Новости Шахеды залетели в Польшу
1 835 29

Путин расширяет войну и испытывает Запад, соседние страны должны перехватывать дроны и ракеты над Украиной, - Сибига о залете "шахедов" в Польшу

сибіга

Российские дроны, влетевшие в Польшу во время массированной атаки на Украину, свидетельствуют о том, что чувство безнаказанности российского диктатора Владимира Путина продолжает расти, поскольку он не был должным образом наказан за свои предыдущие преступления.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Путин продолжает эскалацию, расширяет войну и испытывает Запад на прочность.

"Чем дольше он не получает силу в ответ, тем агрессивнее он становится. Слабый ответ сейчас спровоцирует Россию еще больше - и тогда российские ракеты и дроны полетят еще дальше в Европу", - отмечает украинский министр.

По его мнению, эта ситуация свидетельствует о том, что наконец нужно принять решение, которое позволит использовать возможности противовоздушной обороны соседних стран для перехвата беспилотников и ракет в украинском воздушном пространстве, в частности тех, которые приближаются к границам НАТО.

"Украина уже давно предлагает такой шаг. Его необходимо сделать ради коллективной безопасности. Это также призыв к партнерам срочно усилить противовоздушную оборону Украины и лучше защититься от растущего количества российских дронов и ракет, которые регулярно атакуют нас", - добавил он.

Читайте также: Военных ТРО Польши призвали быть готовыми к вызову

"Кроме того, санкции должны быть усилены без промедлений. Путин серьезно отнесется к мирным переговорам только тогда, когда столкнется с серьезным трансатлантическим давлением. Российскую военную машину необходимо остановить - и остановить ее можно только силой, а не слабостью", - резюмирует Сибига.

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

Польша (8663) Сибига Андрей (634) Шахед (1446)
Топ комментарии
+17
Рашка тепер точно знає, що
1. Шахеди долетять.
2. Поляки всралися.
10.09.2025 08:41 Ответить
10.09.2025 08:41 Ответить
+4
Та зараз викатять знову своє що це випадковість та втягуйте нас у війну. І взагалі це провокація зі сторони України бо не збили їх пропустивши через свою територію.
10.09.2025 08:40 Ответить
10.09.2025 08:40 Ответить
+4
Нічого не буде,Сибіга. До вечора хайп спаде,а завтра всі про це забудуть. Залишиться лише патлатий довбой@б з ключкою на полі для гольфу у Флориді.
10.09.2025 08:53 Ответить
10.09.2025 08:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони на своєй території сцяться шось збивати а він хоче шоб над Україною.
10.09.2025 08:38 Ответить
10.09.2025 08:38 Ответить
ну все, ховайся в жито. Весь день теперь будут все офиц лица и "эксперды" разных мастей рассказывать как бункерный дед начал с натой воевать
10.09.2025 08:38 Ответить
10.09.2025 08:38 Ответить
Рашка тепер точно знає, що
1. Шахеди долетять.
2. Поляки всралися.
10.09.2025 08:41 Ответить
10.09.2025 08:41 Ответить
Допоки грім не гримне, йолоп, не перехрестеться!!
Як тривога, то й до Бога!!
Але Бог, прощає гріхи, а не людську дурість!!!
10.09.2025 09:20 Ответить
10.09.2025 09:20 Ответить
Вже страшно заголовки на YouTube читати!)
10.09.2025 09:02 Ответить
10.09.2025 09:02 Ответить
Та зараз викатять знову своє що це випадковість та втягуйте нас у війну. І взагалі це провокація зі сторони України бо не збили їх пропустивши через свою територію.
10.09.2025 08:40 Ответить
10.09.2025 08:40 Ответить
Вони скажуть, що винна Україна, шахед потрапив в польщу через українські засоби РЕБ. орки не хотіли нападати на Україну
10.09.2025 08:41 Ответить
10.09.2025 08:41 Ответить
Добре буде, якщо не звинуватять Україну, що вона спеціально перенаправила шахеди Польщу, щоб втягти її у війну.
10.09.2025 08:50 Ответить
10.09.2025 08:50 Ответить
зерно з вагонів висипати і блокувати кордон мабудь простіше чим шахеди збивати
10.09.2025 08:52 Ответить
10.09.2025 08:52 Ответить
Європа повинна перехоплювати але гроші на ППО віддайте нам
10.09.2025 08:46 Ответить
10.09.2025 08:46 Ответить
Киш.
10.09.2025 08:51 Ответить
10.09.2025 08:51 Ответить
Польська шляхта давно по ринках розчинилася...може десь і висить ***** на стіні...але лицарі усі перевелися...
10.09.2025 08:49 Ответить
10.09.2025 08:49 Ответить
Яка така шляхта і лицарі - лицарі не забирають свої слова назад коли небезпека минула ( всі обіцянки будь якому гетьману про розширення прав козаків так зване лицарство забувало як тіко небезпека минала для їх тілес - Сагайдачний як приклад ( один з прикладів )).
10.09.2025 08:56 Ответить
10.09.2025 08:56 Ответить
Трампушка, лупани ракетой по плешивой башке за Натушку, будь мужиком!
10.09.2025 08:52 Ответить
10.09.2025 08:52 Ответить
Нічого не буде,Сибіга. До вечора хайп спаде,а завтра всі про це забудуть. Залишиться лише патлатий довбой@б з ключкою на полі для гольфу у Флориді.
10.09.2025 08:53 Ответить
10.09.2025 08:53 Ответить
Поляки обкакались і міняють собі памперси.
10.09.2025 08:54 Ответить
10.09.2025 08:54 Ответить
Нехай Новий президент Польші реагує - щось він сховався . Мабуть від шахедів
10.09.2025 08:55 Ответить
10.09.2025 08:55 Ответить
Сибіга молодець! Нехай поляки збивають дрони над Україною.
10.09.2025 08:56 Ответить
10.09.2025 08:56 Ответить
А нащо їм стільки f-35?
Щоби що?
Щоби що?
10.09.2025 09:09 Ответить
10.09.2025 09:09 Ответить
Колись читав спогади ветерана УПА. Так він писав, як перед другою світовою польські офіцери ходили як пави з шабельками на боці, та казали як вони німців будуть бити. Прийшли німці, розпердолили військо польське за декілька днів. Ці офіцери з жахом в очах не знали куди тікати.
10.09.2025 09:06 Ответить
10.09.2025 09:06 Ответить
На відміну від наших.
10.09.2025 09:07 Ответить
10.09.2025 09:07 Ответить
ви що, яке збивати над Україною..., буде ескалація...
10.09.2025 09:08 Ответить
10.09.2025 09:08 Ответить
Подумайте, не обливайте брудом Польщу. Ворог випробовує на міцність не тільки Польщу, в весь блок НАТО. Дії шахедами були спрямовані на аеропорт, через який проходить логістика на Україну. Ви добиваєтеся відмови Польщи поставляти нам зброї через свої аеродроми? Чи відмова НАТО поставляти нам системи ППО та ракети і залишити їх для захисту своєї території? Сегіба знає, що жодна країна не буде збивати ракети і шахеди над територією України, бо це означатиме участь у війні.То для чого Сегіба нагнітає на адресу поляк і НАТО, щоб прикрити бездію когось тут?
10.09.2025 09:12 Ответить
10.09.2025 09:12 Ответить
Схоже на агонію влади.
10.09.2025 09:27 Ответить
10.09.2025 09:27 Ответить
Министр думает, что сбивать над территорией Украины хорошая идея? Стратег. Если они и будут сбивать над нашей территорией то только то, что им угрожает, а никак не прикрывать наши объекты, а когда на голову украинцев у границ НАТО посыплются еще и зенитные ракеты сопредельных государств поздно будет плакать, сами просили.
10.09.2025 09:23 Ответить
10.09.2025 09:23 Ответить
А хріпатий ще не мурчав?
10.09.2025 09:24 Ответить
10.09.2025 09:24 Ответить
10.09.2025 09:28 Ответить
10.09.2025 09:28 Ответить
Нажаль тепер керівництво в европі здебільш куколди, наврядчи їм є справа до України, їм є справа щоб до них віїна не діїшла, а в цьому випадку вони грають в ********** гру- їх там нема..така гра вона дуже небезпечна - ***** їх перевіряє, але куколди західні ссуться і підіграють. Пуйло обломавшись з Україною буде дрючити тих куколдів все білоше та більше
10.09.2025 09:31 Ответить
10.09.2025 09:31 Ответить
 
 