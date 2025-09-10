Военных ТРО Польши призвали быть готовыми к вызову

Польских военных территориальной обороны призвали быть готовыми к возможному вызову.

Об этом сообщили силы территориальной обороны Польши, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в связи с нарушением воздушного пространства Польши и работой наземных поисковых команд вводится сокращенное время потенциального вызова теробороновцев на сбор.

Так, в ближайших к восточной границе Подляском, Мазовецком, Люблинском, Подкарпатском воеводствах военные теробороны могут получить вызов за 6 часов до времени, когда должны появиться.

А в Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах извещение может прийти за 12 часов до времени сбора.

Сейчас в других воеводствах вызовов в срочном порядке не планируют.

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей.

