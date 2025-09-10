Путін розширює війну і випробовує Захід, сусідні країни мають перехоплювати дрони та ракети над Україною, - Сибіга про заліт "шахедів" у Польщу

Російські дрони, що влетіли в Польщу під час масованої атаки на Україну, свідчать про те, що почуття безкарності російського диктатора Володимира Путіна продовжує зростати, оскільки він не був належним чином покараний за свої попередні злочини.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Путін продовжує ескалацію, розширює війну і випробовує Захід на міцність.

"Чим довше він не отримує силу у відповідь, тим агресивнішим він стає. Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше – і тоді російські ракети і дрони полетять ще далі в Європу", - наголошує український міністр.

На його думку, ця ситуація свідчить про те, що нарешті потрібно ухвалити рішення, яке дозволить використовувати можливості протиповітряної оборони сусідніх країн для перехоплення безпілотників і ракет в українському повітряному просторі, зокрема тих, що наближаються до кордонів НАТО.

"Україна вже давно пропонує такий крок. Його необхідно зробити заради колективної безпеки. Це також заклик до партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та краще захиститися від зростаючої кількості російських дронів і ракет, які регулярно атакують нас", - додав він.

Читайте також: Військових ТРО Польщі закликали бути готовими до виклику

"Крім того, санкції мають бути посилені без зволікань. Путін серйозно поставиться до мирних переговорів лише тоді, коли зіткнеться з серйозним трансатлантичним тиском. Російську військову машину необхідно зупинити – і зупинити її можна лише силою, а не слабкістю", - резюмує Сибіга.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.