 09:00 Відповісти
Та вони вже звикли. Так і ходять всім урядом із лайном в штанах. Воно в них замість яєць там тепер мотиляється.
10.09.2025 09:43 Відповісти
Прикидає чи це був "зальот" рашки чи можна спустити на тормозах
10.09.2025 09:01 Відповісти
Ні цього бути не може, бо путін хоче миру у всьому світі. Ви все це спеціально робити щоб всі зусилля величайшого президента ********** підірвати.
10.09.2025 09:01 Відповісти
Рубіо проінформували. Слідуючи крок НАТО - Польщу вийшли з НАТО
10.09.2025 09:01 Відповісти
срочно звоните своему другу володе ***** - ведь у вас с ним хорошие отношения
10.09.2025 09:01 Відповісти
А про "шахеди" над Україною, рубіо не повідомили?
10.09.2025 09:03 Відповісти
Ета другоє
10.09.2025 09:07 Відповісти
Бгг, нам(простим українцям!) її надавали в режимі реального часу, ПОШТУЧНО, так би мовити, після кожного заскоку "мопеда" на землю НАТО. А тут-фігасє, все ж "надали інформацію")) Треба на тих мопедах "мєшок зєрна" було написати- ото б хоч частина поляків ваАзбуділася би, а десяток непідписаних Шахедів- то нічого, "інформація"))
10.09.2025 09:03 Відповісти
Зараз "паньство гоноровє" заявить, що ми навмисно пропускаємо "шахєди" вглиб "Польски" - щоб спровокувать польські Збройні Сили, та втягнуть "Польску" у війну...
10.09.2025 09:03 Відповісти
Не навмисно пропускаємо, а засобами реб перенаправляємо спеціально!
10.09.2025 09:05 Відповісти
100%
10.09.2025 09:10 Відповісти
Рубіо ще міряє, чи дрони на дюйм залетіли на територію НАТО, чи далі))
10.09.2025 09:04 Відповісти
у поляків слабкі карти на руках, з такими картами грати не має сенсу, тільки сосати....
10.09.2025 09:05 Відповісти
Подивимось, шо буде далі (с)
10.09.2025 09:06 Відповісти
і що? прийме до уваги!їм пох і на українців і на пшеків!
10.09.2025 09:07 Відповісти
Два тижні
10.09.2025 09:09 Відповісти
ТРАКТОРА ПЕРЕХВАТЧИКИ уже выдвинулись к границам Украины?)))

сраное панство с остальными "вечно озабоченными". привет новым друзьям польши фицо и орбану.
10.09.2025 09:10 Відповісти
ПОРА ВЫРАЗИТЬ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ...
10.09.2025 09:12 Відповісти
А Рубіо вже проінформував,що йому покуй?
10.09.2025 09:13 Відповісти
Треба, щоб Трамп ще раз провів чудову розмову з ху"лом.
10.09.2025 09:14 Відповісти
@ (в перекладі):
"Сьогодні ж я припиню війну між росією і Польщею."

10.09.2025 09:15 Відповісти
Рубіо надали інформацію про російські "шахеди", що залетіли до Польщі. Рубіо цю "інформацію" уважно вислухав, - CNN.
10.09.2025 09:21 Відповісти
10.09.2025 09:26 Відповісти
Та рубіо не врубіо...
10.09.2025 09:29 Відповісти
Рубіо надали інформацію про те
що Польща напала на московію
Підтверження-російські "шахеди"залетіли до Польщі
10.09.2025 09:34 Відповісти
Трампон, твій вихід! Такого б не було, якщо б президентом був не трамп.
10.09.2025 09:49 Відповісти
 
 