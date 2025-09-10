РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12929 посетителей онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу
2 775 22

Военных ТРО Польши призвали быть готовыми к вызову

Шахид залетел в Польшу. Могут вызвать военных ТРО

Польских военных территориальной обороны призвали быть готовыми к возможному вызову.

Об этом сообщили силы территориальной обороны Польши, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в связи с нарушением воздушного пространства Польши и работой наземных поисковых команд вводится сокращенное время потенциального вызова теробороновцев на сбор.

Читайте также: Залет "шахедов" в Польшу: поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта

Так, в ближайших к восточной границе Подляском, Мазовецком, Люблинском, Подкарпатском воеводствах военные теробороны могут получить вызов за 6 часов до времени, когда должны появиться.

А в Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах извещение может прийти за 12 часов до времени сбора.

Сейчас в других воеводствах вызовов в срочном порядке не планируют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОК ВС Польши призвало граждан оставаться дома из-за залета "шахедов": наиболее уязвимыми являются три воеводства

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу

Шахид залетел в Польшу. Могут вызвать военных ТРО

Автор: 

Польша (8663) тероборона (349)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
А в нас з 2019 року і до 24.02.2022 року закликали всіх на шашлики, не панікувати і не слухати брехню США, а гроші закатувати в асфальт.
показать весь комментарий
10.09.2025 08:26 Ответить
+8
Зеленський казав:
-''Хуже нє будєт''.
-''Хоть па-ржом''.
-''Зуб даю''.
-''расіянє наши братья - ані нє будут в нас стрєлять''.
-''всє гатовімся к майскім шашликам''.
-''бєру под лічний кантроль''.
показать весь комментарий
10.09.2025 08:36 Ответить
+8
полякам надо вызывать колхозников которые на тракторах блокировали кордоны ... они такие смелые ребята
показать весь комментарий
10.09.2025 08:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в нас з 2019 року і до 24.02.2022 року закликали всіх на шашлики, не панікувати і не слухати брехню США, а гроші закатувати в асфальт.
показать весь комментарий
10.09.2025 08:26 Ответить
Зеленський казав:
-''Хуже нє будєт''.
-''Хоть па-ржом''.
-''Зуб даю''.
-''расіянє наши братья - ані нє будут в нас стрєлять''.
-''всє гатовімся к майскім шашликам''.
-''бєру под лічний кантроль''.
показать весь комментарий
10.09.2025 08:36 Ответить
Вас це кого? Путинских посіпак?
показать весь комментарий
10.09.2025 08:50 Ответить
Путінські посіпаки на чолі з хрипатим агентом Буратіно закликали українців, шо тобі не ясно, зелеватнік?
показать весь комментарий
10.09.2025 09:06 Ответить
А, ви чий посіпака, якщо заклики Зеленського вас не стосувались?
показать весь комментарий
10.09.2025 09:07 Ответить
Чому Навроцький не анонсує різдвяні шашлички??? дивно
показать весь комментарий
10.09.2025 08:29 Ответить
не може знайти чисті штани .
показать весь комментарий
10.09.2025 08:43 Ответить
А хтось казав,що буде наступною якась маленька держава.Експерди.
показать весь комментарий
10.09.2025 08:29 Ответить
Думаєш, рашка відкриє другий фронт, нападе на польщу скоро?
показать весь комментарий
10.09.2025 08:36 Ответить
Ні, вона просто прощупує і дивиться на реакцію польщі/нато
показать весь комментарий
10.09.2025 10:39 Ответить
Та бляха ж муха ! Що за армії ?
Тільки пару Шахедів залетіло вже дядьків з тракторів готові мобілізувати .А як же здорові вгодовані хлопці які десятками років чогось там бігають на навчаннях і проїдають мільярди народних коштів ?
Прям як у нас , рашисти як на параді в 2022 році пройшли Херсон і якщо б дядьки з берданками їх під Вознесенськом не зупинили то вже і Одеса була б в родной говєні .
показать весь комментарий
10.09.2025 08:31 Ответить
Дело в том что армия это не для войны, армия это для того что бы носить красивую униформу, маршировать, особенно на парадах, и тренироваться, ездить туда- сюда и тд. Армия это пионерлагерь на стероидах, где платят деньги, кормят, поят и на пенсию выходят в 37-40 лет.
А война-- она для мобилизованных, добровольцев и наемников. Среди которых конечно могут быть те кто служил в армии.
Вот учитывая что в Германии напр
показать весь комментарий
10.09.2025 08:47 Ответить
имер Куколдизм это официальная религия с 1945 года, то есть 80 лет, почти 4 поколения, и что согласно ей нет во Вселенной ничего гадостней и позорней чем быть немецким мужчиной традиционной сексуальной ориентации, как вы думаете много солдат и офицеров Бундесвера подписали свои контракты думая что умереть во славу Германии --- это лучшее что может произойти с человеком в жизни?
показать весь комментарий
10.09.2025 08:52 Ответить
а навіщо їх збирати? Щоб записати спільне відео польського тро з висловленням курва занепокоєння?
показать весь комментарий
10.09.2025 08:33 Ответить
Польські військові ТрО вже мастять лижі в Німеччину.
показать весь комментарий
10.09.2025 08:40 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 08:42 Ответить
Рота фермерів уже вийшла на кордон з Україною для перехоплення вантажівок
показать весь комментарий
10.09.2025 08:55 Ответить
Ванную, нерухомість в Іспанії подорожчає ще на 10% вмить.
показать весь комментарий
10.09.2025 08:56 Ответить
полякам надо вызывать колхозников которые на тракторах блокировали кордоны ... они такие смелые ребята
показать весь комментарий
10.09.2025 08:57 Ответить
Ну принаймні не до шашликів готуються
показать весь комментарий
10.09.2025 08:58 Ответить
Наші втікачі мабуть вже до Німеччини тікають.
показать весь комментарий
10.09.2025 09:11 Ответить
Ну ось і все, шановне пше-панство. Готуйте свій обоссаний, ой перепрошую східний щит до застосування.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:13 Ответить
 
 