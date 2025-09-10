Военных ТРО Польши призвали быть готовыми к вызову
Польских военных территориальной обороны призвали быть готовыми к возможному вызову.
Об этом сообщили силы территориальной обороны Польши, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в связи с нарушением воздушного пространства Польши и работой наземных поисковых команд вводится сокращенное время потенциального вызова теробороновцев на сбор.
Так, в ближайших к восточной границе Подляском, Мазовецком, Люблинском, Подкарпатском воеводствах военные теробороны могут получить вызов за 6 часов до времени, когда должны появиться.
А в Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах извещение может прийти за 12 часов до времени сбора.
Сейчас в других воеводствах вызовов в срочном порядке не планируют.
Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей.
-''Хуже нє будєт''.
-''Хоть па-ржом''.
-''Зуб даю''.
-''расіянє наши братья - ані нє будут в нас стрєлять''.
-''всє гатовімся к майскім шашликам''.
-''бєру под лічний кантроль''.
Тільки пару Шахедів залетіло вже дядьків з тракторів готові мобілізувати .А як же здорові вгодовані хлопці які десятками років чогось там бігають на навчаннях і проїдають мільярди народних коштів ?
Прям як у нас , рашисти як на параді в 2022 році пройшли Херсон і якщо б дядьки з берданками їх під Вознесенськом не зупинили то вже і Одеса була б в родной говєні .
А война-- она для мобилизованных, добровольцев и наемников. Среди которых конечно могут быть те кто служил в армии.
Вот учитывая что в Германии напр