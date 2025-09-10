УКР
Новини
1 682 29

Путін розширює війну і випробовує Захід, сусідні країни мають перехоплювати дрони та ракети над Україною, - Сибіга про заліт "шахедів" у Польщу

сибіга

Російські дрони, що влетіли в Польщу під час масованої атаки на Україну, свідчать про те, що почуття безкарності російського диктатора Володимира Путіна продовжує зростати, оскільки він не був належним чином покараний за свої попередні злочини.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Путін продовжує ескалацію, розширює війну і випробовує Захід на міцність.

"Чим довше він не отримує силу у відповідь, тим агресивнішим він стає. Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше – і тоді російські ракети і дрони полетять ще далі в Європу", - наголошує український міністр.

На його думку, ця ситуація свідчить про те, що нарешті потрібно ухвалити рішення, яке дозволить використовувати можливості протиповітряної оборони сусідніх країн для перехоплення безпілотників і ракет в українському повітряному просторі, зокрема тих, що наближаються до кордонів НАТО.

"Україна вже давно пропонує такий крок. Його необхідно зробити заради колективної безпеки. Це також заклик до партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та краще захиститися від зростаючої кількості російських дронів і ракет, які регулярно атакують нас", - додав він.

Читайте також:

"Крім того, санкції мають бути посилені без зволікань. Путін серйозно поставиться до мирних переговорів лише тоді, коли зіткнеться з серйозним трансатлантичним тиском. Російську військову машину необхідно зупинити – і зупинити її можна лише силою, а не слабкістю", - резюмує Сибіга.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

Автор: 

Польща (8814) Сибіга Андрій (643) Шахед (1451)
Рашка тепер точно знає, що
1. Шахеди долетять.
2. Поляки всралися.
10.09.2025 08:41 Відповісти
+4
Нічого не буде,Сибіга. До вечора хайп спаде,а завтра всі про це забудуть. Залишиться лише патлатий довбой@б з ключкою на полі для гольфу у Флориді.
10.09.2025 08:53 Відповісти
+3
Та зараз викатять знову своє що це випадковість та втягуйте нас у війну. І взагалі це провокація зі сторони України бо не збили їх пропустивши через свою територію.
10.09.2025 08:40 Відповісти
Вони на своєй території сцяться шось збивати а він хоче шоб над Україною.
10.09.2025 08:38 Відповісти
ну все, ховайся в жито. Весь день теперь будут все офиц лица и "эксперды" разных мастей рассказывать как бункерный дед начал с натой воевать
10.09.2025 08:38 Відповісти
Рашка тепер точно знає, що
1. Шахеди долетять.
2. Поляки всралися.
10.09.2025 08:41 Відповісти
Допоки грім не гримне, йолоп, не перехрестеться!!
Як тривога, то й до Бога!!
Але Бог, прощає гріхи, а не людську дурість!!!
10.09.2025 09:20 Відповісти
Вже страшно заголовки на YouTube читати!)
10.09.2025 09:02 Відповісти
Та зараз викатять знову своє що це випадковість та втягуйте нас у війну. І взагалі це провокація зі сторони України бо не збили їх пропустивши через свою територію.
10.09.2025 08:40 Відповісти
Вони скажуть, що винна Україна, шахед потрапив в польщу через українські засоби РЕБ. орки не хотіли нападати на Україну
10.09.2025 08:41 Відповісти
Добре буде, якщо не звинуватять Україну, що вона спеціально перенаправила шахеди Польщу, щоб втягти її у війну.
10.09.2025 08:50 Відповісти
зерно з вагонів висипати і блокувати кордон мабудь простіше чим шахеди збивати
10.09.2025 08:52 Відповісти
Європа повинна перехоплювати але гроші на ППО віддайте нам
10.09.2025 08:46 Відповісти
Киш.
10.09.2025 08:51 Відповісти
Польська шляхта давно по ринках розчинилася...може десь і висить ***** на стіні...але лицарі усі перевелися...
10.09.2025 08:49 Відповісти
Яка така шляхта і лицарі - лицарі не забирають свої слова назад коли небезпека минула ( всі обіцянки будь якому гетьману про розширення прав козаків так зване лицарство забувало як тіко небезпека минала для їх тілес - Сагайдачний як приклад ( один з прикладів )).
10.09.2025 08:56 Відповісти
Трампушка, лупани ракетой по плешивой башке за Натушку, будь мужиком!
10.09.2025 08:52 Відповісти
Нічого не буде,Сибіга. До вечора хайп спаде,а завтра всі про це забудуть. Залишиться лише патлатий довбой@б з ключкою на полі для гольфу у Флориді.
10.09.2025 08:53 Відповісти
Поляки обкакались і міняють собі памперси.
10.09.2025 08:54 Відповісти
Нехай Новий президент Польші реагує - щось він сховався . Мабуть від шахедів
10.09.2025 08:55 Відповісти
Сибіга молодець! Нехай поляки збивають дрони над Україною.
10.09.2025 08:56 Відповісти
А нащо їм стільки f-35?
Щоби що?
10.09.2025 09:09 Відповісти
Колись читав спогади ветерана УПА. Так він писав, як перед другою світовою польські офіцери ходили як пави з шабельками на боці, та казали як вони німців будуть бити. Прийшли німці, розпердолили військо польське за декілька днів. Ці офіцери з жахом в очах не знали куди тікати.
10.09.2025 09:06 Відповісти
На відміну від наших.
10.09.2025 09:07 Відповісти
ви що, яке збивати над Україною..., буде ескалація...
10.09.2025 09:08 Відповісти
Подумайте, не обливайте брудом Польщу. Ворог випробовує на міцність не тільки Польщу, в весь блок НАТО. Дії шахедами були спрямовані на аеропорт, через який проходить логістика на Україну. Ви добиваєтеся відмови Польщи поставляти нам зброї через свої аеродроми? Чи відмова НАТО поставляти нам системи ППО та ракети і залишити їх для захисту своєї території? Сегіба знає, що жодна країна не буде збивати ракети і шахеди над територією України, бо це означатиме участь у війні.То для чого Сегіба нагнітає на адресу поляк і НАТО, щоб прикрити бездію когось тут?
10.09.2025 09:12 Відповісти
Схоже на агонію влади.
10.09.2025 09:27 Відповісти
Министр думает, что сбивать над территорией Украины хорошая идея? Стратег. Если они и будут сбивать над нашей территорией то только то, что им угрожает, а никак не прикрывать наши объекты, а когда на голову украинцев у границ НАТО посыплются еще и зенитные ракеты сопредельных государств поздно будет плакать, сами просили.
10.09.2025 09:23 Відповісти
А хріпатий ще не мурчав?
10.09.2025 09:24 Відповісти
10.09.2025 09:28 Відповісти
Нажаль тепер керівництво в европі здебільш куколди, наврядчи їм є справа до України, їм є справа щоб до них віїна не діїшла, а в цьому випадку вони грають в ********** гру- їх там нема..така гра вона дуже небезпечна - ***** їх перевіряє, але куколди західні ссуться і підіграють. Пуйло обломавшись з Україною буде дрючити тих куколдів все білоше та більше
10.09.2025 09:31 Відповісти
 
 