Путин расширяет войну и испытывает Запад, соседние страны должны перехватывать дроны и ракеты над Украиной, - Сибига о залете "шахедов" в Польшу

Российские дроны, влетевшие в Польшу во время массированной атаки на Украину, свидетельствуют о том, что чувство безнаказанности российского диктатора Владимира Путина продолжает расти, поскольку он не был должным образом наказан за свои предыдущие преступления.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Путин продолжает эскалацию, расширяет войну и испытывает Запад на прочность.

"Чем дольше он не получает силу в ответ, тем агрессивнее он становится. Слабый ответ сейчас спровоцирует Россию еще больше - и тогда российские ракеты и дроны полетят еще дальше в Европу", - отмечает украинский министр.

По его мнению, эта ситуация свидетельствует о том, что наконец нужно принять решение, которое позволит использовать возможности противовоздушной обороны соседних стран для перехвата беспилотников и ракет в украинском воздушном пространстве, в частности тех, которые приближаются к границам НАТО.

"Украина уже давно предлагает такой шаг. Его необходимо сделать ради коллективной безопасности. Это также призыв к партнерам срочно усилить противовоздушную оборону Украины и лучше защититься от растущего количества российских дронов и ракет, которые регулярно атакуют нас", - добавил он.

"Кроме того, санкции должны быть усилены без промедлений. Путин серьезно отнесется к мирным переговорам только тогда, когда столкнется с серьезным трансатлантическим давлением. Российскую военную машину необходимо остановить - и остановить ее можно только силой, а не слабостью", - резюмирует Сибига.

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши.